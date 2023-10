EXEL Industries : Daniel Tragus sera nommé Directeur général d’EXEL Industries au Conseil du 20 décembre 2023

Daniel Tragus sera nommé Directeur général d'EXEL Industries au Conseil du 20 décembre 2023





Réuni sous la présidence de M. Patrick Ballu, le Conseil d’administration a choisi Daniel Tragus pour succéder à Yves Belegaud en tant que Directeur général d’EXEL Industries.



Directeur général du groupe EXEL Industries depuis décembre 2019, Yves Belegaud a annoncé au Conseil d’administration son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter de janvier 2024. Dans ce contexte, Daniel Tragus, actuellement Directeur général délégué, en charge de la stratégie, du M&A et de la propriété industrielle, a été choisi par le Conseil pour lui succéder.

Ingénieur ICAM de formation et diplômé d’un Executive MBA d’HEC Paris, Daniel Tragus a réalisé l’intégralité de sa carrière dans des sociétés du groupe EXEL Industries. Dès 1988, il a occupé diverses fonctions techniques et managériales chez Kremlin, l’un des leaders mondiaux de la pulvérisation industrielle. Il en a pris la direction générale en 1999. Daniel Tragus a, par ailleurs, joué un rôle central dans l’intégration des sociétés Hardi, Agrifac, Holmer et ET Works. Depuis 2016, il est en charge de la stratégie, du M&A et de la propriété intellectuelle du Groupe et, depuis 2020, Directeur général délégué. Il a, dans ce cadre, accompagné Yves Belegaud sur différents chantiers structurants.

Fort de ses expériences en France et à l’étranger – en Allemagne, au Royaume-Uni et au Danemark, Daniel Tragus était le candidat naturel pour prendre les rênes du Groupe. Il prendra ses fonctions de Directeur général d’EXEL Industries à l’issue du Conseil d’administration du 20 décembre 2023.

Au cours de ces quatre ans, Yves Belegaud a permis au Groupe de traverser des crises majeures, avec le Covid et la rupture des chaînes d’approvisionnement. Son mandat a été marqué par une solide augmentation du chiffre d’affaires, passé de 777 millions d’euros en 2019 à près d’1 milliard d’euros en 2022, et par une croissance externe maîtrisée, avec quatre acquisitions stratégiques : iNTEC en 2020, les chantiers navals Wauquiez, Tofinou et Rhéa Marine en 2021 et deux acteurs du marché du jardin, G.F. en Italie en 2022 et Devaux en 2023. Au sein d’EXEL Industries, Yves Belegaud a poursuivi la réorganisation de l’activité historique de pulvérisation agricole. Il a également contribué au lancement et au développement d’EXXACT Robotics, le centre de recherche du Groupe dédié aux agroéquipements, créé en 2019.

Yves Belegaud a déclaré : « Je suis heureux d’avoir accompagné EXEL Industries au cours de ces quatre dernières années marquées par des crises majeures. Le Groupe dispose d’une excellente base pour poursuivre son développement. J’ai toute confiance en Daniel Tragus pour cela car il a participé depuis mon arrivée à tous les chantiers relatifs à l’organisation et à la croissance du Groupe. »





Daniel Tragus a déclaré : « Je suis particulièrement heureux et honoré de la confiance que le Conseil d’Administration me témoigne en me nommant Directeur général. J’aurai à cœur de m’appuyer sur ma connaissance du Groupe et sur des équipes compétentes et engagées pour continuer à développer EXEL Industries dans le respect de son ADN. Mes orientations, en phase avec les valeurs du Groupe, seront centrées sur la réussite de nos clients et de nos collaborateurs, sur l’innovation, la performance industrielle et sur le développement de nos engagements sociétaux et environnementaux. »





À propos d’EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux. Porté par une stratégie d’innovation depuis 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser. Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme. En 2022–2023, EXEL Industries emploie 3 770 employés permanents dans 27 pays sur les 5 continents et son chiffre d’affaires s’élève à 977 millions d’euros.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Patrick BALLU



Président du Conseil d’administration direction.communication@exel-industries.com

