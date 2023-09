Résultats semestriels 2023 du groupe Groupama

Chiffre d’affaires (primes d’assurance et autres revenus) de 11,1 milliards d’euros, en croissance de +5,3%

Forte progression de l’activité en assurance de biens et responsabilité (+9,6%), portée par les bonnes performances des filiales internationales

Hausse du chiffre d’affaires en santé prévoyance (+8,3%)

Diminution de l’activité en épargne retraite (-13,7%)

Revenus d’assurance (normes IFRS 17) de 7,3 milliards d’euros

Résultat net de 447 millions d’euros

Résultat opérationnel économique de 612 millions d’euros, avec un poids de la sinistralité climatique très modéré après une année 2022 hors norme

Ratio combiné non-vie de 91,6%, intégrant un effet d’escompte en application de la norme IFRS17

Ratio de solvabilité solide à 222% sans mesure transitoire

Ratio de solvabilité de 287% avec mesure transitoire sur les provisions techniques

Fonds propres de 9,6 milliards d’euros

Marge sur services contractuelle de 3,8 milliards d’euros, en hausse de +2,2%





Paris, le 28 septembre 2023 - Les comptes combinés du Groupe pour le premier semestre 2023 ont été arrêtés par le conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles, réuni ce 28 septembre 2023 sous la présidence de François Schmitt. S’agissant de comptes semestriels, ils ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.

Activité (primes d’assurance et autres revenus)

Au 30 juin 2023, le chiffre d’affaires combiné de Groupama atteint 11,1 milliards d’euros, en hausse de +5,3% par rapport au 30 juin 2022.

L’activité est en forte progression en assurance de biens et responsabilité (+9,6%), dont le chiffre d’affaires atteint 6,2 milliards d’euros au 30 juin 2023. En assurance de la personne, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros, quasiment stable par rapport au 30 juin 2022.

Chiffre d’affaires Groupama au 30 juin 2023

en millions d’euros 30/06/2023 Evolution constante (en %) Assurance de biens et responsabilité 6 167 +9,6 % Assurance de la personne 4 794 +0,5% Santé prévoyance 3 339 +8,3% Epargne retraite 1 455 -13,7% Activités financières 103 -6,7% TOTAL GROUPE 11 064 +5,3%

En France



Le chiffre d’affaires de l’assurance en France au 30 juin 2023 s’établit à 9,5 milliards d’euros, en progression de +4,3% par rapport au 30 juin 2022.

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 5,1 milliards d’euros au 30 juin 2023, en croissance de +8,7% par rapport au 30 juin 2022. L’assurance des particuliers et professionnels s’inscrit en hausse de +7,9% à 2,8 milliards d’euros, portée par la croissance de l’assurance habitation (+11,3%) et automobile (+4,6%). L’assurance aux entreprises et collectivités progresse également (+8,7%) ainsi que la branche agricole (+11,9%).

L’activité en santé-prévoyance continue de se développer (+8,2%) à 3,2 milliards d’euros au 30 juin 2023, portée par les branches santé (+5,8%) et les acceptations collectives (+51,5%).

En épargne-retraite, le chiffre d’affaires est en repli (-17,6%) à 1,2 milliards d’euros au 30 juin 2023, dans un marché peu porteur. Le taux d’UC dans la collecte reste proche de 50%, en ligne avec celui de l’an passé.

A l’international



Sur le 1er semestre 2023, l’activité atteint 1,5 milliard d’euros, en progression de +13,3% à périmètre et taux de change constants par rapport au 30 juin 2022, bénéficiant du fort développement de l’activité en Roumanie (+27,8%) et en Hongrie (+24,1%).

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 1,1 milliard d’euros au 30 juin 2023, en hausse de +13,9% par rapport à la période précédente. Cette forte croissance est portée par la branche automobile de tourisme (+14,6%) qui progresse dans la plupart des pays où le groupe est implanté, ainsi que par les bonnes performances en assurance dommages aux entreprises et collectivités (+11,0%), notamment en Hongrie, en Italie et en Roumanie.

L’activité en santé-prévoyance progresse nettement (+10,1%), bénéficiant de la croissance des branches santé collective (+32,2%) et prévoyance individuelle (+6,2%).

Le chiffre d’affaires en épargne retraite se développe fortement (+12,4%), notamment en épargne retraite individuelle (+10,0%), soutenue par une forte croissance des produits en UC (+25,6%) atténuée par le repli des fonds en euros (-4,5%). Cette progression est tirée par la Hongrie. La retraite collective progresse également (+29,5%), principalement en Grèce (+36,1%).

Activités financières



Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 103 millions d’euros, provenant de Groupama Asset Management pour 99 millions d’euros et de Groupama Epargne Salariale pour 4 millions d’euros.

Résultats

Le résultat opérationnel économique s’élève à 612 millions d’euros au 30 juin 2023.

Il provient de l’assurance de biens et responsabilité pour 378 millions d’euros au 30 juin 2023, et bénéficie d’une sinistralité climatique très modérée, alors que le premier semestre 2022 avait été marqué par un niveau exceptionnellement élevé d’événements climatiques. Le ratio combiné non vie du groupe s’établit à 91,6% au 30 juin 2023 en intégrant le bénéfice de l’escompte des provisions de l’exercice courant, comme le veut la norme IFRS 17, et de 97,8% hors ce bénéfice d’escompte.

En assurance de la personne, le résultat opérationnel économique s’élève à 239 millions d’euros et provient essentiellement de l’activité en France.

Le résultat opérationnel économique des activités financières s’élève à +15 millions d’euros et celui de l’activité holding du groupe est de -19 millions d’euros au 30 juin 2023.

Le passage du résultat opérationnel économique au résultat net intègre des éléments non récurrents, notamment la perte de change liée à la cession des activités turques du groupe, qui était déjà défalquée des capitaux propres. Au global, le résultat net du groupe s’élève à 447 millions d’euros au 30 juin 2023, en forte amélioration par rapport au résultat proforma au 30 juin 2022 de -96 millions d’euros (232 millions d’euros en normes IFRS 4 au 30 juin 2022).

Bilan

Les fonds propres du groupe s’élèvent à 9,6 milliards d’euros au 30 juin 2023 contre

8,8 milliards d’euros au 31 décembre 2022 proforma. L’évolution favorable est liée pour moitié à la progression du résultat et pour moitié à l’environnement de marché (change et réserve de réévaluation).

La marge de services contractuelle du groupe, qui représente les bénéfices futurs différés des contrats en cours, calculés de manière actualisée, s’élève à 3,8 milliards d’euros au 30 juin 2023 et progresse de +2,2% par rapport au 31 décembre 2022.

Au 30 juin 2023, le taux de couverture Solvabilité 2, sans mesure transitoire sur les provisions techniques, est de 222%. La hausse du taux de couverture de +15 points par rapport à fin 2022 provient principalement de l’évolution des conditions de marchés financiers et du résultat sur la période. Le ratio intégrant la mesure transitoire sur provisions techniques, autorisée par l’ACPR, s’élève à 287%.

La solidité financière du Groupe est soulignée par Fitch Ratings qui a confirmé la notation de Groupama à 'A+' perspective 'Stable' le 30 mai 2023.

Annexe : chiffres clés Groupama



/ Chiffre d’affaires (primes d’assurance et autres revenus)

en millions d'euros 30/06/2022

pro forma* 30/06/2023 Variation **

en % > France 9 113 9 506 +4,3% Assurance de biens et responsabilité 4 693 5 101 +8,7% Epargne retraite 1 468 1 210 -17,6% Santé prévoyance 2 953 3 195 +8,2% > International & Outre-mer 1 285 1 455 +13,3% Assurance de biens et responsabilité 936 1 066 +13,9% Epargne retraite 218 245 +12,4% Santé prévoyance 131 144 +10,1% TOTAL ASSURANCE 10 398 10 961 +5,4% Activités financières 111 103 -6,7% Chiffre d’affaires Groupama 10 509 11 064 +5,3%

* à données comparables

** Variation à périmètre et change constants

/ Résultat net

en millions d'euros 30/06/2023 Assurance France

Assurance International 546

71 Activités financières 15 Holdings -19 Résultat opérationnel économique 612 Marge financière non-récurrente -69 Autres opérations -96 Résultat net 447





/ Bilan

en millions d'euros 31/12/2022

pro forma 30/06/2023 Fonds propres 8 780 9 650 Titres subordonnés 3 006 3 008 - classés en instrument de capitaux propres 871 871 - classés en « Dettes de financement » 2 135 2 137 Marge de services contractuelle 3 712 3 792 Total bilan 86 263 89 156

/ Principaux ratios

30/06/2023 Ratio combiné non vie 91,6%





31/12/2022 30/06/2023 Ratio de solvabilité 2 (avec mesure transitoire*) 282% 287% Ratio de solvabilité 2 (sans mesure transitoire *) 207% 222%

* mesure transitoire sur provisions techniques

/ Notation de solidité financière – Fitch Ratings

Notation * Perspective Groupama Assurances Mutuelles et ses filiales A+ Stable

* Insurer Financial Strength" (IFS)

