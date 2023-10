UPM sulkee Plattlingin tehtaan Saksassa – muutosneuvottelut henkilöstön kanssa päättyneet

(UPM, Helsinki, 20.10.2023 klo 12.30) – UPM Communication Papers tiedotti heinäkuussa suunnittelevansa Saksassa toimivan Plattlingin tehtaan pysyvää sulkemista painopaperikapasiteetin sopeuttamiseksi vastaamaan asiakaskysyntää. Muutosneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa ovat päättyneet, ja tehtaan tuotanto loppuu viimeistään marraskuun 2023 lopussa.



Tehtaan sulkeminen vaikuttaa 401:een UPM:n työntekijään. Tuotannon kahdella koneella arvioidaan päättyvän 15.11. (PK 11) ja 22.11. (PK 1), mikä vähentää päällystetyn ja päällystämättömän painopaperin kapasiteettia Euroopassa 595 000 tonnilla.

”Kävimme henkilöstön edustajien kanssa vuoropuhelun, jossa tavoitteena oli löytää vastuulliset ratkaisut työntekijöille. Neuvottelut käytiin hyvässä yhteistyön hengessä, joka edesauttoi saavuttamaan molempia osapuolia tyydyttävät ratkaisut, joissa keskeistä on mahdollinen jatkotyöllistyminen”, sanoo tehtaanjohtaja Gerhard Mayer.

Arviot tehtaan sulkemisen taloudellisista vaikutuksista eivät ole muuttuneet olennaisesti 25.7.2023 julkistetusta tiedotteesta.

Lisätietoja antavat:

UPM Communication Papers sidosryhmäsuhteet, puh. +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com

Paikallisesti lisätietoa antavat:

Gerhard Mayer, tehtaanjohtaja, puh. +49 9931 502113

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9–16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

UPM Communication Papers

UPM Communication Papers on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM:n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Communication Papersin pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 6 300 henkilöä. Lue lisää: www.upmpaper.com

Seuraa UPM Communication Papers: LinkedIn

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää X | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils