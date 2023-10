Québec accélère la récupération des plastiques agricoles

SAINT-BRUNO, Québec, 02 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les agriculteurs du Québec bénéficient maintenant de possibilités accrues de recyclage des plastiques agricoles à la fin de leur vie utile.



Un règlement similaire à celui qui vise les gammes de produits tels que l’électronique, la peinture et les électroménagers a été étendu au secteur agricole. L’objectif est de rendre plus accessible et fiable le recyclage ou la valorisation des plastiques et emballages utilisés par les agriculteurs. Toutes les filières du secteur agricole sont touchées par ce règlement.

Le règlement exige spécifiquement que les premiers fournisseurs (manufacturiers/distributeurs) de produits financent le développement et la mise en œuvre d’un système complet de collecte, de récupération et de recyclage des plastiques agricoles au Québec. À partir du 1er octobre, un écofrais est appliqué sur certains produits agricoles tels que les pellicules pour l’ensilage, les bâches, les sacs d’aliments, ainsi que d’autres produits utilisés en production agricole.

AgriRÉCUP est l’organisme reconnu pour gérer le programme de récupération et de valorisation partout au Québec. Sa directrice pour l’Est du Canada, Christine Lajeunesse, explique : « Les agriculteurs sont des citoyens qui ont à cœur l’environnement, car cela va de pair avec la santé des terres agricoles et le désir de transmettre leur entreprise de génération en génération. Ils veulent que leurs plastiques et emballages soient recyclés ou valorisés ».

Mme Lajeunesse précise : « L’étendue des nouveaux programmes entraînera une augmentation des volumes de plastiques agricoles récupérés pour être recyclés ou éliminés en toute sécurité. Cela accélérera la marche du secteur agricole québécois vers le « zéro déchet à l’enfouissement » ».

AgriRÉCUP, OGR désigné par RECYC-QUÉBEC

AgriRÉCUP, un organisme à but non lucratif, est un acteur majeur de la récupération et du recyclage de produits agricoles au Québec et au Canada depuis déjà plusieurs années. Cet organisme a été sélectionné par les fournisseurs de produits agricoles pour gérer ce programme. Le 11 juillet, RECYC-QUÉBEC a approuvé le programme de récupération et de valorisation d’AgriRÉCUP et lui a accordé le titre d’organisme de gestion reconnu (OGR) pour la majorité des catégories de plastique et emballages utilisés en agriculture.

En collaboration avec AgriRÉCUP, les entreprises qui fournissent les produits agricoles, les associations et les agriculteurs ont travaillé pour développer un réseau de collecte.

Madame Lajeunesse ajoute : « Les agriculteurs et les entreprises qui les soutiennent sont fiers de produire des aliments sains pour nous et nos familles. Ils souhaitent également contribuer à une agriculture saine et durable. C’est formidable de voir que tout un secteur et ses filières collaborent à un engagement commun envers la responsabilité environnementale ».

À mesure qu’il se développe, le nouveau programme entraînera des investissements dans la technologie de recyclage et les systèmes, ce qui alimentera une économie circulaire plus forte au Québec.

Les programmes seront offerts pour les sous-catégories de produits agricoles suivants :

Les plastiques servant à la conservation ou à l’enrubannage de l’ensilage ou du foin (ex. : films, filets, ficelles, tubes et leurs embouts, sacs et toiles) ;

Les sacs conçus et destinés pour un usage agricole (ex. : sacs et sacs-silo à grains, sacs de copeaux et sacs de suppléments, de minéraux, de fertilisants, de semences et de moulée) ;

Les contenants, les bidons, les barils et les réservoirs conçus et destinés pour un usage agricole (ex. : contenants de semences, de fertilisants, de pesticides, d’amendement de sol et de produits sanitaires) ;

Les tubulures acéricoles ;

Les pesticides de classes 1 à 3A et les semences enrobées de pesticides.



AgriRÉCUP/Cleanfarms est un organisme national qui contribue à la protection de l’environnement et à l’agriculture durable en récupérant et recyclant les plastiques et les emballages utilisés dans le secteur agricole. Plus de 150 points de dépôt sont répartis dans les régions agricoles du Québec afin de permettre aux producteurs agricoles d’y déposer leurs produits. AgriRÉCUP/Cleanfarms est financé par ces membres qui travaillent dans l’industrie de la phytoprotection, des semences, des fertilisants, des meuniers, de la santé animale et de l’industrie des plastiques agricoles. Ces bureaux sont situés à Saint-Bruno, Etobicoke, Winnipeg, Moose Jaw et Lethbridge.

