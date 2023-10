Alation annonce ALLIE AI en guise de copilote pour les ingénieurs en IA, les analystes et les intendants des données en vue d'accélérer la rentabilité

REDWOOD CITY, Californie, 11 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc., la société de veille des données, a annoncé aujourd'hui ALLIE AI, un copilote permettant d'accroître la productivité des ingénieurs en IA, des analystes et des intendants des données. ALLIE AI s'appuie sur les capacités d'apprentissage machine (AM) d'Alation pour permettre aux entreprises de gagner du temps et d'adapter leurs programmes de données plus rapidement, de démocratiser les données de confiance et de faire avancer les nouvelles initiatives en matière d'IA.



Les entreprises font la course pour assurer la préparation de leurs données professionnelles aux initiatives commerciales cruciales, comme la mise en œuvre de stratégies alimentées par l'IA par la construction et la formulation de grands modèles de langage (LLM). Pourtant, le volume et l'étendue des données générées par l'explosion des applications SaaS et des nouvelles fonctions nécessitant un accès à ces données, comme celle d'ingénieur en IA, entravent la réalisation de ces initiatives. Par exemple, dans le cadre d'une enquête récemment menée par IDC, les entreprises ont répondu que leur plus grand défi pour tirer le maximum de leurs initiatives d'IA/AM consistait à gérer les problèmes de disponibilité et de qualité des données1.

ALLIE AI automatise la documentation et la conservation des actifs de données à l'échelle, permettant aux analystes de trouver ces données facilement. Les capacités de conservation intelligente d'ALLIE AI donnent aux entreprises la possibilité d'accélérer la population de leur catalogue de données en documentant automatiquement les nouveaux actifs de données et en suggérant des intendants appropriés. Par ailleurs, les fonctions d'ALLIE AI en matière de recherche intelligente et de génération automatique de SQL permettent aux analystes de trouver les données dont ils ont besoin sans avoir besoin des compétences d'un spécialiste. ALLIE AI peut aider les analystes à trouver facilement les données clients sans connaître les noms des ensembles de données sous-jacents ou savoir écrire du SQL. Cela permet aux analystes de créer des modèles d'IA et de prendre des décisions axées sur les données plus rapidement sans nécessiter l'ensemble de compétences d'un spécialiste.

« Les données sont un actif stratégique de GKN Aerospace Engines. Pour tirer le maximum de nos données, il faut qu'elles soient décrites, disponibles et que nous nous les appropriions », a déclaré Alexander Grima, responsable de l'architecture des données d'entreprise chez GKN Aerospace Engines. « Rendre ces données disponibles et les décrire prend du temps pour leurs propriétaires. Ainsi, ALLIE AI pourrait être un catalyseur clé pour accélérer la conservation de données sans accabler nos experts alors que la demande de données de confiance s'accroît. »

« Une entreprise axée sur les données peut répondre rapidement aux questions stratégiques. Toutefois, lorsque les volumes de données grandissent, il devient de plus en plus difficile de localiser, comprendre et faire confiance aux données », a commenté Junaid Saiyed, directeur technologique d'Alation. « Cette difficulté s'intensifie lorsque les entreprises investissent dans les initiatives de données comme l'IA générative. De tels projets requièrent de vastes entrepôts de données pour fonctionner comme prévu. Alation s'attaque au problème des "4 V" (volume, vélocité, variété et véracité) depuis plus d'une décennie en exploitant la puissance de l'AM et de l'IA afin de favoriser la compréhension et une utilisation en toute confiance. Grâce à l'intégration d'ALLIE AI dans notre plateforme de veille des données, les équipes concernées peuvent accélérer la découverte des données pertinentes, obtenir des informations sur le lignage de leurs modèles d'IA, et gérer efficacement les résultats commerciaux à plus grande échelle. »

ALLIE AI accroît la productivité en permettant aux ingénieurs en IA, analystes et intendants des données de bénéficier des avantages suivants :

Conservation intelligente : les utilisateurs peuvent accélérer la configuration de leur catalogue de données en exploitant les fonctions de conservation automatique. Steward Suggestions emploie un système de recommandation par IA afin de suggérer automatiquement des titres, des descriptions et des intendants des données.

les utilisateurs peuvent accélérer la configuration de leur catalogue de données en exploitant les fonctions de conservation automatique. Steward Suggestions emploie un système de recommandation par IA afin de suggérer automatiquement des titres, des descriptions et des intendants des données. Recherche intelligente : les équipes de l'entreprise peuvent facilement trouver et utiliser les données pertinentes avec Semantic Search, un mode de recherche en langage naturel qui se concentre sur le sens contextuel de l'objet et fournit des résultats précis.

les équipes de l'entreprise peuvent facilement trouver et utiliser les données pertinentes avec Semantic Search, un mode de recherche en langage naturel qui se concentre sur le sens contextuel de l'objet et fournit des résultats précis. Génération automatique de SQL : ALLIE AI aide à générer du SQL en se basant sur les requêtes de recherche en langage naturel, ce qui a pour effet de démocratiser l'accès aux données pour les non-spécialistes.



ALLIE AI est en phase d'avant-première publique et sa disponibilité générale est attendue pour le premier semestre 2024. Pour en savoir plus sur ALLIE AI, rendez-vous sur https://www.alation.com/product/allie-ai/.

