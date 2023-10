RIBER : Commande d'une machine MBE de production en Asie

Commande d'une machine MBE de production en Asie



Bezons (France), le 3 octobre 2023 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce une commande de plusieurs millions d'euros portant sur un système MBE 49 GaN.

Un nouveau client industriel asiatique vient de commander une machine MBE 49 pour se doter d’une capacité de production de composants optoélectroniques avancés à base de nitrures d’éléments III (GaN, AlN) pour le marché des diodes électroluminescentes (LED UV, LED blanches et micro-LED).

Cette nouvelle commande confirme l'adoption par le marché du MBE 49, l'un des systèmes de dépôt en couches minces multi-wafers les plus performants pour le développement d'applications électroniques à base de semi-conducteurs composés.

Cette commande sera livrée en 2024.

À propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

