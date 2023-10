Ajourført prospekt og offentliggørelse af Sydinvest HøjrenteLande Mix ESG Akkumulerende KL

(22/2023 Selskabsmeddelelse)



Investeringsforeningen Sydinvest offentliggør vedlagte ajourførte prospekt, som indeholder en beskrivelse af den nye afdeling HøjrenteLande Mix ESG Akkumulerende KL som starter aktiviterne for andelsklasserne HøjrenteLande Mix ESG A DKK Akk og HøjrenteLande Mix ESG W DKK Akk den 16. oktober 2023. Andelsklassen HøjrenteLande Mix ESG A DKK Akk forventes at have første handelsdag den 19. oktober 2023 på Nasdaq Copenhagen A/S.

Endvidere er der gennemført redaktionelle opdateringer i prospektet.

Foreningens prospekt er vedlagt. Foreningens prospekt og tilhørende bilag kan downloades på foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk.

