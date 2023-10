Aduro Clean Technologies accueille de nouveaux participants dans son programme d'engagement des clients

SARNIA, Ontario, 12 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui utilise le pouvoir de la chimie pour transformer les matières premières de plus faible valeur, comme les déchets de plastique, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le XXIe siècle, est ravie d'annoncer l'ajout de deux nouveaux participants à son programme d'engagement des clients (« CEP » pour Customer Engagement Program).



Les participants confidentiels sont des leaders mondiaux dont le chiffre d'affaires annuel se monte à des milliards de dollars. Ils ont une influence considérable dans le secteur des produits chimiques et des plastiques et s'étendent sur le marché mondial de l'énergie. Leurs portefeuilles vastes et diversifiés soulignent leur polyvalence et leur engagement envers l'innovation. Malgré leurs orientations opérationnelles distinctes, les deux sociétés partagent le même intérêt pour l'élaboration de solutions innovantes aux défis associés aux déchets plastiques, avec l'objectif de transcender les limites des technologies actuelles afin de parvenir à une gestion durable et efficace des déchets. Dans le cadre de l'engagement payant, les participants contribueront au financement visant à soutenir le travail mené par Aduro. La Société poursuit ses discussions avec d'autres participants potentiels et s'attend à d'autres ajouts au CEP dans les prochains mois.

Le CEP d'Aduro donne la possibilité aux organisations intéressées de mener des séances d'évaluation contrôlées de la technologie Hydrochemolytic™ (« HCT »). Grâce au programme, les clients potentiels peuvent acquérir des connaissances approfondies sur la technologie, discuter des problèmes et des besoins spécifiques et collaborer sur de futurs projets ciblés. Le programme fournit également à Aduro l'opportunité de réaliser une analyse et une expérimentation à l'aide de divers déchets polymères provenant de différents endroits et entreprises du monde entier, chacun présentant des compositions et des niveaux de contaminants variables. Ces données importantes soutiennent le programme de mise à l'échelle bien établi de la Société et font progresser la conception et la construction du prochain réacteur à flux continu à plusieurs tonnes par jour. Les informations obtenues contribuent également à la création de solutions personnalisées permettant de répondre aux besoins et aux défis spécifiques rencontrés dans les différents secteurs, régions et organisations.

Le CEP est conçu de sorte à présenter le potentiel de notre HCT dans le monde réel. Au cœur de ce programme se trouve notre attachement à nous engager dès le début auprès des organisations qui souhaitent découvrir et éventuellement adopter notre technologie innovante. Nous fournissons un processus méthodique pour évaluer les matières premières à faible valeur, en mettant en avant leur transformation en ressources de haute valeur. Notre engagement s'étend sur plusieurs étapes, allant des évaluations initiales du réacteur en laboratoire à des essais avancés du réacteur à flux continu, apportant des informations sur l'évolutivité de la technologie. Une caractéristique essentielle du CEP porte sur le développement d'une vaste bibliothèque détaillant les compositions des diverses matières premières de faible valeur. À travers le CEP, notre objectif est de cultiver des partenariats avec des parties prenantes clés de l'industrie et d'ouvrir la voie aux projets commerciaux à venir.

« L'inclusion de deux participants supplémentaires de cette envergure à notre CEP marque une étape significative pour Aduro, en faisant passer le total de nos projets actifs à cinq », a commenté Ofer Vicus, PDG d'Aduro. « Chaque nouvel engagement ajoute une perspective unique à notre programme, diversifie nos sources de revenus et renforce la confiance des clients et des investisseurs, mettant en avant le solide potentiel commercial de notre technologie Hydrochemolytic™ sur le marché mondial. »

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société utilise l'eau en tant qu'agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe à l'avenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient amener les résultats à différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la Société incluent les conditions défavorables du marché et d'autres facteurs échappant au contrôle des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'exigé par le droit applicable.

La CSE n'a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.