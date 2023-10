Vaisala Oyj

Vaisala on allekirjoittanut 50 miljoonan euron komittoidun valmiusluottosopimuksen

Vaisala on allekirjoittanut kolmivuotisen 50 miljoonan euron vakuudettoman valmiusluottosopimuksen kahden ydinpankkinsa kanssa. Valmiusluotossa on kaksi yhden vuoden jatko-optiota. Valmiusluottosopimukseen sisältyy nettovelkaantumisasteeseen perustuva rahoituskovenantti, jota testataan puolivuosittain. Valmiusluotto on tarkoitettu konsernin yleisiin rahoitus- ja käyttöpääoman tarpeisiin. Rahoitusjärjestely korvaa lokakuussa 2018 allekirjoitetun 50 miljoonan euron nostamattoman valmiusluottosopimuksen.

Luoton järjestäjinä toimivat OP Yrityspankki Oyj sekä Danske Bank A/S.

