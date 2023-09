Quadient devient fournisseur exclusif des solutions de gestion de courrier de l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce avoir remporté un appel d'offres décisif auprès de l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS). L'accord-cadre d'une durée de 4 ans attribue à Quadient le mandat exclusif pour la fourniture d’une variété d’équipements d’affranchissement, mise sous pli et ouvre-lettres auprès des organismes affiliés à la Sécurité Sociale.



L’UCANSS est un organisme privé en charge d’une mission de service public en tant que centrale d’achat pour le compte de l’ensemble des organismes de la Sécurité Sociale. Dans le cadre de ce marché à bons de commande, Quadient installe dès à présent plusieurs centaines de machines à affranchir, systèmes de mise sous pli, et ouvre-lettres qui viendront faciliter et fluidifier les flux de documents entrants et sortants gérés dans ces organismes.

Stéphanie Auchabie, Directrice des Opérations Quadient France et Benelux, a déclaré : « Le choix de l'UCANSS nous honore, et témoigne de la confiance continue que les organismes de la Sécurité Sociale accordent à Quadient et à ses solutions innovantes. Nos équipes commerciales et support, à leurs côtés depuis de nombreuses années, continuent déterminées à fournir un service de qualité supérieure, en garantissant la fiabilité, la sécurité et l'efficacité des opérations quotidiennes des bureaux de l'UCANSS ».

Déjà sélectionnée pour ses solutions d'ouvre-lettres et de mise sous pli lors du précédent appel d’offres, Quadient a remporté à nouveau ces deux catégories cette année, ainsi que le lot des machines à affranchir, devenant ainsi le seul fournisseur d’équipements de courrier autorisé sur les 3 familles de solutions. Forte de cette réussite, Quadient s'engage à poursuivre ses efforts envers ses clients en proposant des solutions toujours plus innovantes et sécurisées, complétées par un service de qualité exceptionnelle, pour être un fournisseur de choix dans le domaine de l'automatisation des communications client et de la gestion documentaire pour le secteur public.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

