ZetaDisplays CEO Per Mandorf lämnar - Anders Olin utsedd till ny CEO.

Malmö -ZetaDisplay AB (publ) meddelar idag att Per Mandorf kommer att lämna sin roll som CEO efter mer än 4 framgångsrika år. Under hans tid har ZetaDisplay levererat imponerande organisk tillväxt, genomfört flera förvärv, expanderat till nya marknader och geografier samt konsoliderat sin ledande marknadsposition inom digital signage i Norden och Europa.

"Resan med ZetaDisplay har varit fantastisk. Under årens lopp har vi uppnått och åstadkommit så många saker: starka resultat, flera förvärv, etablerat oss på nya marknader, utvecklat bolaget och implementerat högkvalitativa kundprojekt och lösningar – allt sammantaget har det skapat en stark plattform för ytterligare tillväxt. Inget av detta hade varit möjligt utan ett fantastiskt team med exceptionella talanger. Det är nu dags för mig att lämna ZetaDisplay.", kommenterar Per Mandorf.

Anders Olin utses till ny CEO för ZetaDisplay med tillträde den 23 oktober 2023. Anders har en lång erfarenhet som General Manager med en dokumenterad erfarenhet av att skala upp mjukvaruföretag, leverera hög tillväxt och utveckla högpresterande team.

Som COO för Sinch från 2018-2023 var han en nyckelperson i att växa Sinch från SEK 3 miljarder till SEK 28 miljarder i omsättning, från 300 personer till 4 500 personer i 40+ länder, integrerade 8 förvärv och etablerade Sinch som en global ledare inom CPaaS kategorin. Anders kommer närmast från rollen som chef för affärsenheten Enterprise and Messaging med fullt P&L ansvar för 60 procent av Sinchs totala omsättning.

Innan han började på Sinch tillbringade Anders 20+ år på Ericsson, där han transformerade strategiska globala nyckelkunder i Europa och USA och därefter ledde han Product Management inom Network Applications and Functions centralt.

Anders säger: "Jag tror verkligen på kraften i kundfokus, operativ leverans och medarbetarengagemang för att driva framgång, och jag ser verkligen fram emot att bli en del av ZetaDisplay, en europeisk kategoriledare på den växande marknaden för digital signage, och är ivrig på att börja engagera mig med nya kollegor och kunder."

Matthew Peacock, ZetaDisplays styrelseordförande, samt grundare och styrelseordförande i Hanover, säger: "ZetaDisplay har utvecklats mycket väl under Pers ledarskap de senaste 4 åren. Vi vill både tacka honom för hans insatser och önska honom all lycka till i sin framtida karriär. Dessutom vill vi å hela ZetaDisplay-teamets vägnar välkomna Anders Olin till ZetaDisplay."

Per Mandorf kommer att vara kvar i ZetaDisplay under en övergångsperiod, som Senior Advisor och för att arbeta med strategiska projekt under resten av 2023.

Malmö den 23:e oktober 2023

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2023 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jog Dhody, Interim CFO

Mobil: +44 778 652 0802

E-post: jog.dhody@zetadisplay.com

Robert Bryhn, CMO / Head of Communication

Mobil: +46 709-80 20 80

E-post: robert.bryhn@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är ledande i Norden och tvåa i Europa och vi driver dagligen den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra lösningar, koncept och vår mjukvara digitaliserar, påverkar och informerar människors beteende vid beslutstillfället i butiker, i offentliga miljöer och på arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage där vi utvecklar och erbjuder fullservice och SaaS-lösningar. Vi är en globalt ledande aktör som aktivt påverkar utvecklingen av den internationella Digital Signage marknaden organiskt, genom innovation och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter +500 Mkr och sysselsätter +200 medarbetare i sju europeiska länder. Totalt hanterar bolaget över 80 000 installationer på mer än 50 marknader. ZetaDisplay ägs av investmentbolaget Hanover Investors. Mer information på www.ir.zetadisplay.com samt www.hanoverinvestors.com .

