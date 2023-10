Communiqué de presse

Atos annonce une évolution de son Conseil d'administration

Paris, France – 16 octobre 2023 – Bertrand Meunier a informé le Conseil d'administration de son souhait de se retirer de ses fonctions de Président et d'Administrateur.

Le Comité des Nominations et de la Gouvernance, présidé par Elizabeth Tinkham, administratrice référente, a mené un processus de sélection rigoureux avec l'aide d'un cabinet de recrutement de dirigeants de renom, et a examiné des candidatures à la fois internes et externes.

Lors de sa réunion du 14 octobre 2023, le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité, sur recommandation du Comité de Nomination et de Gouvernance, la nomination de Jean Pierre Mustier en tant que Président non-exécutif et de Laurent Collet-Billon en tant que Vice-Président non-exécutif, avec effet immédiat.

Le Conseil d’administration souhaite remercier chaleureusement Bertrand Meunier pour son engagement au service d’Atos pendant de nombreuses années et pour sa contribution essentielle à la tête du Conseil d’administration qu’il a présidé depuis 2019 avec intégrité et responsabilité.

Bertrand Meunier a déclaré : « Sous ma présidence, la gouvernance d’Atos a été renforcée avec un Conseil d’administration renouvelé, resserré, international et diversifié. Récemment, le Groupe a accueilli un nouveau directeur général et un nouveau directeur financier, à même de poursuivre la transformation du Groupe. Mon engagement dans la transaction globale et transformatrice a toujours été animé par la préservation de l’intérêt social de l’entreprise. Eviden est la seule solution française capable de répondre aux enjeux de souveraineté nationale et européenne. Je suis heureux de céder la Présidence du Groupe à Jean-Pierre Mustier. Son soutien indéfectible m’a été précieux et je sais que l’équipe de Direction pourra compter sur lui pour, ensemble, accompagner le Groupe vers la réussite. »

Jean Pierre Mustier est administrateur indépendant du Conseil d'administration du Groupe depuis mai 2023. Depuis sa nomination, il a activement contribué aux travaux du Conseil et de ses comités, en particulier à la Présidence du Comité Ad hoc. Sa riche expérience à la tête de grands groupes français et européens, sa connaissance approfondie de la gouvernance d’entreprise, ses compétences financières et sa compréhension du secteur numérique, constituent de solides atouts pour Atos.

Laurent Collet-Billon est administrateur indépendant au sein du Conseil d'administration du Groupe depuis mai 2023. Ingénieur général de classe exceptionnelle de l'armement et ancien directeur général de la Direction Générale de l'Armement (« DGA »), il apporte une expérience, une expertise et une vision très précieuses notamment dans les secteurs du numérique, de la défense et de la cybersécurité, dans le cadre du plan stratégique du Groupe.

Jean-Pierre Mustier, Président du Conseil d'administration, a déclaré : « Je remercie Bertrand Meunier pour sa contribution au Groupe et me réjouis, avec Laurent Collet-Billon et l'ensemble du Conseil d'administration, de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de direction pour poursuivre la transformation du Groupe dans l'intérêt de toutes ses parties prenantes, ses clients, ses employés et ses actionnaires. »

