EQUASENS : Résultats Semestriels 2023

Résultats Semestriels 2023

Croiss ance portée par une conjoncture favorable : Chiffre d’affaires : + 8,7 % à 112,6 M€ Résultat Opérationnel Courant : + 6,9 % à 27,5 M€ Résultat Net Part du Groupe : + 11,4 % à 22, 0 M€

En millions d'euros S1 2023 S1 2022 Variation

2023/2022 Chiffre d’Affaires 112,6 103,5 + 8,7 % Résultat Opérationnel Courant 27,5 25,8 + 6,9 % Résultat Net 22,9 21,0 + 9,2 % Résultat Net PDG 22,0 19,7 + 11,4 % Résultat de base par action

(en € - Part Groupe) 1,46 1,31 + 11,2 %

Le Conseil d’Administration d’EQUASENS, réuni en séance le 29 septembre 2023 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT, a examiné et arrêté les comptes du 1er semestre 2023. Les comptes consolidés semestriels ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

Le Groupe Equasens enregistre une progression de son Chiffre d’Affaires au 30 juin 2023 de 8,7% par rapport au 1er semestre 2022 à 112,6 M€.

Le Résultat Opérationnel Courant du Groupe ressort en hausse de 6,9% à 27,5 M€ au 30 juin 2023. Cette croissance s’analyse comme suit :

Division PHARMAGEST : ROC à 18,4 M€ en progression de 9,5 %. Ce résultat est porté à la fois par ses nouvelles solutions logicielles en mobilité et en sauvegarde et par un chiffre d’affaires récurrent en forte hausse. Par ailleurs, l’installation des fonctionnalités SEGUR s’est poursuivie à un rythme soutenu au cours du S1.

Ce résultat est porté à la fois par ses nouvelles solutions logicielles en mobilité et en sauvegarde et par un chiffre d’affaires récurrent en forte hausse. Par ailleurs, l’installation des fonctionnalités SEGUR s’est poursuivie à un rythme soutenu au cours du S1. AXIGATE LINK : ROC à 4,6 M€ en progression de 0,7%. La Division maintient son niveau de rentabilité tout en investissant dans le renforcement de ses équipes afin d’accélérer le déploiement de ses solutions SaaS, notamment en Belgique et en Angleterre.

E-Connect : la Division continue de performer avec un Résultat Opérationnel Courant de 3,6 M€ en progression de 9,6% . Les boîtiers nouvellement développés répondent aux besoins des professionnels de santé, en particulier en matière de mobilité. Des efforts notables ont été engagés afin de promouvoir le dispositif de maintien à domicile – Noviacare – qui commence à trouver une place dans les politiques de santé publique en Europe.

la Division continue de performer avec un . Les boîtiers nouvellement développés répondent aux besoins des professionnels de santé, en particulier en matière de mobilité. Des efforts notables ont été engagés afin de promouvoir le dispositif de maintien à domicile – Noviacare – qui commence à trouver une place dans les politiques de santé publique en Europe. Médical Solutions : la Division dégage un Résultat Opérationnel Courant , en croissance de 7,2%, à 1,3 M€ et intègre désormais un business model comprenant des revenus récurrents.

Le Résultat Net s’établit à 22,9 M€ (+9,2%) et le Résultat Net Part du Groupe à

22,0 M€ (+11,4%). Au 30 juin 2023, le Résultat de Base par Action s’élève à 1,46 € contre 1,31€ au 30 juin 2022 (+11,2%).



Les cash-flows générés sur la période ont été particulièrement favorables et permettent une augmentation notable de la situation de trésorerie brute (145,4 M€ et +26,2 M€ par rapport au 31/12/2022).

Avec un excédent financier net à 77,2 M€, le Groupe conserve une autonomie forte et une capacité importante d’investissement.

Les capitaux propres, part du groupe s’élèvent à 194,7 M€ au 30/06/2023.

Acquisition de 100% de trois sociétés, en ligne avec la stratégie « patient-centré » du Groupe

Pratilog – Editeur de logiciels de logiciels de gestion pour les professions médicales et para-médicale permet d’élargir l’offre du Groupe à de nouveaux métiers (infirmiers, kinésithérapeutes, médecins libéraux en milieu hospitalier). La société a été intégrée à la Division Médical Solutions. Ses solutions équipent aujourd’hui près de 2000 professionnels de santé, dont 400 infirmiers libéraux et plus de 800 kinésithérapeutes grâce à ses solutions : Médi Pratik , logiciel de gestion de cabinet fortement implanté chez les médecins libéraux exerçant également à l’hôpital, Infi Pratik , applicatif de gestion des cabinets infirmiers en exercice libéral et en centre de soins infirmiers, Kiné Pratik , logiciel de gestion des cabinets de masseurs kinésithérapeutes (seul logiciel adapté aux non-voyants).

La start-up française a développé le premier assistant vocal, Atout Care, destiné aux Infirmiers Diplômés d’Etat Libéraux qui reconnait des phrases courtes et du vocabulaire médical spécifique.

L’application comprend, transcrit, extrait et classe les informations dans les dossiers patient et procure ainsi un gain de temps important aux professionnels de santé.

ATOOPHARM – Spécialiste de la formation continue en e-learning des équipes officinales permet au Groupe Equasens d’ajouter une dimension formation professionnelle à son offre.





La société accompagne près de 6000 officines en France et pays francophones dans l’évolution de leur métier à travers plus de 200 modules d’e-learning. Son offre répond plus particulièrement aux nouvelles missions des pharmacies dans les domaines de la vaccination, TROD angine, tests antigéniques, prescription…. Elle a développé une méthode pédagogique unique d’apprentissage interactive qui permet aux officinaux une mise en application directe au comptoir.

Le Groupe Equasens aborde le 2ème semestre 2023 avec confiance. A ce stade, hors événements exceptionnels, le Groupe maintient ses prévisions de croissance pour l’année 2023.

L’intégration des récentes acquisitions sera la priorité pour le Groupe Equasens dans les mois à venir.

Le Groupe prévoit ainsi d’élargir l’offre de formation ATOOPHARM à l’ensemble des professionnels de santé qu’il adresse et d’intégrer la brique technologique développée par SPEECH2SENSE à l’ensemble de ses logiciels métier.

Ces évolutions apporteront au Groupe une proposition de valeur différenciante sur ses différents marchés.

Le Groupe confirme rester attentif aux opportunités de croissance externe et dispose des capacités financières pour les réaliser.

