Le 31e prix Lorenzo Natalia de journalisme célèbre le journalisme

29 septembre 2023 - La 31e édition du Prix Lorenzo Natali pour les médias, organisée par la Direction générale des partenariats internationaux (DG INTPA), aura lieu le 11 octobre à 15h00 (CET). La retransmission en direct de l'événement peut être suivie sur la page officielle du Prix Lorenzo Natali du journalisme. Il s'agit d'un événement prestigieux qui vise à récompenser le travail de journalistes du monde entier qui mettent en lumière des sujets importants.

Nommé en mémoire de Lorenzo Natali, ancien vice-président de la Commission européenne et défenseur infatigable de la liberté d'expression et des droits de l'homme, ce prix célèbre l'excellence journalistique depuis 1992. Il récompense le travail de rédacteurs et de reporters du monde entier qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la profession et fait preuve d'un engagement constant envers les valeurs fondamentales du journalisme, en abordant des questions cruciales telles que l'impact humain de l'inégalité, de la pauvreté et du changement climatique, ainsi que l'importance de l'éducation et la valeur des droits de l'homme dans notre société.

our cette 31e édition, plus de 1 000 journalistes se sont portés candidats. Après une première évaluation des candidatures par quatre écoles partenaires associées à l'événement (Vesalius College, Universidade Católica Portuguesa, Université Saint Joseph, Universidad de Navarra), les lauréats ont été sélectionnés par un jury composé d'éminents experts internationaux : Syed Nazakat, journaliste primé, fondateur et PDG de DataLEADS ; Frederik Obermaier, journaliste d'investigation lauréat du prix Pulitzer ; Naglaa Elemary, professeur d'études sur les médias et le journalisme à l'université britannique d'Égypte et consultante auprès de la Fondation Thomson Reuters ; Vânia Maia, journaliste primée et membre de l'Association pour l'éducation aux médias et au journalisme (ALPMJ) au Portugal; Katia Brembatti, professeur de journalisme à l'université Positivo et lauréate des prix SOS Mata Atlântica et Association brésilienne des magistrats.

Le prix Lorenzo Natali est décerné dans trois catégories différentes :

Prix international : pour les reportages publiés par un média basé dans l'un des pays partenaires de l'Union européenne.

Prix Europe : pour les reportages publiés par un média basé dans l'Union européenne.

Prix du meilleur journaliste émergent : ouvert aux journalistes de moins de 30 ans pour des reportages publiés par un média basé dans l'Union européenne ou l'un de ses pays partenaires.

La cérémonie de remise des prix ne se contentera pas de présenter les lauréats, mais sera également l'occasion de réfléchir à certains des défis pressants auxquels les journalistes sont confrontés aujourd'hui. Ces défis comprennent les changements dans les habitudes de consommation des médias, l'impact de l'intelligence artificielle et leurs répercussions sur le débat public et les systèmes démocratiques. Miguel Maduro, président du conseil exécutif de l'Observatoire européen des médias numériques et expert renommé en matière de désinformation, dirigera l'exploration de ces sujets.





Pour s'inscrire à l'événement en ligne: https://register.event-works.europa.eu/dgintpa/lorenzonatalimediaprize_online/e/ce/g/68000/kk/ee27dd16d670efefd76f130d95d6efb0/

L'événement sera disponible sur la page officielle du prix Lorenzo Natali pour le journalisme: https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/lorenzo-natali-media-prize_en









Press Contacts:

Giovanni Cellini +393332146503

Sabrina Duarte +393889589718