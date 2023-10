Theratechnologies présente à l’ID Week des données montrant que la tésamoréline réduit le tissu adipeux viscéral et l’accumulation de graisse dans le foie chez les personnes vivant avec le VIH et traitées par des inhibiteurs de l’intégrase (INSTI)

La réduction significative de l’accumulation du tissu adipeux viscéral associée aux INSTI obtenue avec la tésamoréline contraste avec l’augmentation de ce tissu observée chez les patients prenant un placebo



Une accumulation du tissu adipeux viscéral a été observée après 12 mois de traitements à base de l’INSTI, même en l’absence de changements significatifs du poids ou de l’indice de masse corporelle

Les résultats montrent également une réduction de la fraction de gras hépatique chez les personnes prenant de la tésamoréline



Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 16 décembre 2021 à son prospectus préalable de base simplifié daté du 14 décembre 2021.

MONTRÉAL, 13 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs, a présenté aujourd’hui des données dans le cadre d’une séance de présentation d’affiches à l’événement sur les maladies infectieuses ID Week de 2023 ayant lieu à Boston (Massachusetts), démontrant que le traitement à la tésamoréline réduit considérablement le tissu adipeux viscéral et la fraction de gras hépatique (une mesure des graisses dans le foie) chez les personnes vivant avec le VIH traitées avec des inhibiteurs de l’intégrase (INSTI).

Dans la sous-analyse rétrospective, la tésamoréline a permis une réduction de 8,3 % du taux de tissu adipeux viscéral après 12 mois de traitement, comparativement à une augmentation de 10,8 % du tissu adipeux viscéral chez les patients traités avec des INSTI (p = 0,0034) qui recevaient un placebo. Alors que les mesures anthropométriques prises au début de l’étude ne différaient pas entre les deux groupes, on a observé une augmentation du tissu adipeux viscéral dans le groupe placebo (p = 0,01) même en l’absence de changements significatifs de poids ou d’IMC. De plus, le groupe traité par la tésamoréline a connu une réduction relative de 31 % de la fraction de gras hépatique comparativement à une réduction de 0 % pour le groupe recevant le placebo, à 12 mois (p = 0,006).

« Notre sous-analyse de l’étude montre que la tésamoréline permet de réduire efficacement le gras viscéral et hépatique chez les personnes vivant avec le VIH qui suivent des traitements à base d’inhibiteurs de l’intégrase, l’une des catégories les plus courantes de médicaments antirétroviraux pour le traitement du VIH », a déclaré la chercheuse de l’étude Lindsay Fourman. M.D., professeure adjointe en médecine à l’unité du métabolisme au Massachusetts General Hospital et à la Harvard Medical School. « Par conséquent, la tésamoréline pourrait contrer efficacement les gains d’adiposité fréquents avec la prise d’inhibiteurs de l’intégrase. »

Il a été démontré que la tésamoréline, un analogue du facteur libérant l’hormone de croissance, réduit le tissu adipeux viscéral de plus de 15 % sur six mois chez les personnes vivant avec le VIH qui présentent un excès de graisse viscérale abdominale. Cette constatation a donné lieu à la plus récente analyse, au cours de laquelle les chercheurs ont examiné les données d’une étude contrôlée par placebo portant sur 61 patients atteints d’une stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) associée au VIH. Parmi les participants, 39 (64 %) suivaient des traitements à base d’INSTI, dont le plus courant était le dolutégravir (41 %). Initialement, ces personnes présentaient des mesures très semblables à celles des personnes qui suivaient un traitement sans INSTI, y compris pour le taux de tissu adipeux viscéral et la fraction de gras hépatique.

« À mesure que nous en apprenons davantage sur les mécanismes de prise de poids rapide et, en particulier, sur l’accumulation de graisse viscérale chez les personnes vivant avec le VIH et traitées par des INSTI, les stratégies de traitement potentielles gagneront en importance », a commenté Christian Marsolais, Ph.D., vice-président principal et chef de la direction médicale de Theratechnologies. « La tésamoréline reste le seul traitement approuvé par la FDA pour traiter l’excès de graisse abdominale chez les adultes vivant avec le VIH, et ces données sont un autre élément clé pour souligner son efficacité dans la prise en charge actuelle du VIH. »

Les renseignements complets du résumé et de l’affiche sont disponibles sur le site Web de la Société.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. Pour en savoir plus sur l’entreprise, vous pouvez consulter le site Web à l’adresse www.theratech.com/fr, sur la plateforme SEDAR à l’adresse www.sedarplus.ca ou sur la base de données EDGAR à l’adresse www.sec.gov. Suivez Theratechnologies sur LinkedIn et Twitter.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « prometteur », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés au sujet de l’efficacité de la tésamoréline pour réduire le tissu adipeux viscéral et la fraction de gras hépatique. Bien que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse se fondent sur des hypothèses que la Société juge raisonnables à la lumière des données dont elle dispose, les investisseurs doivent éviter de se fier indûment à ces données, car les résultats réels peuvent différer. Parmi les hypothèses formulées dans la préparation des énoncés prospectifs, mentionnons que : les participants à l’étude peuvent ou non être des répondants à la prise de tésamoréline; les résultats observés chez les sujets de l’étude peuvent ou non être généralement observés chez les personnes vivant avec le VIH traitées par des traitements à base d’inhibiteurs de l’intégrase; et il peut y avoir des effets secondaires inconnus de la tésamoréline chez les personnes vivant avec le VIH traitées par des traitements à base d’inhibiteurs de l’intégrase. Les énoncés prospectifs sont soumis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, ceux qui sont liés ou qui découlent : des résultats sur le plan de l’innocuité et de l’efficacité obtenus dans le cadre de l’étude ou qui en découlent; ils peuvent varier parmi les personnes vivant avec le VIH traitées par des traitements à base d’inhibiteurs de l’intégrase. Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 27 février 2023, disponible sur SEDAR au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov à titre d’annexe de notre rapport sur le formulaire 40-F daté du 28 février 2023 dans les documents déposés de Theratechnologies pour connaître les autres risques liés à nos activités. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

Personnes-ressources :

Demandes des médias :

Julie Schneiderman

Directrice principale, Communications et Affaires corporatives

communications@theratech.com

1 514 336-7800

Demandes des investisseurs :

Phillipe Dubuc

Vice-président principal et directeur financier

pdubuc@theratech.com

438 315-6608