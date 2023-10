La Banque Nationale fait un don de 1,7 M$ pour propulser la recherche de pointe en santé à l’IR-CUSM

MONTRÉAL, 18 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son engagement à faire progresser la recherche médicale, la Banque Nationale s’est engagée à verser 1,7 million de dollars à l’Initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill (MI4), un groupe de plus de 250 chercheurs déterminés à trouver des solutions pour sauver des vies dans le domaine des maladies infectieuses. Ces chercheurs sont établis à l’IR-CUSM et dans d’autres institutions de recherche renommées à Montréal. Ce généreux don démontre l’engagement de la Banque Nationale à favoriser la collaboration et l’innovation dans le domaine médical, en plus de positionner le Québec comme un chef de file mondial dans la recherche sur le microbiome.



« L’avenir des soins de santé repose sur la recherche pionnière et la collaboration. La Banque est très fière de soutenir les efforts exceptionnels déployés dans le cadre de l’initiative MI4 et par l’IR-CUSM. Il s’agit d’une initiative de soins de santé qui changera des vies et nous sommes honorés de contribuer à faire du Québec un chef de file mondial en matière de recherche médicale de pointe. »

—Michael Denham, premier vice-président à la direction, Entreprises et Gestion privée, Banque Nationale

MI4 a été créée pour répondre au problème croissant des maladies infectieuses et immunitaires. Elle a aussi été à l’avant-garde de notre riposte face à la pandémie de COVID-19. Dans le cadre de l’initiative MI4, un important programme de recherche se concentre actuellement sur le microbiome, sous la direction du Dr Irah King, directeur du Centre de recherche sur le microbiome de McGill. Le microbiome désigne l’ensemble des microorganismes – bactéries, virus, champignons – qui vivent sur ou à l’intérieur de nous. Les recherches du Dr King et de ses collègues du CUSM remettent en question nos perceptions traditionnelles des microbes en démontrant qu’ils peuvent être bénéfiques pour notre santé.

« Les microbes auxquels nous sommes exposés lorsque nous sommes bébés contribuent à l’éducation de notre système immunitaire et influencent notre santé tout au long de notre vie. Ils donnent le ton à la façon dont notre corps réagit à tout, depuis les aliments que nous mangeons jusqu’aux infections que nous pourrions contracter plus tard dans la vie. Comprendre comment notre "moi microbien" façonne notre santé tout au long de la vie conduira à de nouveaux traitements pour certaines des maladies les plus dévastatrices auxquelles nous sommes confrontés. Le don de la Banque Nationale servira sans aucun doute de catalyseur pour des découvertes passionnantes. »

—Irah King, PhD, directeur du Centre de recherche sur le microbiome de McGill

Le microbiome a une telle influence sur notre santé que les chercheurs pensent qu’il joue un rôle dans le développement de maladies allant des maladies cardiaques à la dépression, en passant par la fibromyalgie et la maladie d’Alzheimer.

« La recherche sur le microbiome a le potentiel de débloquer un vaste éventail de nouvelles connaissances sur notre santé. Les scientifiques veulent comprendre ce qui constitue un microbiome sain, comment il affecte notre santé physique et mentale, et comment nous pouvons appliquer ces informations à la lutte contre les maladies. »

—Dr Marcel Behr, directeur de l’Initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill

L’équipe de MI4 est particulièrement reconnaissante envers la Banque Nationale et apprécie son engagement à accélérer l’innovation en matière de soins de santé au Québec. Son don à la Fondation du CUSM permettra de financer plusieurs projets très prometteurs. L’un d’entre eux explore les événements survenus au début de la vie et la façon dont ils influencent ensuite notre santé. Le soutien de la Banque Nationale contribuera à propulser le CUSM et Montréal à l’avant-garde de la médecine novatrice, permettant aux scientifiques de MI4 d’effectuer des recherches incroyables qui changeront des vies au Québec et à l’étranger.

« À la Fondation du CUSM, nous croyons fermement que l’innovation et la collaboration sont les pierres angulaires du progrès, et nous savons que la Banque Nationale partage cette vision. Nous sommes extrêmement reconnaissants de leur générosité et nous admirons profondément leur engagement à assurer la place du Québec en tant que leader mondial de la recherche médicale novatrice. Notre Fondation est fière de soutenir l’équipe de MI4 dans son travail de pointe. »

—Marie-Hélène Laramée, présidente-directrice générale de la Fondation du CUSM

