Économie circulaire dans l’industrie de la construction : lancement d’une plateforme québécoise de location et de mise en vente d’outillage, de machinerie et de matériaux, Constructo VIP

MONTRÉAL, 03 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Constructo, le leader de l’information stratégique dans le secteur de la construction au Québec, annonce aujourd’hui le lancement d’une plateforme de partage Constructo VIP, (VIP pour Vente – Inventaire – Partage) entièrement dédiée à l’industrie de la construction. Ce site s’inscrit dans une perspective d’économie circulaire et de développement durable, favorisant l’utilisation ou la réutilisation des ressources existantes inexploitées.



Accessible partout au Québec et bilingue, Constructo VIP a été conçue pour permettre la location et la mise en vente de surplus d’inventaires, d’outillage, de machinerie, de matériaux ou d’espaces sous-utilisés. Avec cette plateforme simple et conviviale, qui se greffe au portefeuille de produits de Groupe Constructo, les entreprises auront accès à une offre de services davantage étoffée, répondant à un besoin d’affaires particulièrement opportun dans le contexte actuel. L’industrie de la construction est un moteur économique de premier plan, qui génère près de 67 milliards de dollars d’investissements chaque année au Québec (source : Commission de la construction du Québec).

« Le fait de maximiser l’usage des équipements, des espaces ou des inventaires qui sont sous-utilisés représente pour les entreprises du secteur de la construction une occasion unique de collaborer et de rentabiliser leurs activités, explique Anik Girard, directrice générale et éditrice de Groupe Constructo. L’avenir est à l’économie circulaire et nous sommes ravis de contribuer à son développement. Cette nouvelle plateforme me rend d’autant plus fière en raison de sa forte portée et de sa pertinence dans l’industrie. »

Constructo VIP est pourvue d’un moteur de recherche performant avec plusieurs fonctionnalités, dont la géolocalisation, la quantité disponible et encore plus, qui permet de trouver exactement et rapidement le produit recherché. La plateforme propose, à travers le partage des ressources, des solutions à de nombreux problèmes survenus lors d’un projet de construction. Il s’agit également d’une réelle opportunité pour les entreprises d’optimiser leurs revenus en louant, vendant ou achetant des ressources ou des inventaires dormants.

Pour réaliser ce projet et son lancement, Groupe Constructo s’est associée à Biz Biz Global inc., une entreprise qui se spécialise dans la création et la commercialisation de plateformes de partage (« marketplaces ») de ressources pour les entreprises.

À propos de Groupe Constructo

Groupe Constructo, faisant partie du secteur des médias de TC Transcontinental, livre depuis 1963 de l’information stratégique à valeur ajoutée, notamment les appels d’offres, les avant-projets, les soumissions déposées et les contrats accordés, par l’entremise de ses médias imprimés et électroniques, aux différents acteurs de la construction au Québec. Il agit également en partenariat avec CGI pour la gestion du Système électronique d’appel d’offres (SEAO), le système officiel du gouvernement du Québec.

Pour renseignements :

Geneviève Déry

Groupe Constructo

514 856-6602

genevieve.dery.a@tc.tc