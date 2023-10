Trois syndicats de l’éducation remportent le Prix Norm Goble de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants de 2023

OTTAWA, 05 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette Journée mondiale des enseignantes et des enseignants (JME), trois syndicats de l’éducation, du Burkina Faso, de la Gambie et de l’Ouganda, ont l’honneur de se partager le Prix Norm Goble de la JME, décerné par la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE).



Créé en 2014, le Prix Norm Goble est décerné tous les ans à des partenaires de la CTF/FCE à l’étranger que la Fédération soutient ainsi dans l’organisation d’activités marquantes à l’occasion de la JME.

Les organisations lauréates ont proposé diverses activités significatives pour célébrer la profession de l’enseignement dans leurs pays et collectivités le 5 octobre. La CTF/FCE est très heureuse d’appuyer les initiatives :

du Gambia Teachers’ Union (GTU);

du Syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur (SNESS – Burkina Faso);

du Uganda National Teachers’ Union (UNATU).



Parmi les critères de sélection, les organisations participantes devaient soumettre un programme d’activités en lien avec le thème de la CTF/FCE pour la JME de 2023 : « Les enseignantes et enseignants : toujours là pour faire la lumière sur notre monde ». La CTF/FCE versera 1 500 $ CA aux organisations nationales de l’enseignement lauréates pour les soutenir dans la réalisation de leurs projets.

Activités prévues au Burkina Faso, en Gambie et en Ouganda pour la JME

Le SNESS organisera une conférence publique à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, pour mettre en lumière le corps enseignant et son rôle important dans la lutte du pays contre l’extrêmisme violent et l’insécurité. La conférence sera une occasion de montrer que les enseignantes et enseignants adaptent continuellement leurs pratiques pour aider les élèves à développer leur esprit critique, poursuivent leurs efforts pour inciter les parents et les collectivités à s’engager davantage dans la mise en œuvre de solutions en réponse aux besoins urgents et travaillent constamment à renforcer le caractère inclusif de l’éducation. Comme l’explique le SNESS, « un traitement inéquitable […] est souvent source d’injustice […] et de violence sociale ». Pour la JME, le SNESS organisera des activités qui tourneront autour des pratiques d’enseignement équitables et des façons d’encourager le respect du personnel enseignant, parce qu’il est le mieux placé pour rappeler l’importance de la sécurité, de l’inclusion et de la démocratie.

Le GTU organisera et animera dans sept régions de Gambie des émissions de radio qui célébreront les enseignantes et enseignants et feront la promotion d’une éducation publique équitable et de qualité et de meilleures conditions de travail, tout cela dans l’idée de créer des conditions plus favorables à l’enseignement et à l’apprentissage. Il organisera en outre des cérémonies de plantation d’arbres dans quatre régions pour sensibiliser la population à l’importance des arbres et à leur rôle dans la préservation de l’équilibre écologique, la lutte contre la pollution et l’atténuation des changements climatiques. Il espère ce faisant rendre hommage à la profession, faire mieux comprendre la précieuse contribution des enseignantes et enseignants à la construction de l’avenir et leur assurer la crédibilité, le respect et la reconnaissance qu’elles et ils méritent.

En Ouganda, le UNATU organisera une célébration nationale en faveur d’un meilleur accès pour les enseignantes et enseignants aux services de santé mentale et de soutien psychosocial. Au programme figureront une campagne médiatique et des émissions-débats à la télévision et à la radio, lesquelles compléteront les activités de la semaine annuelle « Mon enseignant·e, je l’apprécie! », lancée en 2021, auxquelles participent des membres du corps enseignant, des élèves, des représentantes et représentants du ministère de l’Éducation et des collectivités, et d’autres personnes intéressées. À l’occasion de la JME, le UNATU rendra hommage aux enseignantes et enseignants pour le rôle central qu’elles et ils jouent dans la vie des enfants, l’évolution de la société et l’émergence de collectivités instruites. La célébration des contributions de la profession enseignante à l’édification du pays est au cœur de toute la programmation.

Le Prix Norm Goble de la CTF/FCE a été créé en l’honneur de Norman Goble, qui a été secrétaire général de la CTF/FCE de 1970 à 1982 et secrétaire général de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante de 1982 à 1988. C’est lui qui, en plus de nombreuses autres réalisations, a fait les démarches pour créer la JME.

La date du 5 octobre a été retenue pour célébrer la profession enseignante parce que c’est ce jour-là, en 1966, qu’une conférence intergouvernementale spéciale a adopté la recommandation de l’UNESCO concernant la condition du personnel enseignant. En adoptant cette recommandation, les gouvernements ont reconnu à l’unanimité l’importance pour la société d’avoir des enseignantes et enseignants compétents, qualifiés et motivés.

