UPM schließt Werk Plattling – Beteiligungsprozess mit Arbeitnehmervertretern abgeschlossen

(UPM, Helsinki, 20. Oktober 2023, 12:30 EEST) – Im Juli gab UPM Communication Papers Pläne zur dauerhaften Schließung der Papierfabrik Plattling bekannt, um die Kapazität für grafische Papiere an die Kundennachfrage anzupassen. Der Beteiligungsprozess mit den Arbeitnehmervertretern ist mittlerweile abgeschlossen. Das Werk wird spätestens Ende November 2023 die Produktion beendet haben.



Die Umsetzung der Pläne hat Auswirkungen auf 401 UPM Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Plattling. Die Produktion von grafischen Papieren auf beiden Maschinen wird voraussichtlich am 15. November (PM 11) und am 22. November (PM 1) eingestellt. Damit wird die jährliche Produktionskapazität für gestrichene und ungestrichene Publikationspapiere um 595.000 Tonnen in Europa verringert.

„Gemeinsam mit dem Betriebsrat haben wir im fairen Dialog verantwortungsvolle Lösungen für unser Personal erarbeiten können. Dank dem besonnenen Verhalten aller Beteiligten während der Gespräche konnten wir sozialverträgliche Lösungen schaffen – mit klarem Schwerpunkt auf die Ermöglichung einer zeitnahen Anschlussbeschäftigung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit dies möglich war. Somit können wir die Auswirkungen der Werksschließung auf unsere Belegschaft abmildern,“ sagt Gerhard Mayer, General Manager.

Es wird erwartet, dass die finanziellen Auswirkungen der Werksschließung im Wesentlichen unverändert und wie am 25. Juli 2023 bereits veröffentlicht sein werden.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:

UPM Communication Papers Stakeholder Relations, Tel. +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com

Falls Sie standortspezifische Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:

Gerhard Mayer, General Manager, Tel. +49 9931 502113

UPM, Media Relations

Mon-Fri 9:00-16:00 EEST

Tel. +358 40 588 3284

media@upm.com

UPM Communication Papers

UPM Communication Papers ist der weltweit führende Hersteller von grafischen Papieren und bietet seinen Kunden aus der Werbebranche, dem Verlagswesen und Anwendern aus den Bereichen Home und Office eine umfangreiche Produktpalette. Die leistungsstarken Papiere und Service-Konzepte von UPM schaffen Mehrwert für unsere Unternehmenskunden und erfüllen zugleich aktiv die strengsten Kriterien für Umweltschutz und soziale Verantwortung. Mit Hauptsitz in Deutschland beschäftigt UPM Communication Papers rund 6.300 Mitarbeitende. Weitere Informationen zu UPM Communication Papers und allen Produkten finden Sie unter https://www.upmpaper.com/de/

Folgen Sie UPM Communication Papers unter: LinkedIn

UPM

Wir liefern erneuerbare und verantwortungsvolle Lösungen sowie Innovationen für eine Zukunft ohne fossile Rohstoffe. Unser Konzern besteht aus sechs Geschäftsbereichen: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers und UPM Plywood. Als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit schließen wir uns dem 1,5 Grad-Ziel der Vereinten Nationen an, um durch wissenschaftlich fundierte Maßnahmen den Klimawandel abzumildern. Wir beschäftigen weltweit etwa 17.200 Mitarbeitende und unsere Umsatzerlöse liegen bei etwa 11,7 Mrd. Euro pro Jahr. Die Aktien von UPM werden an der Wertpapierbörse Nasdaq Helsinki Ltd notiert. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.de

Folgen Sie UPM auf X | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils