Premio giornalistico Lorenzo Natali, cresce l'attesa per la cerimonia finale

29 settembre 2023 - La 31ª edizione del Premio giornalistico Lorenzo Natali, organizzata dalla Direzione generale per le partnership internazionali (DG INTPA), si svolgerà l'11 ottobre, alle ore 15:00 (CET). La diretta web dell'evento può essere seguita sulla pagina ufficiale del Premio giornalistico Lorenzo Natali. Si tratta di una prestigiosa occasione che mira a riconoscere il lavoro di giornalisti provenienti da tutto il mondo che mettono in luce le storie che contano.

Intitolato alla memoria di Lorenzo Natali, ex Vicepresidente della Commissione europea e instancabile sostenitore della libertà di espressione e dei diritti umani, questo premio celebra l'eccellenza giornalistica dal 1992. Riconosce il lavoro di editori e reporter provenienti da tutto il mondo, che hanno dato un contributo straordinario alla professione e hanno dimostrato un impegno continuo nei confronti dei valori fondamentali del giornalismo, affrontando questioni cruciali come l'impatto umano dell'ineguaglianza, della povertà e dei cambiamenti climatici, nonché l'importanza dell'istruzione e il valore dei diritti umani nella nostra società.

La 31ª edizione ha ricevuto contributi da oltre 1.000 giornalisti. Dopo la prima valutazione delle candidature da parte di quattro scuole partner associate all'evento (Vesalius College, Universidade Católica Portuguesa, Université Saint Joseph, Universidad de Navarra), i vincitori sono stati selezionati da una Giuria composta da eminenti esperti internazionali: Syed Nazakat, giornalista pluripremiato, fondatore e CEO di DataLEADS; Frederik Obermaier, giornalista investigativo vincitore del Premio Pulitzer; Naglaa Elemary, professoressa di media e studi giornalistici presso la British University in Egypt e consulente della Thomson Reuters Foundation; Vânia Maia, giornalista pluripremiata e membro dell'Associazione per l'alfabetizzazione mediatica e giornalistica (ALPMJ) in Portogallo; Katia Brembatti, professoressa di giornalismo presso l'Università Positivo e vincitrice dei premi SOS Mata Atlântica e dell'Associazione brasiliana dei magistrati.

Il Premio Lorenzo Natali viene assegnato in tre diverse categorie:

Premio Internazionale: per la segnalazione pubblicata da un organo d'informazione con sede in uno dei paesi partner dell'Unione europea.

Premio Europa: per la segnalazione pubblicata da un organo d'informazione con sede nell'Unione europea.

Premio Miglior Giornalista Emergente: aperto ai giornalisti sotto i 30 anni per la segnalazione pubblicata da un organo d'informazione con sede nell'Unione europea o in uno dei suoi paesi partner.

La cerimonia di premiazione non solo presenterà i vincitori, ma sarà l'occasione per riflettere anche su alcune delle sfide urgenti che i giornalisti affrontano oggi. Queste sfide comprendono cambiamenti nelle abitudini di consumo dei media, l'impatto dell'intelligenza artificiale e le loro ripercussioni sul dibattito pubblico e sui sistemi democratici. A guidare l'esplorazione di questi argomenti sarà Miguel Maduro, presidente del comitato esecutivo dell'Osservatorio europeo dei media digitali e rinomato esperto di disinformazione.





Per registrarsi all'evento online: https://register.event-works.europa.eu/dgintpa/lorenzonatalimediaprize_online/e/ce/g/68000/kk/ee27dd16d670efefd76f130d95d6efb0/

L'evento sarà disponibile alla pagina ufficiale del Premio giornalistico Lorenzo Natali: https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/lorenzo-natali-media-prize_en





Press Contacts:

Giovanni Cellini +393332146503

Sabrina Duarte +393889589718