Axi推出Axi Select，这是一项开创性的资本配置全包计划，为熟练交易者提供高达100万美元的资金

澳大利亚悉尼, Oct. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的外汇和差价合约经纪商Axi宣布推出突破性资本配置计划Axi Select。 该计划专门为交易者提供获得高达100万美元资金的途径，帮助他们晋升为专业交易员。 Axi Select在行业内开创先河，为交易者提供独特优势：加入该计划即享零注册费优惠，有机会赚取高达90%利润。

Axi Select负责人Greg Rubin表示：“通过推出创新的资本配置计划Axi Select，我们旨在为交易者提供良机，协助他们开创成功的长远职业生涯，从而实现成为专业交易员的人生愿望。我们的综合计划为交易者提供必要的资本、支持和资源，帮助他们在瞬息万变的交易世界中蓬勃发展。我们致力于激发他们的热情，推动他们取得成功，在他们实现目标的过程中提供坚定支持。”该计划具有一系列引人注目的特点：包括无限制的交易条件、让交易者可微调策略并提高交易表现的交易优势分数，以及作为专用中心的专属交易室，提供实时行情和精心设计的教育资料。

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Axi Select计划仅适用于AxiTrader Limited客户。 差价合约具有很高的投资损失风险。 此内容不适用于澳大利亚、新西兰和英国客户。 如想了解更多信息，请参阅我们的服务条款。 可能需要支付其他费用。

点击此处，观看Axi Select“炉边对谈”

Axi首席商务官Louis Cooper 在谈到Axi Select时表示：“在Axi，品牌持续为客户带来生活便利，我们为此感到自豪。 我们革命性的新产品Axi Select在经纪行业实属创举，也再次真正体现了我们品牌的承诺。 我们之前已在以往的计划中为交易者分配了3900万美元，帮助多名交易者成功获得专业交易员的地位。 凭借Axi Select，我们将为交易者提供大好良机，同时为交易带来更多可能，并重塑金融业的发展形势。”

Axi为Axi Select设定了顺畅的参与流程：无需注册费或会员费，交易者可以轻松提交申请并开始交易。 交易者达到指定的交易优势分数后，即可开始获得高达100万美元的资金。

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Axi Select计划仅适用于AxiTrader Limited客户。 差价合约具有很高的投资损失风险。 此内容不适用于澳大利亚、新西兰和英国客户。 如想了解更多信息，请参阅我们的服务条款。 可能需要支付其他费用。

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关于Axi

Axi 是一家全球网上外汇和差价合约交易公司，在全球100多个国家或地区受到上千名雄心勃勃的客户的信赖。 我们帮助所有类型的交易者、交易机构、银行和金融组织，通过在世界金融市场上进行知情交易来获得实现其财务目标所需的优势。 Axi提供广泛的金融产品，包括多种资产类别的差价合约，例如：外汇、股票、黄金、白银、石油、咖啡、指数和其他商品。

在Axi，我们因成为诚实、公平和值得信赖的经纪商并享有盛誉而感到自豪。 我们屡获殊荣，并在Trustpilot上广受赞赏，证明我们赢得了客户的信任，他们看重我们具有出色服务、快速执行、安全支付、隔离资金和提款便捷等优势。

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