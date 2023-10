Rubis : Composition du Conseil de Surveillance

Paris, le 2 octobre 2023, 18h00

Composition du Conseil de Surveillance

Carole Fiquemont a annoncé ce jour démissionner de son mandat de membre du Conseil de Surveillance de Rubis. La Société la remercie pour son apport précieux aux travaux du Conseil de Surveillance et du Comité des Comptes et des Risques.

Le Conseil de Surveillance est, par conséquent, composé de 10 membres dont quatre femmes (40 %) et six membres indépendants (60 %). Carole Fiquemont sera remplacée au sein du Comité des Comptes et des Risques afin que le taux d’indépendance de celui-ci (désormais à 66,67 %) reste en ligne avec les meilleures pratiques du marché.

