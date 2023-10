Communiqué de presse

Atos va fournir des services informatiques essentiels à Special Olympics jusqu'en 2027

Paris, France et Washington DC, États-Unis – Le 19 octobre 2023 – Atos annonce aujourd'hui la signature d'un partenariat avec Special Olympics, Inc. (Special Olympics), une organisation mondiale à but non lucratif qui s'est donnée pour mission de promouvoir la compréhension, l'acceptation et l'inclusion de tout un chacun, avec ou sans déficience intellectuelle, par la pratique d’activités sportives.

Dans le cadre de ce partenariat, Atos fournira des services numériques essentiels à Special Olympics tels que :

le développement et la maintenance du système de gestion des Jeux Special Olympics , comprenant la maintenance des logiciels, les services de sécurité informatique et les innovations. Ce système permet aux organisateurs de gérer le personnel, les volontaires et les athlètes, de partager les résultats, les scores et les calendriers des compétitions.

des services d'infrastructure et de sécurité , comprenant la gestion des accès.

, comprenant la gestion des accès. le support des événements, avec des experts à distance et sur site pour l'événement test des Jeux Mondiaux d'Hiver Special Olympics en 2024, les Jeux Mondiaux d'Hiver Special Olympics en 2025, l'événement test des Jeux Special Olympics aux États-Unis en 2025, les Jeux Special Olympics aux États-Unis en 2026, la Coupe de Football Unifié Special Olympics en 2026, l'événement test des Jeux Mondiaux Special Olympics en 2026, et les Jeux Mondiaux d'Été Special Olympics en 2027.





Le partenariat d'Atos avec Special Olympics reflète l'engagement historique du Groupe à construire un monde numérique inclusif et accessible à tous, grâce à des solutions numériques adaptées à tous les handicaps.

La signature officielle a eu lieu le 10 octobre 2023 à Washington, D.C., en présence de Mary Davis, PDG de Special Olympics, et de Nacho Moros, Directeur des opérations pour les grands événements chez Atos.

« Nous nous réjouissons qu'Atos rejoigne notre famille et nous apporte l’expertise technologique développée depuis plus de 30 ans pour les grands événements sportifs. À leurs côtés, nous souhaitons innover et continuer à être le plus inclusif possible, pour que toutes les personnes ayant une déficience intellectuelle puissent s'épanouir grâce au sport, » a déclaré Mary Davis, PDG de Special Olympics International.

« Avec plus de 30 années d'expérience dans l'accompagnement des grands événements sportifs, il était naturel pour Atos de nouer un partenariat avec Special Olympics, une organisation qui, à travers le sport, souhaite créer un monde plus inclusif. Nous sommes ravis de soutenir l'organisation de ses événements, partout dans le monde, à commencer par l'événement test des Jeux Mondiaux d'Hiver Special Olympics de 2024, » a ajouté Nacho Moros, Directeur des opérations pour les grands événements chez Atos.

Pour favoriser des environnements inclusifs, Atos a développé un programme dédié à l'accessibilité et à l'inclusion numérique qui couvre tous les domaines de son activité, aussi bien en interne qu'en externe. L'objectif est de proposer aux clients une gamme de services technologiques d’accessibilité et d'assistance qui leur permette de respecter leurs engagements juridiques et éthiques et d’offrir à leurs employés les moyens de maximiser leur contribution, quelle que soit leur invalidité. Atos a également mis en place des formations de spécialistes de l'accessibilité numérique, un programme interne d'ambassadeurs de l'accessibilité, et a créé un éventail de programmes de formation orientés métiers dédiés à l'intégration de l’accessibilité.

Atos est partenaire informatique mondial du Mouvement Olympique depuis 2002 et du Mouvement Paralympique depuis 2008. Atos est également le Partenaire Technologique et de Services Numériques Officiel du Comité Olympique Européen pour les éditions 2023 et 2027 et le Partenaire Technologique Officiel de l’UEFA National Team Football jusqu'en 2030.

Atos est l’unique entreprise internationale de services informatiques disposant d’une division sports et grands événements. Pour en savoir plus sur les solutions Atos dédiées aux manifestations sportives et grands événements, rendez-vous sur le site web d'Atos.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos de Tech Foundations

Tech Foundations est la ligne de métier du groupe Atos leader dans les services d’infogérance, centrée sur l’infrastructure et le cloud hybride, l’expérience employé et les services technologiques, grâce à des solutions décarbonées, automatisées et tirant parti de l’IA. Ses 52 000 collaborateurs font progresser ce qui compte pour l’avenir des entreprises, des institutions et des communautés du monde entier. Tech Foundations est présent dans 69 pays et a réalisé un chiffre d’affaires

de 6 milliards d’euros en 2022.

À propos de Special Olympics

Fondé en 1968, Special Olympics est un mouvement mondial qui a pour but de mettre fin à la discrimination à l'encontre des personnes ayant une déficience intellectuelle. Nous promouvons l’acceptation de tous grâce au pouvoir du sport et à travers divers programmes en matière d’éducation, de santé et de leadership. Avec plus de six millions d'athlètes et partenaires de Sports Unifiés et un million d'entraîneurs et de bénévoles dans plus de 200 programmes accrédités, Special Olympics propose chaque année plus de 30 sports olympiques et plus de 100 000 jeux et compétitions.

Pour en savoir plus, consultez le site www.SpecialOlympics.org

Contacts presse

Atos : Florence Vayleux | florence.vayleux@atos.net | +33 (0) 6 18 46 59 97

Special Olympics International : Megan Gausemel | mgausemel@specialolympics.org | +1 202-570-8628

