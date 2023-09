Les nouveaux produits REGARD rendent le nettoyage commercial plus durable

BURLINGTON, Ontario, 28 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada a annoncé aujourd'hui le récent lancement de sa nouvelle gamme de produits de nettoyage écologiques sous la marque REGARDMC. L'utilisation d'un emballage intelligent et novateur est l'un des moyens par lesquels la nouvelle gamme réduit efficacement l'impact environnemental associé à l'approvisionnement et à la livraison.



Conformément à l'engagement de Bunzl d’offrir des solutions plus durables à ses clients dans tous ses secteurs d'activité, les Solutions de Nettoyage Écologiques REGARDMC sont une nouvelle gamme de produits de nettoyage écologiques certifiés ECOLOGOMD et Green SealMC. La gamme est formulée pour être non caustique, hypoallergénique et offre une alternative de nettoyage plus sûre et plus saine. Surtout, ces produits haute performance offrent des résultats de nettoyage exceptionnels.

« Plus que jamais, les gens sont conscients de l'importance de pratiques de nettoyage plus durables, » a déclaré Jay Creek, Directeur des Clients Nationaux de Bunzl Nettoyage et Hygiène. « Les attentes ont augmenté pour garantir à la fois la propreté et la santé globale du bâtiment, de ses occupants et de son personnel de nettoyage. »

Les aspects « écologiques » de ces nouveaux produits s'étendent à la fois à l'emballage et aux formulations. Des désinfectants aux nettoyants de salles de toilette, chaque produit est conçu pour minimiser le gaspillage et la consommation de ressources. L'emballage des Solutions de Nettoyage Écologiques REGARD™ est fabriqué avec 100% de matières recyclées post-consommation, ce qui dépasse la norme ECOLOGOMD. L'exclusion des plastiques vierges est cruciale pour réduire la quantité de pétrole brut, de gaz et d'émissions nécessaires à la production de plastique neuf. Cette initiative soutient davantage l'économie circulaire et le marché secondaire du plastique recyclé.

Les Solutions de Nettoyage Écologiques REGARDMC sont conditionnées de manière à ce que chaque palette de livraison contienne plus d'unités que les palettes transportant des produits avec un emballage traditionnel, ce qui permet d'obtenir une empreinte écologique globale plus faible. Bien que de nombreux produits chimiques de nettoyage traditionnels soient conditionnés dans des bouteilles circulaires offrant stabilité et bon écoulement lors du versement, elles laissent également beaucoup d'espace inutilisé à l'intérieur des boîtes lors de l'emballage et ne sont pas efficaces pour le transport. Les bouteilles des Solutions de Nettoyage Écologiques REGARDMC ont été délibérément conçues dans une forme elliptique unique qui permet une plus grande quantité de produit par boîte et une réduction du gaspillage des ressources d'entreposage et de transport.

Les formules concentrées de la nouvelle gamme REGARD contribuent également à réduire l'impact environnemental en fournissant plus de solution de nettoyage pour l’utilisation finale, livrée en moins d'expéditions. Une seule bouteille de 3,78 litres du Nettoyant Écologique REGARDMC pour verre et surfaces multiples fortement concentré peut produire plus de 245 litres de solution diluée, ce qui équivaut à 64 contenants de 3,8 litres de nettoyant pour verre pré-mélangé, représentant des économies environnementales et financières significatives.





« Les Solutions de Nettoyage Écologiques REGARDMC sont des produits de renommée mondiale aux performances de premier ordre - à un prix compétitif et plus durable, » a déclaré Creek.

Selon Brock Tully, Vice-Président de Bunzl Nettoyage et Hygiène, les clients de l'entreprise recherchent de plus en plus des alternatives de produits de nettoyage plus durables ayant l'efficacité requise pour une large gamme d'applications de nettoyage commercial.

« Nos clients comptent sur nous pour être à la pointe de l'innovation en les aidant à atteindre leurs objectifs de durabilité tout en maintenant les normes les plus élevées de qualité de nettoyage, » a déclaré Brock Tully, Vice-Président de Bunzl Nettoyage et Hygiène. « Notre nouvelle gamme de Solutions de Nettoyage Écologiques REGARDMC offre une gamme complète de produits conçus pour répondre précisément à cet objectif. »

Pour en savoir plus sur les Solutions de Nettoyage Écologiques REGARD et sur la gamme complète de produits, visitez le site bunzlch.ca/fr/produits/regard-eco-friendlier-solutions/

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit des produits et équipements de nettoyage et d’hygiène, des emballages alimentaires et des emballages de produits de consommation, de même que des produits industriels et de sécurité qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes d’exercer leurs activités quotidiennes de façon optimale. L’entreprise offre à ses clients l’avantage de l’approvisionnement mondial, de l’innovation au chapitre des produits et des activités d’envergure nationale, le tout combiné à un service local empreint de souplesse et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social se trouve à Saint-Louis, au Missouri, est la plus grande division de Bunzl PLC, un groupe international de distribution et d’impartition établi à Londres. Comptant plus de 100 centres de distribution situés aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits à des transformateurs d’aliments, à des supermarchés, à des détaillants, à des magasins de proximité ainsi qu’à d’autres utilisateurs.

Demandes de renseignements des médias

Margo Hunnisett

Vice-présidente, Marketing et communications,

Bunzl Canada Inc.

margo.hunnisett@bunzlcanada.ca

(905) 630-3749

Des photos accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8dc6bded-eee7-4455-a071-827074c688d1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2c7a2845-33b9-4c71-9125-4fcedb0315c3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a8f7697-8cf0-4450-a673-55b7b5809f8e