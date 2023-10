INVITATION TIL DFDS KAPITALMARKEDSDAG 13. DECEMBER 2023 I KØBENHAVN

INVESTOR NEWS nr. 32 - 6. oktober 2023

DFDS’ Executive Management Team (EMT) inviterer til kapitalmarkedsdag (CMD) for institutionelle investorer, analytikere og långivere samt finansielle medier 13. december 2023.

På dagen præsenteres opdaterede strategier og finansielle ambitioner.

Deltagere opfordres til at deltage fysisk i arrangementet i København.

Der vil være rig mulighed for at møde både EMT og ledere af forretningsenheder under en times frokost og ved en sammenkomst efter præsentationerne.





Dato: 13. december 2023

Lokation: DFDS’ hovedkvarter, København

Tid: 11.00-15.00 (CET)

Sammenkomst: 15.00-16.00 (CET)





Tilmelding for fysisk deltagelse kan foretages her.

CMD’en vil også være åben for virtuel deltagelse. Et registrerings- og streaminglink offentliggøres tættere på begivenheden her. Mere information om CMD’en er også tilgængelig på denne side.

Tilmeldingsfristen er 8. december 2023.

For yderligere information kontakt venligst Søren Brøndholt Nielsen.

Vi glæder os til at se dig i København.





Kontakt

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Christina Bruun Madsen, Media +45 51 71 42 88





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 27 mia. og 12.800 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane, og tilbyder desuden komplementære transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.





