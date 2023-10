Nasdaq Copenhagen

Date 16.10.2023

Share buy-back programme - week 41

The share buy-back programme runs from and including 3 August 2023 up to and including 22 January 2024. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 August 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 173,800 1,006.53 174,934,758 9 October 2023 3,300 1,001.40 3,304,620 10 October 2023 800 1,031.81 825,448 11 October 2023 500 1,048.82 524,410 12 October 2023 500 1,050.10 525,050 13 October 2023 700 1,041.14 728,798 Total under the share buy-back programme 179,600 1,006.92 180,843,084 Bought back under share buy-back programme executed in the period 2 February 2023 - 4 July 2023 392,310 981.36 384,998,522 Total bought back 571,910 989.39 565,841,606

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

571,910 shares under the above share buy-back programmes corresponding to 2.1 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 16 1004 XCSE 20231009 9:00:18.805000 17 997 XCSE 20231009 9:02:31.898000 12 998,5 XCSE 20231009 9:10:00.142000 4 998,5 XCSE 20231009 9:10:00.142000 10 998,5 XCSE 20231009 9:11:01.028318 31 999 XCSE 20231009 9:13:39.345000 3 1002 XCSE 20231009 9:30:19.996000 11 1002 XCSE 20231009 9:30:20.000000 62 1003 XCSE 20231009 9:33:05.111000 9 1002 XCSE 20231009 9:34:23.108000 15 1004 XCSE 20231009 9:38:46.243000 15 1004 XCSE 20231009 9:42:44.246000 15 1005 XCSE 20231009 9:46:26.243000 40 1009 XCSE 20231009 9:58:04.236000 15 1008 XCSE 20231009 10:01:47.247000 15 1010 XCSE 20231009 10:04:36.352000 15 1010 XCSE 20231009 10:04:36.352000 1 1010 XCSE 20231009 10:04:36.369000 16 1010 XCSE 20231009 10:04:36.369000 15 1010 XCSE 20231009 10:04:36.369000 16 1010 XCSE 20231009 10:04:45.192000 16 1008 XCSE 20231009 10:18:10.790000 15 1008 XCSE 20231009 10:18:10.790000 33 1008 XCSE 20231009 10:24:47.847000 17 1007 XCSE 20231009 10:24:47.924000 16 1006 XCSE 20231009 10:24:49.434000 17 1005 XCSE 20231009 10:28:10.153000 16 1004 XCSE 20231009 10:33:22.813000 16 1004 XCSE 20231009 10:37:26.857000 9 1004 XCSE 20231009 10:37:26.857000 19 1006 XCSE 20231009 10:48:48.097000 47 1006 XCSE 20231009 10:48:48.097000 33 1006 XCSE 20231009 10:48:48.097000 16 1005 XCSE 20231009 10:51:01.797000 33 1007 XCSE 20231009 11:12:19.320000 31 1006 XCSE 20231009 11:14:05.879000 16 1006 XCSE 20231009 11:14:05.879000 12 1005 XCSE 20231009 11:14:06.004000 5 1005 XCSE 20231009 11:14:06.004000 31 1007 XCSE 20231009 11:32:35.863000 15 1007 XCSE 20231009 11:32:35.863000 8 1006 XCSE 20231009 11:33:49.256000 9 1006 XCSE 20231009 11:33:49.256000 3 1005 XCSE 20231009 11:41:41.560000 13 1005 XCSE 20231009 11:41:41.560000 15 1005 XCSE 20231009 11:41:41.561000 4 1005 XCSE 20231009 11:47:55.034000 16 1004 XCSE 20231009 11:47:56.062000 16 1003 XCSE 20231009 11:47:58.860000 17 1002 XCSE 20231009 11:51:06.952000 16 1002 XCSE 20231009 11:51:06.952000 35 1005 XCSE 20231009 12:05:01.428000 11 1005 XCSE 20231009 12:18:35.449000 20 1005 XCSE 20231009 12:18:35.449000 35 1005 XCSE 20231009 12:18:35.449000 16 1005 XCSE 20231009 12:18:35.449000 32 1005 XCSE 20231009 12:24:29.129000 16 1005 XCSE 20231009 12:24:29.129000 15 1004 XCSE 20231009 12:31:01.980000 15 1006 XCSE 20231009 12:57:09.442000 46 1005 XCSE 20231009 12:57:23.056000 1 1005 XCSE 20231009 12:57:23.056000 31 1005 XCSE 20231009 12:57:23.056000 16 1004 XCSE 20231009 12:57:25.344000 15 1004 XCSE 20231009 12:57:25.344000 16 1004 XCSE 20231009 12:57:25.344000 14 1005 XCSE 20231009 13:19:38.888000 17 1005 XCSE 20231009 13:19:38.888000 19 1004 XCSE 20231009 13:19:39.396000 22 1004 XCSE 20231009 13:21:20.733000 27 1004 XCSE 20231009 13:21:20.733000 13 1004 XCSE 20231009 13:21:20.733000 4 1004 XCSE 20231009 13:21:20.733000 33 1003 XCSE 20231009 13:21:25.566000 16 1003 XCSE 20231009 13:21:25.566000 17 1003 XCSE 20231009 13:21:25.566000 16 1002 XCSE 20231009 13:31:22.118000 16 1002 XCSE 20231009 13:31:22.118000 15 1002 XCSE 20231009 13:31:22.118000 1 1002 XCSE 20231009 13:31:22.118000 16 1000 XCSE 20231009 13:31:27.005000 16 1000 XCSE 20231009 13:31:27.005000 16 1000 XCSE 20231009 13:37:17.310000 15 1000 XCSE 20231009 13:37:17.310000 16 1000 XCSE 20231009 13:37:17.310000 16 999 XCSE 20231009 13:48:05.916000 16 999 XCSE 20231009 13:48:05.916000 6 1000 XCSE 20231009 13:55:16.178214 33 1000 XCSE 20231009 13:55:28.585000 17 1000 XCSE 20231009 13:55:28.585000 4 1000 XCSE 20231009 13:55:28.585317 16 1000 XCSE 20231009 13:56:18.613000 16 1000 XCSE 20231009 13:56:18.613000 10 1000 XCSE 20231009 13:56:18.613355 108 1000 XCSE 20231009 13:56:18.613355 6 1000 XCSE 20231009 13:59:52.166258 16 1000 XCSE 20231009 14:04:33.681000 16 1000 XCSE 20231009 14:04:33.681000 4 1000 XCSE 20231009 14:04:33.681759 17 1000 XCSE 20231009 14:06:08.097000 16 1000 XCSE 20231009 14:06:08.097000 10 1000 XCSE 20231009 14:06:08.097502 4 1000 XCSE 20231009 14:09:49.213604 5 1000 XCSE 20231009 14:09:49.218409 16 1000 XCSE 20231009 14:09:49.231000 17 1000 XCSE 20231009 14:09:49.231000 1 1000 XCSE 20231009 14:09:49.231072 2 1000 XCSE 20231009 14:09:49.231072 2 1000 XCSE 20231009 14:10:36.194000 10 1000 XCSE 20231009 14:10:36.194003 16 1000 XCSE 20231009 14:20:33.322000 14 1000 XCSE 20231009 14:20:33.322000 2 1000 XCSE 20231009 14:20:33.322000 10 1000 XCSE 20231009 14:20:33.322927 15 1000 XCSE 20231009 14:21:30.626000 16 1000 XCSE 20231009 14:21:30.626000 15 1000 XCSE 20231009 14:21:30.626000 1 1000 XCSE 20231009 14:21:30.626000 10 1000 XCSE 20231009 14:21:30.626198 16 1000 XCSE 20231009 14:26:32.156000 4 1000 XCSE 20231009 14:26:32.156000 10 1000 XCSE 20231009 14:26:32.156231 4 1000 XCSE 20231009 14:33:58.395000 12 1000 XCSE 20231009 14:33:58.395000 12 1000 XCSE 20231009 14:33:58.395000 4 1000 XCSE 20231009 14:33:58.395000 4 1000 XCSE 20231009 14:33:58.395000 8 1000 XCSE 20231009 14:41:33.850000 7 1000 XCSE 20231009 14:41:33.850000 1 1000 XCSE 20231009 14:41:33.850000 2 1000 XCSE 20231009 14:41:33.850000 14 1000 XCSE 20231009 14:41:33.850000 12 1000 XCSE 20231009 14:41:33.850000 4 1000 XCSE 20231009 14:41:33.850000 16 1000 XCSE 20231009 14:41:33.850000 8 1000 XCSE 20231009 14:41:33.850221 2 1000 XCSE 20231009 14:41:33.850241 27 1000 XCSE 20231009 14:41:33.850245 50 1000 XCSE 20231009 14:41:33.850254 15 1000 XCSE 20231009 14:41:33.850260 10 1000 XCSE 20231009 14:41:33.850280 1 1000 XCSE 20231009 14:41:33.850280 47 1000 XCSE 20231009 14:41:33.850284 10 1000 XCSE 20231009 14:41:33.850414 17 1000 XCSE 20231009 14:41:33.870000 17 1000 XCSE 20231009 14:41:33.870000 10 1000 XCSE 20231009 14:41:33.870603 20 1000 XCSE 20231009 14:41:33.870603 17 999,5 XCSE 20231009 14:43:44.711000 17 999,5 XCSE 20231009 14:43:44.711000 12 998,5 XCSE 20231009 14:45:46.102000 5 998,5 XCSE 20231009 14:45:46.102000 16 998 XCSE 20231009 14:45:46.217000 15 998 XCSE 20231009 14:51:27.225000 12 998 XCSE 20231009 14:59:44.813000 4 998 XCSE 20231009 14:59:44.813000 2 998 XCSE 20231009 14:59:44.813000 15 998 XCSE 20231009 14:59:44.813000 2 998 XCSE 20231009 14:59:51.646000 3 998 XCSE 20231009 14:59:51.646000 2 998 XCSE 20231009 14:59:51.665000 17 998,5 XCSE 20231009 15:01:42.150000 13 998,5 XCSE 20231009 15:01:42.150000 4 998,5 XCSE 20231009 15:01:42.150000 16 998,5 XCSE 20231009 15:06:24.052000 16 998,5 XCSE 20231009 15:06:24.052000 16 998 XCSE 20231009 15:06:32.168000 13 997,5 XCSE 20231009 15:17:10.627000 3 997,5 XCSE 20231009 15:17:10.627000 15 997,5 XCSE 20231009 15:17:10.627000 16 997,5 XCSE 20231009 15:17:10.627000 3 997 XCSE 20231009 15:19:09.358000 13 997 XCSE 20231009 15:19:09.358000 16 997 XCSE 20231009 15:19:09.358000 10 997 XCSE 20231009 15:19:09.358270 10 997 XCSE 20231009 15:19:09.358306 48 997 XCSE 20231009 15:19:09.358306 58 997 XCSE 20231009 15:19:09.358314 10 997 XCSE 20231009 15:19:09.358331 16 997 XCSE 20231009 15:19:12.231000 10 997 XCSE 20231009 15:19:12.231641 10 997 XCSE 20231009 15:19:18.161000 6 997 XCSE 20231009 15:19:18.161000 10 997 XCSE 20231009 15:19:18.161730 4 997 XCSE 20231009 15:19:38.140582 6 997 XCSE 20231009 15:19:49.358204 6 997 XCSE 20231009 15:19:49.358204 3 997 XCSE 20231009 15:20:29.357000 10 997 XCSE 20231009 15:20:29.357278 13 997 XCSE 20231009 15:20:29.377000 3 997 XCSE 20231009 15:20:29.377000 10 997 XCSE 20231009 15:20:29.377523 8 997 XCSE 20231009 15:20:29.377523 16 996 XCSE 20231009 15:20:59.418000 8 997 XCSE 20231009 15:26:32.692000 8 997 XCSE 20231009 15:26:32.692000 16 997 XCSE 20231009 15:26:32.692000 17 996,5 XCSE 20231009 15:28:14.101000 10 997 XCSE 20231009 15:35:51.802391 10 997,5 XCSE 20231009 15:46:07.835120 7 997,5 XCSE 20231009 15:46:07.835130 10 997,5 XCSE 20231009 15:46:07.852323 10 997,5 XCSE 20231009 15:46:10.511283 10 997,5 XCSE 20231009 15:47:17.402515 10 997,5 XCSE 20231009 15:47:17.420654 10 997,5 XCSE 20231009 15:47:21.416171 10 997,5 XCSE 20231009 15:47:21.432991 10 997,5 XCSE 20231009 15:47:21.449814 10 997,5 XCSE 20231009 15:47:21.466630 10 997,5 XCSE 20231009 15:47:21.483450 10 997,5 XCSE 20231009 15:48:03.335626 10 997,5 XCSE 20231009 15:48:03.335673 10 997,5 XCSE 20231009 15:48:03.335715 10 997,5 XCSE 20231009 15:48:03.335748 100 997,5 XCSE 20231009 15:48:03.335749 10 997,5 XCSE 20231009 15:48:03.335767 10 997,5 XCSE 20231009 15:48:03.352560 7 997,5 XCSE 20231009 15:48:03.352595 3 997,5 XCSE 20231009 15:48:03.352610 7 997,5 XCSE 20231009 15:48:03.352610 3 997,5 XCSE 20231009 15:48:03.352612 10 997,5 XCSE 20231009 15:48:03.352934 10 997,5 XCSE 20231009 15:48:03.352964 10 997,5 XCSE 20231009 15:48:03.353137 10 997,5 XCSE 20231009 15:48:03.353168 5 997,5 XCSE 20231009 15:48:03.357011 16 1024 XCSE 20231010 9:00:40.532000 16 1022 XCSE 20231010 9:02:41.109000 9 1017 XCSE 20231010 9:05:17.126000 15 1024 XCSE 20231010 9:15:46.152000 16 1028 XCSE 20231010 9:16:38.175000 16 1027 XCSE 20231010 9:18:22.961000 17 1031 XCSE 20231010 9:22:09.576000 16 1030 XCSE 20231010 9:28:30.355000 8 1030 XCSE 20231010 9:35:43.733000 4 1029 XCSE 20231010 9:52:19.917000 10 1031 XCSE 20231010 10:11:02.532000 11 1031 XCSE 20231010 10:11:02.532000 16 1034 XCSE 20231010 10:20:00.775000 17 1035 XCSE 20231010 10:20:34.455000 16 1034 XCSE 20231010 10:22:11.102000 16 1029 XCSE 20231010 11:30:04.465000 4 1030 XCSE 20231010 11:56:08.208000 21 1031 XCSE 20231010 11:57:34.479000 16 1029 XCSE 20231010 11:59:48.714000 17 1028 XCSE 20231010 12:08:22.351000 32 1029 XCSE 20231010 12:36:30.204000 12 1034 XCSE 20231010 13:00:25.831000 5 1033 XCSE 20231010 13:12:17.432000 28 1033 XCSE 20231010 13:14:53.174000 5 1033 XCSE 20231010 13:14:53.174000 4 1034 XCSE 20231010 13:23:01.431000 12 1034 XCSE 20231010 13:23:45.689000 5 1033 XCSE 20231010 13:28:16.337000 17 1033 XCSE 20231010 13:37:45.777000 16 1033 XCSE 20231010 13:53:17.838000 17 1032 XCSE 20231010 13:56:29.967000 14 1032 XCSE 20231010 14:09:49.224000 19 1032 XCSE 20231010 14:09:49.224000 16 1030 XCSE 20231010 14:17:34.202000 31 1032 XCSE 20231010 14:34:05.732000 15 1032 XCSE 20231010 14:34:05.732000 17 1032 XCSE 20231010 14:37:48.407000 7 1033 XCSE 20231010 15:03:50.184000 14 1034 XCSE 20231010 15:10:24.363000 6 1034 XCSE 20231010 15:10:24.363000 31 1033 XCSE 20231010 15:17:58.527000 1 1033 XCSE 20231010 15:17:58.527000 10 1032 XCSE 20231010 15:20:15.436000 10 1031 XCSE 20231010 15:25:20.000000 6 1031 XCSE 20231010 15:25:49.191000 10 1031 XCSE 20231010 15:25:49.191000 6 1036 XCSE 20231010 15:41:56.321000 17 1036 XCSE 20231010 15:45:29.857000 4 1036 XCSE 20231010 15:45:29.920000 16 1036 XCSE 20231010 15:48:03.844000 21 1037 XCSE 20231010 15:51:26.529000 10 1036 XCSE 20231010 15:51:26.574000 6 1036 XCSE 20231010 15:51:26.574000 10 1035 XCSE 20231010 15:53:22.980000 6 1035 XCSE 20231010 15:53:22.980000 20 1036 XCSE 20231010 16:40:10.248298 47 1036 XCSE 20231010 16:40:10.248303 10 1045 XCSE 20231011 9:37:47.449922 50 1048 XCSE 20231011 15:32:55.034351 5 1049 XCSE 20231011 16:35:40.920463 5 1049 XCSE 20231011 16:35:40.920508 5 1049 XCSE 20231011 16:35:40.920508 10 1049 XCSE 20231011 16:35:40.920605 9 1049 XCSE 20231011 16:35:40.920660 1 1049 XCSE 20231011 16:35:40.920674 123 1049 XCSE 20231011 16:35:40.920674 1 1049 XCSE 20231011 16:35:40.920677 10 1049 XCSE 20231011 16:35:40.920682 10 1049 XCSE 20231011 16:43:11.599624 10 1049 XCSE 20231011 16:44:31.852662 251 1049 XCSE 20231011 16:44:31.852662 50 1051 XCSE 20231012 10:34:58.622347 50 1050 XCSE 20231012 10:53:46.196802 29 1050 XCSE 20231012 11:58:51.640725 21 1050 XCSE 20231012 12:00:46.118894 3 1050 XCSE 20231012 12:28:30.007350 5 1050 XCSE 20231012 12:28:30.141519 20 1050 XCSE 20231012 12:30:02.819038 14 1050 XCSE 20231012 12:30:14.627431 8 1050 XCSE 20231012 12:30:14.632516 50 1050 XCSE 20231012 14:16:42.449338 10 1050 XCSE 20231012 15:24:47.071128 240 1050 XCSE 20231012 15:24:47.071128 15 1047 XCSE 20231013 9:02:36.841000 16 1048 XCSE 20231013 9:09:09.903000 20 1045 XCSE 20231013 9:29:00.670000 30 1043 XCSE 20231013 9:37:13.400000 15 1043 XCSE 20231013 9:38:19.115000 7 1043 XCSE 20231013 10:15:19.122000 8 1043 XCSE 20231013 10:19:36.332000 14 1043 XCSE 20231013 10:19:36.332000 7 1043 XCSE 20231013 10:19:36.332000 14 1043 XCSE 20231013 10:19:36.332000 15 1042 XCSE 20231013 10:26:44.026000 15 1042 XCSE 20231013 10:36:44.989000 16 1040 XCSE 20231013 10:40:05.439000 15 1035 XCSE 20231013 11:04:37.110000 13 1035 XCSE 20231013 11:04:37.110000 15 1035 XCSE 20231013 11:04:47.430000 15 1037 XCSE 20231013 11:21:18.044000 15 1036 XCSE 20231013 11:34:12.467000 15 1035 XCSE 20231013 11:52:02.864000 9 1039 XCSE 20231013 12:28:47.351000 6 1038 XCSE 20231013 12:28:47.370000 25 1038 XCSE 20231013 12:28:47.370000 30 1043 XCSE 20231013 13:45:06.319000 14 1043 XCSE 20231013 13:45:06.319000 14 1042 XCSE 20231013 13:56:30.087000 1 1042 XCSE 20231013 13:56:30.087000 29 1045 XCSE 20231013 14:56:37.035000 15 1044 XCSE 20231013 15:00:19.122000 15 1045 XCSE 20231013 15:10:07.438000 15 1042 XCSE 20231013 15:25:49.894000 31 1044 XCSE 20231013 15:38:06.306000 15 1043 XCSE 20231013 15:44:58.314000 14 1042 XCSE 20231013 15:48:59.873000 16 1042 XCSE 20231013 15:51:29.494000 15 1041 XCSE 20231013 16:00:00.138000 15 1041 XCSE 20231013 16:00:00.138000 14 1041 XCSE 20231013 16:07:14.874000 15 1041 XCSE 20231013 16:11:43.875000 15 1039 XCSE 20231013 16:13:57.901000 1 1039 XCSE 20231013 16:13:57.901000 16 1038 XCSE 20231013 16:14:21.144000 18 1039 XCSE 20231013 16:30:28.260000 8 1039 XCSE 20231013 16:33:53.879000 6 1039 XCSE 20231013 16:33:53.879000 16 1038 XCSE 20231013 16:42:22.113000 15 1038 XCSE 20231013 16:42:22.137000 17 1038 XCSE 20231013 16:54:02.975751

