11. oktober 2023

Meddelelse nr. 40

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S ("Selskabet")

2. november 2023 kl. 15:00 (dansk tid)

hos

Wihlborgs kantiner

Slotsmarken 15

2970 Hørsholm

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er som følger:

Præsentation af dirigenten Forslag til valg til bestyrelsen

Ad dagsordenens punkt 1: Præsentation af dirigenten

Bestyrelsen har i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 7.1 udpeget advokat Martin Allan Christensen fra Accura Advokatpartnerselskab som formand på den ekstraordinære generalforsamling.

Ad dagsordenens punkt 2: Forslag til valg til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at følgende nye kandidater vælges til bestyrelsen: (i) Omar S. Qandeel og (ii) Martin Engell-Rossen.

Omar S. Qandeel blev født i Jeddah, Saudi-Arabien. Efter at have afsluttet gymnasiet i Saudi-Arabien forfulgte Omar S. Qandeel en videregående uddannelse i USA og opnåede sin Bachelor of Science i fysik fra University of California i Berkeley i 1985. Han opnåede derefter en Master of Science grad i geologisk videnskab og anvendt matematik i 1990 fra University of Southern California.

Omar S. Qandeel er en international forretningsmand, der primært fokuserer på investeringer med social indvirkning og projektudvikling sammen med asiatiske, europæiske og mellemøstlige virksomheder og regeringer.

Især var han investor i BlueOrchard Finance, et førende globalt investeringsforvaltningsselskab dedikeret til gældsfinansiering for mikrofinansieringsinstitutioner over hele verden. Omar S. Qandeel forbliver medlem af bestyrelsen efter overtagelsen af Schroders Group. Til dato har BlueOrchard støttet over 200 millioner mennesker med lav indkomst på nye markeder og grænsemarkeder.

Omar S. Qandeel er investor i Mister Loo, et firma, der sigter mod at digitalisere den offentlige toiletsektor og blive den førende tjenesteudbyder i Asien ved at bidrage til state-of-the-art sanitære faciliteter og integrerede e-sundhedscentre for at forbedre folkesundheden.

I sin tidlige karriere og efter at have arbejdet på forskellige familiekontorer i Saudi-Arabien udviklede han en interesse for internationale forretningsmæssige og finansielle investeringer, hvilket førte til hans første investering i Tetra Pak Manufacturing and Privacy Enhancing Technology i 2000'erne. Omar S. Qandeel fortsatte med at rådgive multinationale virksomheder om deres mellemøstlige strategier og opkøb, herunder HERO og Friesland.

Omar S. Qandeel udviklede efterfølgende sit forhold til japanske virksomheder, herunder ShinMaywa Industries Ltd., FUJIFILM Corporation, Kawasaki og Global Mobility Service Inc., blandt andre i rollerne som konsulent og rådgiver. Omar S. Qandeels interesse for uddannelse har ført ham til at bestride stillinger i forskellige uddannelsesinstitutioner. Han er blevet udnævnt som medlem af Perlmutter Institute Global Executive Council for Brandeis International Business School i USA. Han er næstformand for det internationale rådgivende udvalg ved Universidad Camilo José Cela i Spanien. Han er rådgiver for Fujita Health University i Japan. Endelig er han formand for det rådgivende udvalg for Arrowsmith-programmet i Canada og investor i programmets europæiske licens.

Omar S. Qandeel har et meget omfattende internationalt netværk, både klinisk og i forhold til potentielle stærke strategiske alliancer og nye investorer. Hvis han bliver valgt, forventer han at fokusere på at sikre finansiering fra investorer og støtte Selskabets kommercielle ekspansion til nye markeder, herunder Mellemøsten og Asien.

Sammenfattende af ovenstående har Omar S. Qandeel følgende ledelses-/rådgivningsstillinger (pr. dags dato):

Medlem af Advisory Board i Jose Camellia University

Medlem af Advisory Board Fujita Medical University

Rådgiver for bestyrelsen i Kawasaki

Rådgiver for bestyrelsen i Shinmaywa Industries

Martin Engell-Rossen er ejer af konsulentvirksomheden Engell-Rossen Strategy med fokus på strategisk ledelse og positionering og er desuden aktivt bestyrelsesmedlem i en række virksomheder og fonde. Martin Engell-Rossen, kendt som Danmarks førende politiske strateg, er født i 1975 i Glostrup og opvokset i den sydlige del af Danmark.

Martin Engell-Rossen kom til Danfoss A/S i 2020 som Senior Vice President for Group Communication & Sustainability og løftede på kort tid Danfoss til tops på den danske ESG-rangliste. Sønderborg, produktionsvirksomhedens hjemby, blev efter et år udnævnt til "verdens energieffektivitetshovedstad" af IEA.

Han kom fra en stilling som stabschef i Statsministeriet og særlig rådgiver for statsminister Mette Frederiksen, hvor han også sad i regeringens afgørende økonomi- og koordinationsudvalg. Martin Engell-Rossen har været særlig rådgiver for Mette Frederiksen siden 2011, først i hendes rolle som beskæftigelsesminister og senere i hendes rolle som justitsminister. I disse perioder var Martin Engell-Rossen stabschef for Socialdemokratiet, det førende oppositionsparti, og var ansvarlig for udviklingen og eksekveringen af den vinderstrategi, der bragte Socialdemokratiet tilbage til magten i 2019.

Martin Engell-Rossen har desuden haft ledende stillinger hos Microsoft Danmark og TDC og har desuden været partner i et dansk public affairs-bureau. Martin Engell-Rossens faglige fundament er en Master of Corporate Communication fra Copenhagen Business School (CBS), en Master of Political Science fra Aarhus Universitet og en Master of International Relations fra Jerusalem, Israel - tilknyttet Göteborg Universitet i Sverige.

Martin Engell-Rossen har følgende lederstillinger (pr. dags dato):

Grundlægger og ejer af Engell-Rossen Strategy

Aktivt bestyrelsesmedlem i Danmarks statsejede investeringsfond, Danmarks Eksport- og Investeringsfond ("EIFO")

Aktivt bestyrelsesmedlem i Wise Home A/S

Aktivt bestyrelsesmedlem i non-profit Koncertvirksomhedens Fond (der ejer og driver Vega, Københavns Spillested)

Og tidligere:

Senior Vice President, Head of Group Communication &; Sustainability hos Danfoss A/S

Tidligere bestyrelsesmedlem i almennyttige Go To Sønderborg Fonden

Stabschef i Statsministeriet og særlig rådgiver for statsminister Mette Frederiksen

Stabschef i Socialdemokratiet og særlig rådgiver for partileder Mette Frederiksen

Særlig rådgiver for justitsminister Mette Frederiksen

Særlig rådgiver for arbejdsminister Mette Frederiksen

Kommunikationschef og medlem af ledergruppen hos Microsoft Denmark ApS

Partner og medejer Radius Kommunikation A/S

Chef for Public Affairs, kommunikationsafdelingen hos TDC A/S





Begge kandidater betragtes som værende uafhængige.

Bestyrelsen vil herefter bestå af Christian Vinding Thomsen (formand), Martin Engell-Rossen, Omar S. Qandeel, Lars Gundorph og Peter Vilmann.

Det forventes, at bestyrelsen vil udpege Martin Engell-Rossen som næstformand kort efter den ekstraordinære generalforsamling.

Flertalskrav

Forslaget under dagsordenens punkt 2 kan vedtages med simpelt flertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmerettigheder og kapitalandele

På tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen udgør Selskabets samlede aktiekapital nominelt DKK 1.022.963.883 fordelt på 1.022.963.883 aktier à DKK 1,00. Selskabets aktier er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S og udstedt i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S.

Hver aktie à DKK 1,00 giver én stemme på generalforsamlingen.

Aktionærernes ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen fastsættes på grundlag af de aktier, som en sådan aktionær besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er en uge før generalforsamlingen. Den enkelte aktionærs aktier opgøres på registreringsdagen på grundlag af oplysninger om aktionærens aktiebeholdning i ejerbogen og ejermeddelelser, som Selskabet modtager med henblik på registrering i ejerbogen, men som endnu ikke er registreret i dette register. Registreringsdatoen er 26. oktober 2023.

For at kunne deltage i generalforsamlingen skal en aktionær have skriftligt meddelt sin deltagelse til generalforsamlingen til Selskabets kontor senest tre dage før den ekstraordinære generalforsamling, dvs. senest den 27. oktober 2023, kl. 23:59 (dansk tid).

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har fremskaffet adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt

Enhver aktionær, eller en fuldmægtig for en aktionær, skal have adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Frem til den 27. oktober 2023 kl. 23:59 (dansk tid), vil adgangskort til generalforsamlingen kunne rekvireres via Selskabets hjemmeside: www.pharmaequitygroup.dk, på VP SECURITIES A/S' (Euronext Securities) hjemmeside: https://euronext.com/cph-agm eller ved skriftlig anmodning via e-mail på CPH-investor@euronext.com. Efter dette tidspunkt er det ikke muligt at modtage adgangskort. Eventuelle rådgivere for aktionærer skal endvidere være noterede med og inden for samme tidsfrist have fremsat ønske om adgangskort til generalforsamlingen.

I stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen kan aktionærerne vælge at brevstemme (e-mail). Aktionærer, der vælger at brevstemme, skal brevstemme til Selskabet pr. e-mail på CPH-investor@euronext.com eller brevstemme på VP SECURITIES A/S' (Euronext Securities) hjemmeside: https://euronext.com/cph-agm, således at brevstemmen er Selskabet i hænde senest den 1. november 2023 kl. 12.00 (dansk tid). Brevstemmeblanketten findes på www.pharmaequitygroup.dk. En brevstemme modtaget af Selskabet kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan deltage i generalforsamlingen ved fuldmagt, som skal fremvise en skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsformularen findes på www.pharmaequitygroup.dk. Ved afgivelse af fuldmagt skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være Selskabet i hænde senest den 27. oktober 2023 kl. 23:59 (dansk tid). Fuldmagten kan sendes til Selskabet via e-mail på CPH-investor@euronext.com eller fuldmagten kan registreres på https://euronext.com/cph-agm.

Yderligere oplysninger

Fra dags dato vil (i) indkaldelsen, (ii) oplysningerne om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i Selskabet på datoen for indkaldelsen (indeholdt i denne meddelelse), (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag (indeholdt i denne meddelelse), (v) samt fuldmagtsformularen og formularen til afgivelse af brevstemmer være tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.pharmaequitygroup.dk.

Spørgsmål fra aktionærer

Forud for generalforsamlingen kan aktionærer indtil den 27. oktober 2023 kl. 23:59 (dansk tid) stille skriftlige spørgsmål til Selskabets ledelse om alle forhold, der er af betydning for vurderingen af selskabets stilling eller om de forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen, samt om Selskabets forhold til koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til CEO Thomas Kaas Selsø på mailadressen: tks@pharmaequitygroup.com.

Med venlig hilsen

Pharma Equity Group

På bestyrelsens vegne