Résultats semestriels 2023

Activité en retrait de 11% dans un environnement économique atone, malgré la contribution significative des récentes acquisitions SWAN ALLOY UK et RVA

Une rentabilité opérationnelle courante impactée ponctuellement par la baisse de l’activité

Résultat opérationnel non courant et résultat net part du Groupe en progression grâce à des produits exceptionnels liés aux récentes acquisitions

Une situation financière solide

Un attentisme général qui pèse sur la visibilité pour la fin de l’exercice 2023





AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour ses résultats pour le 1er semestre 2023, arrêtés lors du Conseil d’administration qui s’est tenu le 21 septembre 2023 et ayant fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes. Le Rapport financier semestriel est mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers ce jour. Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

Normes IFRS, en millions d’euros S1 20231 S1 2022 VAR Chiffre d’affaires consolidé 126,6 142,1 -11% Excédent Brut d’Exploitation2 4,3 12,0 -64% Résultat opérationnel courant -3,6 8,0 N/A Résultat opérationnel 9,5 8,0 +19% Résultat net part du Groupe 9,9 6,2 +59%

Activité affectée par la demande du secteur automobile

Au titre du 1er semestre 2023, le Groupe AUREA réalise un chiffre d’affaires de 126,6 M€ en recul de 11% (-21% à périmètre constant) par rapport au 1er semestre 2022, intégrant la contribution des 2 sociétés nouvellement acquises SWAN ALLOY UK et RVA sur 2 mois et demi. Les filiales particulièrement exposées au secteur automobile, en particulier REGEAL, ont connu une baisse marquée de leur activité au cours de ce semestre. A quelques exceptions près, la plupart des autres entités du Groupe ont également souffert, soit d’un environnement industriel peu porteur, soit de situations de marché incertaines, notamment dans la collecte des huiles moteur usagées.

La performance du Pôle Métaux & Alliages (-10% sur le semestre, -24% à périmètre constant) s’inscrit dans un contexte de niveau moyen des cours de matières premières en baisse sur la période par rapport au 1er semestre 2022. Dans les alliages d’aluminium, la perte de marchés dans le secteur automobile a fortement pesé sur la performance de REGEAL. Ceci a contraint AUREA à envisager une reconversion du site en dupliquant le business model de la nouvelle filiale SWAN ALLOY UK, qui a contribué très positivement à la performance du pôle. Les activités dans les alliages de cuivre ont également été impactées par des marchés en retrait avec une visibilité réduite, en réussissant toutefois à conserver leurs parts de marché et à dégager une performance de bonne facture.

Les activités du Pôle Produits dérivés du Pétrole (-17% sur le semestre) ont évolué dans un contexte de niveau des cours du pétrole en recul important par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, bien que s’étant inscrite au 1er trimestre 2023 auprès de l’éco-organisme CYCLEVIA en tant qu’opérateur de traitement (régénérateur) et collecteur-regroupeur, ECO HUILE a évolué dans un marché déstabilisé momentanément par la montée en puissance de cet éco-organisme. A l’inverse, ECOLOGIC PETROLEUM RECOVERY (EPR), spécialisée dans le traitement des déchets pétroliers et des eaux polluées, a de nouveau bénéficié d’une activité bien orientée et affiche une croissance soutenue. Les autres activités de ce pôle (PVC, distribution de combustibles) ont également été sensibles au ralentissement économique.

Au sein du Pôle Caoutchouc & Développements (-19% sur le semestre), la filiale ROLL-GOM a subi l’attentisme de la clientèle industrielle allemande dans un contexte de concurrence accrue sur les produits d’entrée de gamme. Cependant, le Groupe anticipe une amélioration des perspectives sur le 2nd semestre. META REGENERATION a bénéficié d’une demande soutenue en matière de traitement des déchets mercuriels et commence à récolter les fruits de ses investissements commerciaux. La Société réfléchit par ailleurs à étendre la palette des prestations proposées à ses clients. TDA VALORISATION, spécialisée dans la collecte de déchets dans les garages automobiles, affiche un chiffre d’affaires en progression, mais doit cependant stabiliser son organisation afin d’optimiser ses performances commerciales.

Le Pôle Chimie Pharma (+10% en publié sur le semestre, -27% à périmètre constant) a bénéficié de la contribution de la nouvelle filiale RVA. Dans la régénération de solvants, SARGON a poursuivi sa croissance avec un rythme ralenti par rapport à l’exercice précédent, et s’apprête à bénéficier de la montée en puissance de la nouvelle colonne de distillation mise en service au cours du semestre. Le chiffre d’affaires de FLAUREA CHEMICALS, dont la demande de poudre de cadmium demeure stable, est pour sa part en retrait du fait de l’absence d’activité zinc durant la période.

Performance opérationnelle soutenue par des éléments exceptionnels

Les indicateurs opérationnels du Groupe ont été fortement impactés par la baisse d’activité particulièrement forte au sein de certaines filiales. Ainsi, l’Excédent Brut d’Exploitation s’établit à 4,3 M€ (3,4% du chiffre d’affaires), et le résultat opérationnel courant ressort en perte à

3,6 M€. Les dotations aux amortissements sont en augmentation à 7,9 M€, à la suite des investissements conséquents réalisés en 2022 et d’une dotation complémentaire de 1,8 M€ relative aux outils industriels de la ligne de lingotage de REGEAL mise à l’arrêt dans le cadre du plan de reconversion du site.

Les opérations de croissance externe réalisées mi-avril 2023 dans les métiers de l’aluminium (RVA en France et SWAN ALLOY UK au Pays de Galles) ont apporté une contribution significativement positive, en termes de rentabilité opérationnelle courante.

Le résultat opérationnel s’élève à 9,5 M€, en amélioration de 1,5 M€ par rapport au 1er semestre 2022. Les produits opérationnels non courants sont constitués à hauteur de 17,4 M€ d’un badwill relatif à l’entrée dans le périmètre de consolidation de RVA.

Les autres charges opérationnelles non courantes comprennent notamment une dotation aux provisions pour charges de restructuration de la filiale REGEAL de 2,0 M€, ainsi que des dépréciations de goodwill du pôle Produits dérivés du Pétrole afférentes aux activités dans les plastiques et dans la distribution de combustibles pour un montant global de 2,2 M€.

À 0,7 M€, le coût de l’endettement financier net reste très maîtrisé. L’augmentation par rapport à l’exercice précédent s’explique à la fois par le volume des emprunts souscrits depuis deux ans afin de financer les investissements et par l’augmentation des taux d’intérêt des nouveaux emprunts souscrits.

Après prise en compte d’un produit d’impôts de 1,1 M€, le bénéfice net part du Groupe s’établit à 9,9 M€, en hausse de 59% par rapport au 1er semestre 2022.

Situation financière solide du Groupe

Malgré les difficultés rencontrées, les performances opérationnelles du Groupe au 1er semestre 2023 ont permis de dégager une capacité d’autofinancement positive à 4,2 M€ et un flux net de trésorerie lié à l’activité de 4,3 M€.

Au 30 juin 2023, AUREA affiche une situation financière toujours solide caractérisée par :

des capitaux propres de 78,3 M€ en hausse de 9,2 M€ par rapport au 31 décembre 2022 ;

un endettement financier net de 28,0 M€ en augmentation de 11,6 M€ par rapport au 31 décembre 2022 incluant : une dette financière brute de 54,1 M€, dont 22,8 M€ à moins d’un an, à comparer avec des montants respectifs de 50,3 M€ et 15,2 M€ au 30 juin 2022, une trésorerie brute de 26,1 M€ (dont factor) en diminution de 14,7 M€ par rapport au 31 décembre 2022, qui s’explique principalement par le financement des 2 opérations de croissance externe intervenues au 1 er semestre 2023. Le refinancement bancaire de ces opérations a été réalisé au 2 nd semestre 2023.



La situation de trésorerie du Groupe AUREA lui permet ainsi de respecter ses engagements financiers.

Perspectives 2023

Le Groupe AUREA dispose de façon générale d’une faible visibilité sur ses carnets de commandes pour la fin de l’exercice 2023 et le premier trimestre 2024 en raison de l’attentisme du marché.

Le contexte géopolitique et macro-économique (perspectives d’activité des entreprises industrielles en Europe, forte hausse des taux d’intérêt, ainsi que l’incertitude sur les prix de l’énergie très volatils), impose de demeurer prudents et sélectifs au niveau des investissements qui seront engagés.

Le Groupe va poursuivre l’intégration des sociétés nouvellement acquises dans les métiers de l’aluminium en mettant en œuvre toutes les synergies identifiées et en étudiant les différentes opportunités de développement. Par ailleurs, le Groupe projette également de renforcer ses équipes et son encadrement (management, personnel technique et commerciaux) afin de dynamiser l’ensemble de son activité.

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. Un des leaders de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, N°1 français u traitement des déchets d’aluminium, N°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, N°1 du traitement des déchets mercuriels en France, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE).

Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.





1 Au 1er semestre 2023, AUREA a acquis les sociétés REAL ALLOY UK (désormais dénommée SWAN ALLOY UK et rattachée au pôle Métaux & Alliages) et RVA (RECUPERATION REVALORISATION ALUMINIUM rattachée au pôle Chimie Pharma)

2 Excédent Brut d’Exploitation = Résultat opérationnel courant + Dotations nettes aux amortissements et provisions opérationnelles

