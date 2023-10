CFA Societies Canada annonce la composition de son conseil d'administration pour 2023-2024

TORONTO, 02 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CFA Societies Canada a le plaisir d'annoncer que Chelsea Kittleson, CFA, Tristan McBride, CFA, Patrick Read, CFA, et Jordan Wilson, CFA, ont été élus membres de son conseil d'administration pour un mandat de deux ans à compter du jeudi 28 septembre 2023.



Ils rejoindront les membres réélus Emily Burt, CFA, Kathrin Forrest, CFA, et Sean Kulik, CFA, ainsi que les membres restants pour constituer le conseil d'administration pour 2023-2024. Ronald Schwarz, CFA, reprend le poste de président du conseil d'administration. CFA Societies Canada est une collaboration de nos 12 sociétés de CFA membres au Canada et aspire à façonner la profession d'investisseur pour mieux servir la société canadienne.

« Je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de continuer à assumer ce rôle de leader et de contribuer à l'important travail de CFA Societies Canada. Je crois fermement au travail de cet organisme, qui guide la profession d'investisseur au Canada en faisant la promotion des normes professionnelles, de l'intégrité et de l'éthique les plus élevées pour le bénéfice ultime de la société canadienne », a déclaré le président reconduit du conseil d'administration, Ronald Schwarz, CFA.

« Au nom du conseil d'administration, je profite de l'occasion pour remercier nos administrateurs sortants Michael Burnyeat, CFA, Veronica Gamracy, CFA, Mark Stephenson, CFA, et Andrew Walker, CFA, pour leur contribution et leur participation au conseil d'administration au fil des ans. Je tiens également à féliciter et à souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d'administration ainsi qu'à ceux qui continuent à siéger au conseil d'administration.

CFA Societies Canada a la tâche importante de défendre le professionnalisme de l'industrie de l'investissement. Notre nouveau conseil d'administration possède les compétences nécessaires pour appuyer et guider ce travail par la défense des intérêts, la collaboration et la communication. Le professionnalisme de l'industrie canadienne de l'investissement se trouve à un point critique, et je me réjouis de travailler avec le conseil d'administration pour veiller à ce que l'industrie de l'investissement ait l'éthique, les formations et l'intégrité nécessaires pour continuer à mériter la confiance des Canadiens », a ajouté M. Schwarz.

« Je tiens à remercier nos administrateurs sortants pour leurs services et leur soutien indéfectible au travail de l'organisme. Je suis ravi d'accueillir un groupe solide de nouveaux administrateurs au sein du conseil. Leur expérience et leur leadership permettront de soutenir l'organisme à un moment crucial. Nous sommes reconnaissants à Ron pour son leadership continu en tant que président du conseil d'administration pour un autre mandat, et nous nous réjouissons à la perspective d'une année importante où nous ferons progresser notre mission et notre vision par la défense des intérêts et la collaboration », a déclaré Michael Thom, CFA, directeur général de CFA Societies Canada.

La liste complète des membres du conseil d'administration et leur mandat sont les suivants :

Renouvellement de la présidence du conseil d'administration

Ronald Schwarz, CFA

Nouveaux membres du conseil d'administration 2023-2024 de CFA Societies Canada

Chelsea Kittleson, CFA - CFA Society Victoria

Tristan McBride, CFA – CFA Society Atlantic Canada

Patrick Read, CFA - CFA Society Calgary

Jordan Wilson, CFA – CFA Society Saskatchewan

Administrateurs réélus

Sean Kulik, CFA - CFA Society Ottawa

Kathrin Forrest, CFA – CFA Society Toronto

Emily Burt, CFA - CFA Society Winnipeg

Ils rejoindront les membres actuels du conseil d'administration :

Pier-André Blanchet, CFA - CFA Québec

Carl Robert, CFA - CFA Montréal

Coreen Sol, CFA - CFA Society Okanagan

Stephen J. Thompson, CFA – CFA Society Edmonton

Cecilia Wong, CFA - CFA Society Vancouver

À propos de CFA Societies Canada



CFA Societies Canada est une collaboration des 12 sociétés membres canadiennes. Elle rassemble ces organismes pour guider l'industrie de l'investissement au Canada en faisant la promotion des normes professionnelles, de l'intégrité et de l'éthique les plus élevées pour le bénéfice ultime de la société canadienne. Pour plus d'information, visitez www.cfacanada.org ou suivez-nous sur LinkedIn.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques commerciales appartenant au CFA Institute.