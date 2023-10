„Telia Lietuva“ 2023 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. rugsėjo 30 dieną.

2023 m. trečiasis ketvirtis (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):

Pajamos padidėjo 8,4 proc. – iki 122,8 mln. eurų (113,3 mln. eurų)

EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 19,6 proc. – iki 46,1 mln. eurų (38,6 mln. eurų)

EBITDA padidėjo 19,3 proc. – iki 45,4 mln. eurų (38,1 mln. eurų)

Laikotarpio pelnas padidėjo 19,9 proc. – iki 18,5 mln. eurų (15,4 mln. eurų)

Laisvieji pinigų srautai sudarė 21,8 mln. eurų (1,4 mln. eurų)

2023 m. devyni mėnesiai (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):

Pajamos padidėjo 7,6 proc. – iki 353,3 mln. eurų (328,2 mln. eurų)

EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 15,7 proc. – iki 129,1 mln. eurų (111,6 mln. eurų)

EBITDA padidėjo 14 proc. – iki 126,9 mln. eurų (111,3 mln. eurų).

Laikotarpio pelnas padidėjo 20,7 proc. – iki 50,3 mln. eurų (41,7 mln. eurų).

Laisvieji pinigų srautai buvo 3,8 proc. didesni ir sudarė 41,6 mln. eurų (40,1 mln. eurų)

„Telia Lietuva“ vadovės Giedrės Kaminskaitės-Salters komentaras:

Tai buvo išskirtinis ketvirtis „Telia Lietuvai“ pagal pajamų augimą ir pelningumo maržas. 2023 m. trečiojo ketvirčio ir devynių mėnesių bendros pajamos per metus atitinkamai augo 8,4 ir 7,6 procento. Pelno rodikliai didėjo dviženkliais skaičiais, o 2023 m. sausio–rugsėjo EBITDA marža, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, siekė 36,6 procento. Pernai maržos dydis sudarė 34 procentus.

Didžiausią įtaką pajamų didėjimui turėjo per paskutinius 12 mėnesių į „Telia“ tinklą atėję 40 tūkst. naujų klientų ir nuolat augantis visą šalį dengiančio 5G mobiliojo ryšio duomenų vartojimas.

Nuo 2022 m. rugsėjo, kai „Telia Lietuva“ pirmoji šalyje įjungė 5G ryšį, 5G įrenginių skaičius Bendrovės tinkle išaugo dvigubai. 5G ryšį palaiko jau kas ketvirtas mūsų tinkle veikiantis prietaisas, o vidutiniškai vienas klientas per mėnesį sunaudoja apie 50 GB. Šie rodikliai patvirtina, kad sparti „Telia“ 5G plėtra padėjo formuoti ir naujus vartotojų įpročius.

„Telia Lietuva“ pagal mobiliųjų duomenų suvartojimą 2023 m. antrąjį ketvirtį aplenkė visus Lietuvos konkurentus ir tapo nauja šalies rinkos lydere, rodo naujausi Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenys.

Su rugsėjį atnaujinta „Apple iOS 17“ operacine sistema, tik „Telia“ tinkle veikiančiuose „iPhone“ telefonuose Lietuvoje pirmieji įjungėme balso skambučius per Wi-Fi (Voice over WiFi). Nuo birželio mūsų tinkle veikianti VoWi-Fi paslauga suteikia galimybę mėgautis kokybiškais skambučiais ten, kur nėra mobiliojo ryšio arba jo signalas yra silpnas.

2023 m. liepą turėjome garbės ir tuo pačiu profesinių iššūkių teikti aukščiausius saugumo standartus atitinkantį ryšį NATO viršūnių susitikimo Vilniuje metu. Bendrovė įrengė per 2000 darbo vietų su fiksuotojo interneto ryšiu ir elektros jungtimis, užtikrino fiksuotosios bei mobiliosios telefonijos ryšio bei spausdinimo paslaugų teikimą, o krizinių situacijų valdymui buvo paruoštas ir palydovinis ryšys. Be to, „Telia Lietuva“ specialistams buvo patikėta užtikrinti ryšį ir JAV prezidento komandai.

NATO viršūnių susitikimo projektas prisidėjo prie dviženklio pajamų iš IT paslaugų augimo. Susitikimo metu surengtų DDoS atakų prieš valstybines ir privačias institucijas skaičius dar kartą patvirtino „Telia Lietuva“ teikiamų kibernetinio saugumo sprendimų svarbą.

Bendrovė užsitikrino kelias dideles sutartis su verslo klientais. Dar 5 metus teiksime 1300 darbo vietų IT sistemų priežiūros ir saugumo sprendimus bendrovėms „Lietuvos draudimas“ ir „PZU gyvybės draudimas“. Po viešųjų pirkimų konkurso, su ESO pasirašyta 3 metų trukmės ir 2,35 mln. eurų vertės SMS žinučių siuntimo sutartis, pagal ją kas mėnesį bus išsiųsta apie 3 mln. SMS žinučių.

„Telia“ iki kitų metų pratęsia sumažintus tarifus skambučiams iš Lietuvos į Ukrainą, šios šalies viduje ir iš Ukrainos į Lietuvą. Bendrovė savo abonentams Ukrainoje taip pat taikys mažesnius, nei nustatyta reguliuojama kainodara tarp ES šalių operatorių, įkainius už sunaudotus mobiliuosius duomenis.

Kaip „Telia Company“ įmonių grupės dalis, didžiuojamės, jog mūsų bendrą tikslą iki 2040 metų visoje vertės grandinėje pasiekti „grynojo nulio“ emisijų (ang. Net Zero) patvirtino Mokslu grįstų tikslų iniciatyva (ang. Science Based Targets Initiative). Tuo pačiu buvo patvirtinti ir atnaujinti „Telia Company“ artimiausio laikotarpio ir nauji ilgo laikotarpio tvarumo tikslai.



PRIDEDAMA:

- Telia Lietuva, AB 2023 m. sausio–rugsėjo tarpinė ataskaita.

- Telia Lietuva, AB 2023 m. 9 mėnesių veiklos rezultatų pristatymas.



Darius Džiaugys,

Ryšių su investuotojais vadovas,

tel. (8 5) 236 7878,

el.p. darius.dziaugys @telia.lt

Priedai