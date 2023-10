North Media styrker koncerndirektionen med digitale kompetencer

Selskabsmeddelelse nr. 12-2023

4. oktober 2023

North Media udvider koncerndirektionen fra tre til fire medlemmer. Dette er næste skridt i processen for styrkelse af koncerndirektionens rolle, som igangsattes i april 2022.

Martin Frandsen Tobberup tiltræder som koncerndirektør for digital drift og udvikling den 4. oktober 2023. Martin får ansvaret for, at alle selskaber og funktioner i koncernen fortsat sigter efter at anvende de bedste, mest hensigtsmæssige og så vidt muligt ensartede digitale værktøjer og softwareløsninger, der kan medvirke til øget omsætning, produktivitet og lønsomhed. Det bliver desuden Martins ansvar at sætte en retning for, hvordan fremtidens digitale fundament skal opbygges for koncernens selskaber.

Martin har været ansat i North Media siden starten af 2020 og senest som økonomidirektør og medlem af direktionen i BoligPortal A/S. Martin har endvidere, på tværs af North Media koncernen, haft ansvaret for samarbejde og vidensdeling inden for Data & Analytics og Digital Markedsføring. Martin har bl.a. tidligere været ansat i Deloitte Management Consulting, LEGO og som CFO for eBay Classifieds Scandinavia.

Bestyrelsesformand Ole Borch siger: ”North Media er en koncern, hvor driftsselskaberne er volumenvirksomheder. Volumenvirksomheder, der kan frembringe store antal af sine ydelser hurtigt og til lave enhedsomkostninger. Det forudsætter en stærk og stabil infrastruktur, som bygger på en høj grad af digitalisering i alle dele af hver enkelt virksomhed. Der er ikke mange, der ved, at sådan har det været længe også i FK Distribution, hvor processerne med at sortere, pakke og omdele individuelt til Danmarks over 2,8 millioner husstande er drevet af avancerede IT-løsninger på alle niveauer. Men alle ved, at udviklingen indenfor digitalisering er hæsblæsende. At de, der tøver her, risikerer at blive agterudsejlede. Martin skal som nyt koncerndirektionsmedlem sikre, at koncernens virksomheder, i en verden hvor hastigheden af den digitale udvikling konstant øges, uændret drives og udvikles med anvendelsen af de nyeste, teknologiske muligheder og samtidigt efter ensartede principper med fokus på volumen, kvalitet, vækst og værdiskabelse.”

Koncerndirektionen består dermed fra den 4. oktober 2023 af følgende medlemmer:

Lasse Ingemann Brodt, Koncernchef (CEO)

Kåre Stausø Wigh, Koncernøkonomidirektør (CFO)

Lisbeth Britt Larsen, Koncern HR-direktør (CHRO)

Martin Frandsen Tobberup, Koncerndirektør for digital drift og udvikling (CDO)

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Ole Borch, telefon +45 25 18 35 55, e-mail OBO@northmedia.dk