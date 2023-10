SEPTEMBER MÆNGDER: FRAGT 2% LAVERE, PASSAGERER 9% HØJERE

INVESTOR NEWS nr. 33 - 12. oktober 2023

Færge – fragt: De samlede mængder i september 2023 var 1,9% lavere end i 2022.



Nordsømængderne var lidt lavere end i 2022, idet stabile mængder fra bilindustrien blev mere end opvejet af lavere mængder mellem primært Sverige og Storbritannien.

Middelhavets vækst-trend blev forbedret i september, da mængderne kom tilbage på niveau med 2022.

På Den Engelske Kanal var mængderne også på niveau med 2022. Mængderne på Østersøen var lavere end i 2022 som følge af lavere efterspørgsel afledt af både en fortsat påvirkning fra krigen i Ukraine og en opbremsning i transporten af byggematerialer.

For de sidste tolv måneder 2023-22 var der en nedgang i de samlede transporterede fragt-lanemeter på 10,5% til 38,6 mio. fra 43,1 mio. i 2022-21. Nedgangen var 4,4% justeret for Den Engelske Kanal.

Færge - passager: Antallet af passagerer steg 9,4% som følge af flere passagerer på hovedsageligt Den Engelske Kanal. Antallet af biler steg 0,6%.

Det samlede antal passagerer steg 37% til 4,5 mio. for de sidste tolv måneder 2023-22 steg fra 3,2 mio. i 2022-21.





DFDS færgemængder September Sidste tolv måneder Fragt 2021 2022 2023 Ændr. 2021-20 2022-21 2023-22 Ændr. Lanemeter, '000 3.685 3.393 3.330 -1,9% 43.814 43.127 38.603 -10,5% Passager 2021 2022 2023 Ændr. 2021-20 2022-21 2023-22 Ændr. Passagerer, '000 157 369 403 9,4% 766 3.243 4.455 37,4%





DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk. DFDS’ færgeruter muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Klik på link for at se et kort over det samlede netværk. Mængder for oktober 2023 forventes offentliggjort 15. november 2023 omkring kl. 07.30.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Christina Bruun Madsen, Media +45 51 71 42 88





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 27 mia. og 12.800 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane, og tilbyder desuden komplementære transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.







