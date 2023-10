La foncière Galimmo s’associe à Quadient pour simplifier la livraison et le retrait de colis dans ses centres commerciaux en France

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et un opérateur majeur de consignes colis automatiques dans le monde, annonce que Galimmo, foncière qui détient et opère les centres commerciaux attenants aux hypermarchés Cora, proposera prochainement le retrait en consignes colis intelligentes Parcel Pending by Quadient dans son parc français.

Galimmo étend ainsi l’offre de services proposés aux visiteurs de ses centres commerciaux, des lieux de commerce et de vie de proximité avec une puissante locomotive alimentaire, de forte fréquentation et faciles d’accès. Les points de retrait et dépose colis Parcel Pending by Quadient seront accessibles sur les larges plages horaires d’ouverture des centres, pour offrir praticité et gain de temps aux visiteurs qui souhaitent retirer leurs achats en ligne sur un lieu de vie faisant partie de leur quotidien.

« Nous sommes ravis que Galimmo, un acteur clé au sein de ses territoires, adhère à notre vision d’avenir pour la livraison en France. En déployant notre infrastructure ouverte et partagée dans leurs centres commerciaux, nous renforçons notre présence dans des lieux accueillant d'importants flux de clients tout en contribuant à leur attractivité », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « A travers cette collaboration, Galimmo et Quadient vont favoriser des expériences d’achat plus omnicanales et accélérer les synergies entre les parcours d'achat en ligne et en magasin ».

Quadient et Galimmo prévoient l'installation de 30 consignes d'ici fin 2023, et plus de 50 à terme, ce qui élargira le réseau multi-transporteur en cours de déploiement par Quadient en France. Grâce à ce réseau ouvert, Quadient a pour ambition de rationaliser l’ensemble de la chaîne de livraison de colis, du premier au dernier kilomètre, de façon économique, durable et centrée sur l’expérience du consommateur.

« C’est avec enthousiasme que nous nous engageons dans ce partenariat. L’installation des consignes colis de Quadient est totalement en phase avec notre volonté d’offrir dans nos centres commerciaux un maximum de services simplifiant la vie de leurs clients et leur apportant toujours plus de commodité. Elle s’inscrit également pleinement dans le cadre de notre démarche de responsabilité. Chacun de ces points uniques de livraison est rendu accessible à nos flux de visiteurs et mutualisé entre plusieurs transporteurs, ce qui améliore l’efficacité et réduit l’impact environnemental de la gestion des livraisons et retours des colis dans nos centres », a de son côté déclaré Eric Ravoire, Directeur Général de Galimmo.

La solution Quadient permet à Galimmo d’accueillir plus de services venant soutenir l’attractivité de ses centres, dans un contexte de complémentarité croissante des différents canaux et modes d’achat pour répondre aux nouvelles exigences des consommateurs. Avec plus de 18 900 sites dans le monde, dont plus de 1 000 en France, Quadient accélère significativement le développement de son réseau ouvert en France, s’appuyant sur des partenariats avec des acteurs majeurs de la livraison de colis et de l’immobilier commercial, à l’instar de Relais Colis, UPS, Auchan et à présent Galimmo.

Pour plus d’informations sur le réseau ouvert Parcel Pending by Quadient, rendez-vous sur : https://www.parcelpending.com/fr/markets/open-locker-network/.

