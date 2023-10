PARROT: Point sur le niveau d’activité : les prises de commandes reportées à 2024 obèrent la croissance du Groupe en 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

le 4 octobre 2023 à 8h00 CET

Point sur le niveau d’activité : les prises de commandes reportées à 2024 obèrent la croissance du Groupe en 2023

Comme indiqué dans le communiqué du 28 juillet 2023, le rythme des prises de commandes est difficile à prédire, notamment au regard de la situation économique et des délais administratifs. Ceci limite actuellement la visibilité du Groupe sur son niveau de chiffre d’affaires à fin 2023. Le Groupe s’attend en particulier à un décalage de commandes ou de livraisons significatives d’équipements microdrones sur le 1er semestre 2024. A l’issu du 1er semestre 2023, Parrot continuait d’envisager que les commandes puissent être confirmées et livrées sur l’exercice 2023, générant ainsi une croissance de son chiffre d’affaires par rapport à 2022. A ce stade, le Groupe estime qu’il pourra réaliser au moins 60 M€ de chiffre d’affaires consolidé en 2023, contre 71,9 M€ en 2022, soit une baisse d’environ 16 %, prenant en compte les deux activités principales du Groupe (solutions photogrammétries et microdrones).

Dans le courant du 2ème trimestre, le Groupe a pris des mesures pour réduire sa consommation de trésorerie. Il est également rappelé que le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2022 à 21,6 M€ représentait 30% du CA 2022 et incluait des livraisons significatives auprès d’institutions de défense et de sécurité.

Pour mémoire, le communiqué sur l’activité et des résultats du 1er semestre 2023 qui détaille la stratégie et l’environnement du Groupe est disponible ici.

Prochains rendez-vous financiers

Chiffre d’affaires et activité du 3ème trimestre 2023 : jeudi 16 novembre 2023

À PROPOS DU GROUPE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de drones professionnels. Fortement international, le Groupe conçoit, développe et commercialise une offre complémentaire d’équipements microdrones et de logiciels d’analyses d’images (photogrammétrie) dédiés aux entreprises, grands groupes et organisations gouvernementales. À la pointe de l’innovation son offre est principalement centrée sur 3 verticales : (i) la Défense et la Sécurité, (ii) l’Inspection, la Cartographie 3D et la Géomatique et (iii) l’Agriculture de précision.

Sa gamme de microdrones ANAFI, reconnus pour leurs performances, leur robustesse et leur facilité d’usage, propose un environnement ouvert et répond aux plus hauts standards de cybersécurité. Les logiciels de photogrammétrie Pix4D s’appuient sur une expertise technologique avancée et fournissent des solutions de modélisation et d’analyse 3D adaptées à de nombreux métiers.

Parrot, fondé en 1994 par Henri Seydoux, son Président-directeur général et principal actionnaire, conçoit et développe ses produits, principalement à Paris où est établi son siège, et en Europe. Le Groupe compte aujourd’hui plus de 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Les informations financières sont disponibles sur www.parrot.com/fr/corporate. Pour plus d’informations : www.parrot.com, www.pix4d.com.

