GTT : Agenda financier 2023/24

Paris – le 17 octobre 2023. GTT, l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce que la publication du point sur l’activité du troisième trimestre 2023, initialement prévue le 25 octobre 2023 après bourse, est désormais avancée le même jour avant bourse.

Par ailleurs, l’agenda financier pour l’exercice 2024 est le suivant :

Publication des résultats annuels 2023 : le 26 février 2024 (après clôture de bourse)

Activité du premier trimestre 2024 : le 19 avril 2024 (après clôture de bourse)

Assemblée Générale des actionnaires : le 12 juin 2024

Publication des résultats semestriels 2024 : le 25 juillet 2024 (après clôture de bourse)

Activité du troisième trimestre 2024 : le 25 octobre 2024 (après clôture de bourse)





A propos de GTT

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe propose également des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant, ainsi qu’une large gamme de services, dont des solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est aussi présent dans l'hydrogène à travers sa filiale Elogen, qui conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la production d'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

