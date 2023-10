Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 23.10.2023

Share buy-back programme - week 42

The share buy-back programme runs from and including 3 August 2023 up to and including 22 January 2024. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 August 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 179,600 1,006.92 180,843,084 16 October 2023 2,800 1,019.31 2,854,068 17 October 2023 2,500 1,019.50 2,548,750 18 October 2023 2,600 1,020.53 2,653,378 19 October 2023 3,800 1,004.03 3,815,314 20 October 2023 4,000 991.13 3,964,520 Total under the share buy-back programme 195,300 1,007.06 196,679,114 Bought back under share buy-back programme executed in the period 2 February 2023 - 4 July 2023 392,310 981.36 384,998,522 Total bought back 587,610 989.90 581,677,636

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

587,610 shares under the above share buy-back programmes corresponding to 2.1 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 17 1042 XCSE 20231016 9:09:02.417000 16 1042 XCSE 20231016 9:09:02.417000 16 1039 XCSE 20231016 9:13:38.367000 10 1034 XCSE 20231016 9:34:45.016000 22 1034 XCSE 20231016 9:34:45.016000 16 1031 XCSE 20231016 9:43:00.078000 16 1030 XCSE 20231016 9:43:00.098000 16 1029 XCSE 20231016 9:45:02.933000 17 1025 XCSE 20231016 10:05:19.112000 16 1025 XCSE 20231016 10:05:19.112000 6 1027 XCSE 20231016 10:15:37.507000 31 1032 XCSE 20231016 10:35:44.595000 12 1031 XCSE 20231016 10:45:35.457000 3 1031 XCSE 20231016 10:45:35.457000 27 1030 XCSE 20231016 10:53:11.095000 5 1030 XCSE 20231016 10:54:59.507000 11 1030 XCSE 20231016 10:54:59.507000 16 1028 XCSE 20231016 10:56:42.728000 17 1028 XCSE 20231016 11:18:03.465000 16 1028 XCSE 20231016 11:18:03.465000 16 1027 XCSE 20231016 11:21:29.259000 16 1027 XCSE 20231016 11:29:05.969000 17 1027 XCSE 20231016 11:37:37.910000 17 1027 XCSE 20231016 11:50:44.556000 16 1025 XCSE 20231016 11:55:02.085000 16 1023 XCSE 20231016 11:57:41.206000 16 1022 XCSE 20231016 12:06:34.960000 17 1021 XCSE 20231016 12:08:16.562000 16 1022 XCSE 20231016 12:12:45.534000 2 1019 XCSE 20231016 12:51:04.000000 11 1020 XCSE 20231016 12:53:42.816000 13 1019 XCSE 20231016 13:07:38.935000 16 1020 XCSE 20231016 13:19:16.824000 1 1020 XCSE 20231016 13:19:16.824000 3 1019 XCSE 20231016 13:29:13.840000 16 1019 XCSE 20231016 13:29:13.840000 13 1019 XCSE 20231016 13:29:13.840000 17 1019 XCSE 20231016 13:29:13.841000 33 1019 XCSE 20231016 13:53:38.727000 17 1018 XCSE 20231016 14:06:57.411000 16 1018 XCSE 20231016 14:06:57.411000 16 1015 XCSE 20231016 14:07:14.519000 16 1015 XCSE 20231016 14:18:09.327000 16 1014 XCSE 20231016 14:24:30.283000 16 1011 XCSE 20231016 14:34:41.875000 17 1010 XCSE 20231016 14:40:52.626000 13 1012 XCSE 20231016 14:57:33.345970 13 1012 XCSE 20231016 14:57:33.345970 15 1012 XCSE 20231016 14:57:33.345970 10 1012 XCSE 20231016 14:57:33.345970 50 1012 XCSE 20231016 14:57:33.345970 10 1012 XCSE 20231016 14:57:33.349507 10 1012 XCSE 20231016 14:57:33.349544 10 1012 XCSE 20231016 14:57:33.363242 10 1012 XCSE 20231016 14:57:33.366880 3 1012 XCSE 20231016 14:57:33.366938 7 1012 XCSE 20231016 14:57:33.380061 3 1012 XCSE 20231016 14:57:33.380061 10 1012 XCSE 20231016 14:57:33.383697 10 1012 XCSE 20231016 14:57:33.527613 10 1012 XCSE 20231016 14:57:33.544434 10 1012 XCSE 20231016 14:57:33.561250 10 1012 XCSE 20231016 14:57:33.747418 10 1012 XCSE 20231016 14:57:33.747615 8 1012 XCSE 20231016 14:57:33.747881 2 1012 XCSE 20231016 14:57:33.750140 8 1012 XCSE 20231016 14:57:33.750140 10 1012 XCSE 20231016 14:57:33.764238 10 1012 XCSE 20231016 14:57:33.764529 10 1012 XCSE 20231016 14:57:34.828392 10 1012 XCSE 20231016 14:57:34.829338 50 1012 XCSE 20231016 14:57:34.829338 10 1012 XCSE 20231016 14:57:34.837296 10 1012 XCSE 20231016 14:57:38.385587 19 1012 XCSE 20231016 14:57:38.385587 2 1012 XCSE 20231016 14:57:38.385769 8 1012 XCSE 20231016 14:57:38.385830 10 1012 XCSE 20231016 15:00:25.521319 24 1012 XCSE 20231016 15:03:28.231000 10 1012 XCSE 20231016 15:03:28.231643 10 1014 XCSE 20231016 15:10:38.946194 10 1014 XCSE 20231016 15:11:34.321914 87 1014 XCSE 20231016 15:11:34.321914 6 1014 XCSE 20231016 15:11:34.454329 4 1019 XCSE 20231016 15:33:13.481000 16 1017 XCSE 20231016 15:37:30.789000 10 1016 XCSE 20231016 15:48:33.876084 4 1016 XCSE 20231016 15:52:54.618000 13 1016 XCSE 20231016 15:58:15.831000 4 1016 XCSE 20231016 15:58:15.831000 10 1016 XCSE 20231016 15:58:15.831275 10 1016 XCSE 20231016 15:58:15.831323 102 1016 XCSE 20231016 15:58:15.831323 8 1016 XCSE 20231016 15:58:15.831405 2 1016 XCSE 20231016 15:58:15.834512 33 1020 XCSE 20231016 16:18:15.915000 8 1020 XCSE 20231016 16:25:50.486000 8 1020 XCSE 20231016 16:25:50.486000 12 1020 XCSE 20231016 16:26:53.386855 50 1020 XCSE 20231016 16:26:53.386855 1 1020 XCSE 20231016 16:26:53.612464 37 1020 XCSE 20231016 16:26:53.612536 29 1021 XCSE 20231016 16:33:12.625000 15 1021 XCSE 20231016 16:36:41.491000 16 1020 XCSE 20231016 16:37:01.869000 100 1020 XCSE 20231016 16:38:01.030175 28 1020 XCSE 20231016 16:38:01.030175 100 1020 XCSE 20231016 16:38:01.047563 100 1020 XCSE 20231016 16:39:55.959820 19 1020 XCSE 20231016 16:45:00.084814 7 1020 XCSE 20231016 16:49:15.616547 39 1020 XCSE 20231016 16:50:01.140948 5 1020 XCSE 20231016 16:53:31.151593 49 1020 XCSE 20231016 16:54:29.010505 100 1019 XCSE 20231016 16:59:57.110905 208 1019 XCSE 20231016 16:59:57.110905 433 1019 XCSE 20231016 16:59:57.110905 17 1015 XCSE 20231017 9:00:28.188000 13 1016 XCSE 20231017 9:08:24.200000 18 1016 XCSE 20231017 9:08:24.200000 31 1025 XCSE 20231017 9:22:54.408000 9 1026 XCSE 20231017 9:30:01.289000 38 1026 XCSE 20231017 9:30:01.289000 31 1026 XCSE 20231017 9:33:21.123000 31 1025 XCSE 20231017 9:33:28.929000 33 1025 XCSE 20231017 9:33:28.934000 40 1026 XCSE 20231017 9:46:30.971000 10 1026 XCSE 20231017 9:46:30.971000 16 1026 XCSE 20231017 9:46:30.971000 15 1024 XCSE 20231017 9:50:22.153000 35 1024 XCSE 20231017 9:50:22.153000 16 1023 XCSE 20231017 9:50:22.189000 16 1022 XCSE 20231017 9:57:58.103000 40 1024 XCSE 20231017 10:07:20.713000 6 1024 XCSE 20231017 10:07:20.713000 7 1023 XCSE 20231017 10:08:34.494000 40 1025 XCSE 20231017 10:17:24.157000 9 1025 XCSE 20231017 10:17:24.157000 16 1025 XCSE 20231017 10:17:24.157000 16 1024 XCSE 20231017 10:17:24.191000 16 1024 XCSE 20231017 10:17:24.273000 16 1023 XCSE 20231017 10:25:00.271000 16 1022 XCSE 20231017 10:27:37.480000 8 1021 XCSE 20231017 10:32:14.022000 8 1021 XCSE 20231017 10:32:14.027000 15 1021 XCSE 20231017 10:32:14.027000 1 1021 XCSE 20231017 10:32:14.028000 8 1021 XCSE 20231017 10:32:14.028000 7 1021 XCSE 20231017 10:32:14.028000 16 1020 XCSE 20231017 10:38:30.806000 15 1020 XCSE 20231017 10:38:30.806000 15 1020 XCSE 20231017 10:38:30.807000 22 1020 XCSE 20231017 10:55:47.711000 16 1023 XCSE 20231017 11:01:33.095000 21 1023 XCSE 20231017 11:12:43.892000 61 1023 XCSE 20231017 11:19:23.592000 64 1023 XCSE 20231017 11:19:24.010000 24 1024 XCSE 20231017 11:25:36.913000 22 1024 XCSE 20231017 11:25:36.913000 17 1023 XCSE 20231017 11:25:39.777000 17 1021 XCSE 20231017 11:44:43.994000 16 1021 XCSE 20231017 11:44:43.994000 33 1020 XCSE 20231017 11:44:44.030000 3 1019 XCSE 20231017 11:48:36.074000 6 1021 XCSE 20231017 12:06:26.687000 40 1021 XCSE 20231017 12:13:04.996000 6 1021 XCSE 20231017 12:13:04.996000 50 1020 XCSE 20231017 12:17:48.522000 32 1019 XCSE 20231017 12:30:11.273000 16 1019 XCSE 20231017 12:30:11.273000 16 1019 XCSE 20231017 12:30:11.273000 6 1021 XCSE 20231017 12:37:58.657000 62 1021 XCSE 20231017 12:37:58.657000 15 1021 XCSE 20231017 12:41:02.503000 79 1020 XCSE 20231017 12:43:24.252000 31 1019 XCSE 20231017 13:04:15.917000 16 1019 XCSE 20231017 13:04:15.917000 15 1019 XCSE 20231017 13:04:15.917000 17 1019 XCSE 20231017 13:08:02.664000 16 1019 XCSE 20231017 13:08:02.664000 10 1019 XCSE 20231017 13:30:41.214000 15 1019 XCSE 20231017 13:34:38.214000 16 1020 XCSE 20231017 13:38:07.688000 16 1019 XCSE 20231017 13:45:12.101000 6 1019 XCSE 20231017 13:45:12.101000 9 1019 XCSE 20231017 13:45:12.102000 2 1019 XCSE 20231017 13:45:12.102000 14 1019 XCSE 20231017 14:08:22.450000 62 1019 XCSE 20231017 14:08:22.450000 15 1019 XCSE 20231017 14:08:38.217000 46 1020 XCSE 20231017 14:12:01.797000 33 1020 XCSE 20231017 14:26:46.528000 16 1020 XCSE 20231017 14:26:46.528000 32 1019 XCSE 20231017 14:28:40.794000 14 1019 XCSE 20231017 14:28:42.459000 17 1018 XCSE 20231017 14:30:08.442000 16 1018 XCSE 20231017 14:34:45.597000 16 1018 XCSE 20231017 14:34:45.597000 16 1017 XCSE 20231017 14:52:12.709000 16 1017 XCSE 20231017 14:52:12.709000 16 1017 XCSE 20231017 14:52:12.709000 16 1017 XCSE 20231017 14:52:12.709000 16 1017 XCSE 20231017 14:52:12.709000 16 1017 XCSE 20231017 14:52:12.709000 17 1014 XCSE 20231017 14:52:19.779000 49 1013 XCSE 20231017 15:04:33.034000 16 1013 XCSE 20231017 15:04:33.034000 16 1013 XCSE 20231017 15:04:33.034000 16 1012 XCSE 20231017 15:04:34.780000 12 1014 XCSE 20231017 15:17:58.845000 32 1014 XCSE 20231017 15:17:58.845000 17 1012 XCSE 20231017 15:28:04.869000 16 1012 XCSE 20231017 15:28:04.869000 16 1012 XCSE 20231017 15:28:04.869000 17 1012 XCSE 20231017 15:28:04.869000 16 1012 XCSE 20231017 15:28:04.869000 9 1012 XCSE 20231017 15:28:05.003000 8 1012 XCSE 20231017 15:28:05.003000 16 1011 XCSE 20231017 15:29:08.622000 45 1015 XCSE 20231017 15:43:29.733000 3 1015 XCSE 20231017 15:43:29.733000 17 1014 XCSE 20231017 15:47:51.268000 16 1013 XCSE 20231017 15:50:52.807000 14 1012 XCSE 20231017 15:58:19.416000 16 1014 XCSE 20231017 16:02:07.476000 32 1014 XCSE 20231017 16:04:00.440000 50 1017 XCSE 20231017 16:37:49.777000 50 1017 XCSE 20231017 16:37:49.778000 28 1017 XCSE 20231017 16:37:49.778000 16 1017 XCSE 20231017 16:37:50.163000 1 1017 XCSE 20231017 16:37:50.163000 15 1017 XCSE 20231017 16:40:10.236000 15 1017 XCSE 20231017 16:41:14.235000 15 1017 XCSE 20231017 16:42:10.236000 15 1017 XCSE 20231017 16:43:03.235000 15 1017 XCSE 20231017 16:43:51.235000 16 1016 XCSE 20231017 16:44:12.130000 3 1018 XCSE 20231017 16:45:32.028673 11 1018 XCSE 20231017 16:45:32.028673 19 1022 XCSE 20231018 9:06:44.324000 9 1022 XCSE 20231018 9:06:44.324000 33 1023 XCSE 20231018 9:14:27.637000 2 1022 XCSE 20231018 9:16:56.112000 31 1021 XCSE 20231018 9:20:51.673000 38 1022 XCSE 20231018 9:20:51.673000 15 1021 XCSE 20231018 9:28:11.131000 2 1021 XCSE 20231018 9:32:47.338000 16 1021 XCSE 20231018 9:32:47.338000 15 1021 XCSE 20231018 9:32:47.338000 32 1021 XCSE 20231018 9:34:42.666000 14 1026 XCSE 20231018 9:51:12.495000 18 1025 XCSE 20231018 10:10:06.197000 43 1025 XCSE 20231018 10:10:06.197000 9 1025 XCSE 20231018 10:10:06.197000 10 1022 XCSE 20231018 10:19:26.493273 10 1022 XCSE 20231018 10:19:26.510026 12 1022 XCSE 20231018 10:19:26.510026 10 1023 XCSE 20231018 10:34:28.365587 10 1023 XCSE 20231018 10:37:38.080076 10 1024 XCSE 20231018 10:59:56.124405 10 1024 XCSE 20231018 10:59:56.124459 10 1024 XCSE 20231018 11:26:40.488696 50 1024 XCSE 20231018 11:26:40.488696 10 1024 XCSE 20231018 11:26:40.488724 122 1024 XCSE 20231018 11:26:40.488724 50 1024 XCSE 20231018 11:26:40.488730 10 1024 XCSE 20231018 11:26:40.488746 30 1024 XCSE 20231018 11:26:40.488746 10 1024 XCSE 20231018 11:26:40.488785 7 1024 XCSE 20231018 11:26:40.490538 3 1024 XCSE 20231018 11:26:40.490590 10 1024 XCSE 20231018 11:26:40.499156 10 1024 XCSE 20231018 11:27:27.204123 10 1024 XCSE 20231018 11:27:59.986262 10 1024 XCSE 20231018 11:27:59.986273 10 1024 XCSE 20231018 11:29:11.737111 10 1024 XCSE 20231018 11:29:11.737203 5 1024 XCSE 20231018 11:29:25.812553 5 1024 XCSE 20231018 11:30:12.192905 10 1024 XCSE 20231018 11:30:12.210741 10 1024 XCSE 20231018 11:30:12.210810 10 1024 XCSE 20231018 11:30:12.210872 10 1024 XCSE 20231018 11:30:12.210873 50 1024 XCSE 20231018 11:30:12.210876 10 1024 XCSE 20231018 11:30:12.228377 10 1024 XCSE 20231018 11:30:12.237745 46 1024 XCSE 20231018 11:30:12.237745 10 1022 XCSE 20231018 11:30:38.687123 10 1022 XCSE 20231018 11:30:38.687147 59 1022 XCSE 20231018 11:30:38.687147 10 1022 XCSE 20231018 11:30:38.687207 10 1022 XCSE 20231018 11:30:38.687212 10 1022 XCSE 20231018 11:30:38.687243 50 1022 XCSE 20231018 11:30:38.687243 5 1022 XCSE 20231018 11:30:38.687282 5 1022 XCSE 20231018 11:30:38.704388 10 1022 XCSE 20231018 11:30:39.323323 26 1022 XCSE 20231018 11:30:39.323323 10 1022 XCSE 20231018 11:30:39.410970 10 1022 XCSE 20231018 11:30:39.410984 10 1022 XCSE 20231018 11:30:39.432138 10 1022 XCSE 20231018 11:30:39.875731 10 1022 XCSE 20231018 11:30:40.095901 10 1022 XCSE 20231018 11:31:12.338213 10 1022 XCSE 20231018 11:31:12.355179 8 1022 XCSE 20231018 11:31:12.379216 2 1022 XCSE 20231018 11:31:12.379233 10 1022 XCSE 20231018 11:31:12.379272 10 1022 XCSE 20231018 11:31:27.031149 10 1022 XCSE 20231018 11:31:27.052218 10 1022 XCSE 20231018 11:31:27.052285 10 1022 XCSE 20231018 11:31:27.069039 10 1022 XCSE 20231018 11:31:27.069072 5 1022 XCSE 20231018 11:31:27.069325 15 1020 XCSE 20231018 11:45:43.186000 21 1021 XCSE 20231018 11:51:45.613000 15 1021 XCSE 20231018 11:54:27.508000 16 1022 XCSE 20231018 11:58:38.062000 15 1022 XCSE 20231018 12:02:24.226000 16 1020 XCSE 20231018 12:05:29.325000 15 1020 XCSE 20231018 12:11:31.429000 16 1019 XCSE 20231018 12:12:43.872000 11 1019 XCSE 20231018 12:12:43.872000 4 1019 XCSE 20231018 12:12:43.872000 17 1018 XCSE 20231018 12:19:01.118000 16 1018 XCSE 20231018 12:19:01.118000 1 1018 XCSE 20231018 12:23:25.616000 15 1018 XCSE 20231018 12:23:25.616000 16 1016 XCSE 20231018 12:27:05.371000 16 1016 XCSE 20231018 12:27:05.371000 16 1015 XCSE 20231018 12:27:40.408000 16 1018 XCSE 20231018 12:48:12.708000 20 1018 XCSE 20231018 12:48:12.726000 18 1019 XCSE 20231018 13:04:12.829000 7 1018 XCSE 20231018 13:09:54.781000 10 1018 XCSE 20231018 13:41:00.598000 16 1018 XCSE 20231018 13:41:00.598000 4 1018 XCSE 20231018 13:41:00.598000 9 1019 XCSE 20231018 13:53:56.388000 36 1019 XCSE 20231018 13:53:56.388000 32 1019 XCSE 20231018 13:57:00.630000 16 1019 XCSE 20231018 14:13:30.667000 16 1019 XCSE 20231018 14:16:15.644000 16 1019 XCSE 20231018 14:16:15.644000 1 1019 XCSE 20231018 14:16:15.644000 16 1020 XCSE 20231018 14:23:13.007000 16 1019 XCSE 20231018 14:30:44.137000 16 1021 XCSE 20231018 14:40:54.081000 16 1020 XCSE 20231018 14:43:06.692000 17 1019 XCSE 20231018 14:44:06.725000 17 1019 XCSE 20231018 14:46:50.365000 16 1019 XCSE 20231018 14:46:50.476000 16 1018 XCSE 20231018 14:57:25.534000 16 1018 XCSE 20231018 14:57:25.534000 16 1018 XCSE 20231018 14:57:25.534000 15 1018 XCSE 20231018 14:57:25.535000 25 1019 XCSE 20231018 15:07:27.799000 7 1019 XCSE 20231018 15:07:27.799000 16 1019 XCSE 20231018 15:07:27.799000 16 1019 XCSE 20231018 15:12:19.523000 14 1019 XCSE 20231018 15:16:21.522000 1 1019 XCSE 20231018 15:16:21.522000 13 1019 XCSE 20231018 15:20:05.523000 2 1019 XCSE 20231018 15:20:05.523000 15 1019 XCSE 20231018 15:23:36.528000 33 1018 XCSE 20231018 15:24:38.366000 9 1018 XCSE 20231018 15:24:38.366000 32 1019 XCSE 20231018 15:35:33.415000 15 1019 XCSE 20231018 15:35:33.415000 16 1018 XCSE 20231018 15:40:07.342000 16 1018 XCSE 20231018 15:40:17.681000 5 1017 XCSE 20231018 15:44:31.678000 12 1017 XCSE 20231018 15:44:31.678000 17 1016 XCSE 20231018 15:46:49.528000 2 1016 XCSE 20231018 15:46:49.528000 14 1016 XCSE 20231018 15:49:09.062000 2 1016 XCSE 20231018 15:49:09.062000 1 1015 XCSE 20231018 15:52:23.416000 15 1015 XCSE 20231018 15:52:23.416000 15 1015 XCSE 20231018 15:52:23.416000 15 1015 XCSE 20231018 15:52:23.416000 15 1018 XCSE 20231018 15:56:11.530000 15 1017 XCSE 20231018 15:57:21.290000 31 1016 XCSE 20231018 16:01:12.639000 16 1016 XCSE 20231018 16:01:12.656000 24 1017 XCSE 20231018 16:06:43.291000 3 1017 XCSE 20231018 16:14:32.546000 12 1018 XCSE 20231018 16:14:32.546000 16 1017 XCSE 20231018 16:15:50.553000 16 1017 XCSE 20231018 16:15:50.553000 36 1019 XCSE 20231018 16:23:04.939000 8 1019 XCSE 20231018 16:25:16.039000 25 1019 XCSE 20231018 16:25:16.039000 15 1019 XCSE 20231018 16:29:14.549000 16 1018 XCSE 20231018 16:30:00.331000 16 1017 XCSE 20231018 16:30:00.774000 17 1017 XCSE 20231018 16:37:24.908000 16 1017 XCSE 20231018 16:37:24.908000 15 1017 XCSE 20231018 16:37:24.908000 1 1017 XCSE 20231018 16:37:24.908000 16 1017 XCSE 20231018 16:37:24.908000 16 1017 XCSE 20231018 16:38:28.549000 15 1017 XCSE 20231018 16:39:27.951000 1 1016 XCSE 20231018 16:42:46.504000 30 1018 XCSE 20231018 16:44:55.950000 17 1014 XCSE 20231019 9:01:10.060000 33 1011 XCSE 20231019 9:04:27.438000 34 1013 XCSE 20231019 9:09:15.651000 35 1013 XCSE 20231019 9:12:23.613000 17 1012 XCSE 20231019 9:12:27.437000 17 1010 XCSE 20231019 9:16:04.793000 31 1015 XCSE 20231019 9:24:32.818000 35 1013 XCSE 20231019 9:25:46.689000 18 1011 XCSE 20231019 9:28:14.103000 12 1011 XCSE 20231019 9:33:41.853000 21 1011 XCSE 20231019 9:33:41.853000 18 1009 XCSE 20231019 9:36:43.531000 17 1008 XCSE 20231019 9:37:07.888000 35 1009 XCSE 20231019 9:41:58.155000 17 1008 XCSE 20231019 9:45:28.834000 18 1007 XCSE 20231019 9:46:29.343000 17 1006 XCSE 20231019 9:49:25.621000 17 1006 XCSE 20231019 9:49:25.621000 51 1007 XCSE 20231019 10:03:11.626000 3 1006 XCSE 20231019 10:03:30.518000 49 1006 XCSE 20231019 10:03:30.518000 30 1007 XCSE 20231019 10:09:17.332000 4 1007 XCSE 20231019 10:09:17.333000 17 1005 XCSE 20231019 10:13:14.113000 17 1005 XCSE 20231019 10:13:14.113000 17 1004 XCSE 20231019 10:18:20.349000 9 1004 XCSE 20231019 10:18:20.349000 7 1004 XCSE 20231019 10:18:20.349000 16 1004 XCSE 20231019 10:18:20.349000 21 1003 XCSE 20231019 10:33:23.914000 13 1003 XCSE 20231019 10:33:23.914000 35 1002 XCSE 20231019 10:40:17.856000 18 1002 XCSE 20231019 10:40:17.856000 17 1002 XCSE 20231019 10:40:17.856000 35 1000 XCSE 20231019 10:44:41.761000 18 1000 XCSE 20231019 10:44:41.761000 17 1000 XCSE 20231019 10:44:41.761000 18 1000 XCSE 20231019 10:48:17.141000 17 999,5 XCSE 20231019 10:49:27.112000 49 1001 XCSE 20231019 10:59:19.536000 17 999,5 XCSE 20231019 11:07:57.308000 17 998,5 XCSE 20231019 11:07:57.391000 50 1004 XCSE 20231019 11:31:42.147000 67 1003 XCSE 20231019 11:31:42.172000 3 1002 XCSE 20231019 11:32:33.701000 30 1003 XCSE 20231019 11:40:30.415000 3 1003 XCSE 20231019 11:40:43.432000 30 1003 XCSE 20231019 11:40:43.432000 1 1004 XCSE 20231019 11:43:43.408000 1 1004 XCSE 20231019 11:47:50.581000 41 1010 XCSE 20231019 12:29:40.926000 18 1011 XCSE 20231019 12:30:34.812000 5 1011 XCSE 20231019 12:30:34.812000 35 1010 XCSE 20231019 12:31:35.319000 50 1011 XCSE 20231019 12:37:19.993000 36 1009 XCSE 20231019 12:50:36.331000 7 1008 XCSE 20231019 12:50:45.759000 27 1008 XCSE 20231019 12:50:45.759000 1 1007 XCSE 20231019 12:56:18.325000 17 1007 XCSE 20231019 12:56:18.325000 17 1007 XCSE 20231019 12:56:18.325000 17 1006 XCSE 20231019 13:11:05.105000 17 1005 XCSE 20231019 13:16:11.278000 16 1005 XCSE 20231019 13:16:11.278000 16 1005 XCSE 20231019 13:16:11.278000 17 1006 XCSE 20231019 13:27:49.658000 16 1006 XCSE 20231019 13:27:49.658000 17 1006 XCSE 20231019 13:27:49.658000 21 1005 XCSE 20231019 13:32:09.384000 14 1005 XCSE 20231019 13:32:09.384000 17 1005 XCSE 20231019 13:32:09.384000 34 1005 XCSE 20231019 13:38:04.212000 16 1005 XCSE 20231019 13:38:04.212000 17 1004 XCSE 20231019 13:44:02.413000 16 1004 XCSE 20231019 13:44:02.413000 17 1004 XCSE 20231019 13:44:02.413000 17 1003 XCSE 20231019 13:44:43.589000 17 1002 XCSE 20231019 13:45:12.751000 18 1003 XCSE 20231019 13:46:02.468000 17 1003 XCSE 20231019 13:52:08.778000 17 1003 XCSE 20231019 13:52:08.778000 16 1002 XCSE 20231019 13:52:53.372000 2 1002 XCSE 20231019 13:54:19.371000 14 1002 XCSE 20231019 13:54:19.371000 16 1002 XCSE 20231019 13:55:49.371000 16 1002 XCSE 20231019 13:58:59.371000 50 1002 XCSE 20231019 14:13:43.030000 33 1001 XCSE 20231019 14:14:28.510000 9 1001 XCSE 20231019 14:18:31.108000 51 1000 XCSE 20231019 14:31:03.101000 17 1000 XCSE 20231019 14:31:03.101000 62 999,5 XCSE 20231019 14:31:03.128000 3 999,5 XCSE 20231019 14:31:03.128000 16 999,5 XCSE 20231019 14:37:10.372000 16 999,5 XCSE 20231019 14:37:56.374000 16 999,5 XCSE 20231019 14:38:48.376000 49 1000 XCSE 20231019 14:39:24.822000 16 1000 XCSE 20231019 14:40:41.373000 2 1000 XCSE 20231019 14:41:34.374000 14 1000 XCSE 20231019 14:41:34.374000 17 1000 XCSE 20231019 14:42:06.400000 8 1000 XCSE 20231019 14:45:09.690000 16 999,5 XCSE 20231019 14:47:04.691000 16 999,5 XCSE 20231019 14:55:36.374000 5 999,5 XCSE 20231019 14:59:46.706000 2 1000 XCSE 20231019 15:00:30.326000 16 1000 XCSE 20231019 15:01:11.374000 1 1000 XCSE 20231019 15:02:16.375000 15 1000 XCSE 20231019 15:02:16.375000 1 1000 XCSE 20231019 15:03:52.226000 16 1000 XCSE 20231019 15:03:52.226000 17 1000 XCSE 20231019 15:09:02.408000 17 1001 XCSE 20231019 15:11:23.375000 15 1000 XCSE 20231019 15:13:06.393000 3 1000 XCSE 20231019 15:35:29.198000 14 1000 XCSE 20231019 15:35:29.209000 1 1000 XCSE 20231019 15:35:29.209000 7 1000 XCSE 20231019 15:38:25.299000 101 1003 XCSE 20231019 15:45:17.379000 50 1003 XCSE 20231019 15:45:17.405000 29 1003 XCSE 20231019 15:45:17.408000 16 1003 XCSE 20231019 15:46:04.377000 16 1003 XCSE 20231019 15:46:53.775000 20 1002 XCSE 20231019 15:47:26.396000 35 1003 XCSE 20231019 15:49:40.321000 46 1002 XCSE 20231019 15:52:24.326000 16 1002 XCSE 20231019 15:52:24.326000 2 1002 XCSE 20231019 15:52:24.326000 5 1002 XCSE 20231019 15:52:24.326000 14 1002 XCSE 20231019 15:52:24.326000 17 1002 XCSE 20231019 15:52:24.326000 16 1002 XCSE 20231019 15:53:02.377000 16 1002 XCSE 20231019 15:53:11.378000 18 1003 XCSE 20231019 15:53:40.918000 6 1003 XCSE 20231019 15:53:41.634000 18 1003 XCSE 20231019 15:53:46.379000 34 1003 XCSE 20231019 16:00:34.012000 50 1003 XCSE 20231019 16:01:18.378000 84 1003 XCSE 20231019 16:02:51.379000 7 1003 XCSE 20231019 16:02:51.379000 16 1003 XCSE 20231019 16:03:35.814000 3 1002 XCSE 20231019 16:03:47.049000 30 1002 XCSE 20231019 16:03:47.049000 16 1002 XCSE 20231019 16:03:47.049000 16 1002 XCSE 20231019 16:03:47.049000 2 1002 XCSE 20231019 16:03:47.049000 65 1002 XCSE 20231019 16:05:29.833000 58 1003 XCSE 20231019 16:08:17.403000 46 1003 XCSE 20231019 16:08:17.403000 34 1005 XCSE 20231019 16:11:54.730000 1 1005 XCSE 20231019 16:12:53.978000 16 1005 XCSE 20231019 16:12:53.978000 67 1003 XCSE 20231019 16:13:01.223000 2 1003 XCSE 20231019 16:13:01.223000 2 1003 XCSE 20231019 16:13:01.223000 16 1003 XCSE 20231019 16:19:54.412000 1 1003 XCSE 20231019 16:20:34.381000 15 1003 XCSE 20231019 16:20:34.381000 1 1003 XCSE 20231019 16:21:18.381000 15 1003 XCSE 20231019 16:21:18.381000 2 1003 XCSE 20231019 16:21:31.555000 16 1003 XCSE 20231019 16:21:31.555000 16 1003 XCSE 20231019 16:21:31.555000 43 1004 XCSE 20231019 16:37:31.784000 25 1004 XCSE 20231019 16:37:31.784000 59 1004 XCSE 20231019 16:37:31.859000 11 1004 XCSE 20231019 16:37:31.859000 18 1004 XCSE 20231019 16:37:51.384000 16 1004 XCSE 20231019 16:37:58.386000 16 1004 XCSE 20231019 16:38:04.385000 3 1004 XCSE 20231019 16:38:10.385000 13 1004 XCSE 20231019 16:38:10.385000 5 1004 XCSE 20231019 16:38:16.385000 11 1004 XCSE 20231019 16:38:16.385000 5 1004 XCSE 20231019 16:38:22.386000 11 1004 XCSE 20231019 16:38:22.386000 5 1004 XCSE 20231019 16:38:28.386000 12 1004 XCSE 20231019 16:38:28.386000 1 1004 XCSE 20231019 16:38:28.386000 16 1004 XCSE 20231019 16:38:28.386000 16 1003 XCSE 20231019 16:39:26.385000 1 1003 XCSE 20231019 16:39:26.385000 16 1003 XCSE 20231019 16:41:53.387000 1 1003 XCSE 20231019 16:45:00.001000 12 1003 XCSE 20231019 16:46:02.310556 5 1003 XCSE 20231019 16:46:02.310556 14 1003 XCSE 20231019 16:46:02.335215 22 1003 XCSE 20231019 16:47:05.387294 52 1003 XCSE 20231019 16:47:05.387327 2 992 XCSE 20231020 9:03:02.574000 32 992 XCSE 20231020 9:05:12.053000 34 990 XCSE 20231020 9:08:27.454000 30 988 XCSE 20231020 9:09:10.146000 4 988 XCSE 20231020 9:09:10.146000 20 988 XCSE 20231020 9:11:01.136000 33 988 XCSE 20231020 9:11:04.060000 30 986 XCSE 20231020 9:13:22.494000 3 986 XCSE 20231020 9:13:22.494000 17 985 XCSE 20231020 9:17:24.176000 17 985 XCSE 20231020 9:19:36.488000 1 987,5 XCSE 20231020 9:25:19.925000 1 988 XCSE 20231020 9:26:10.179000 20 988 XCSE 20231020 9:26:10.179000 16 988 XCSE 20231020 9:27:49.925000 17 986 XCSE 20231020 9:28:26.430000 17 986 XCSE 20231020 9:29:21.066000 13 986 XCSE 20231020 9:30:12.619000 4 986 XCSE 20231020 9:30:12.648000 13 986 XCSE 20231020 9:30:12.648000 18 985 XCSE 20231020 9:30:59.892000 21 988 XCSE 20231020 9:39:25.186000 17 988,5 XCSE 20231020 9:57:14.107000 17 988,5 XCSE 20231020 9:57:14.111000 15 987,5 XCSE 20231020 9:58:31.465000 15 987,5 XCSE 20231020 9:59:57.492000 2 987,5 XCSE 20231020 9:59:57.492000 34 987,5 XCSE 20231020 10:04:30.448000 17 988,5 XCSE 20231020 10:07:58.020000 50 988,5 XCSE 20231020 10:07:58.022000 29 988,5 XCSE 20231020 10:07:58.023000 8 988 XCSE 20231020 10:08:04.567000 9 988 XCSE 20231020 10:08:04.567000 16 989,5 XCSE 20231020 10:12:53.075000 17 988,5 XCSE 20231020 10:14:13.718000 18 988,5 XCSE 20231020 10:15:47.396000 17 988 XCSE 20231020 10:15:59.862000 35 989,5 XCSE 20231020 10:23:30.056000 31 990 XCSE 20231020 10:30:19.525000 16 990 XCSE 20231020 10:32:26.931000 10 992,5 XCSE 20231020 10:40:17.116000 17 994 XCSE 20231020 10:43:21.628000 18 993,5 XCSE 20231020 10:45:33.628000 41 995,5 XCSE 20231020 10:45:53.390000 16 995,5 XCSE 20231020 10:48:15.933000 17 995,5 XCSE 20231020 10:51:15.933000 18 994,5 XCSE 20231020 10:52:35.220000 17 994 XCSE 20231020 10:52:35.492000 17 993,5 XCSE 20231020 10:52:35.646000 18 993 XCSE 20231020 10:54:43.499000 17 992,5 XCSE 20231020 10:55:11.147000 17 992,5 XCSE 20231020 11:01:44.529000 17 991,5 XCSE 20231020 11:05:20.585000 17 991 XCSE 20231020 11:05:54.454000 16 991 XCSE 20231020 11:12:48.724000 17 990,5 XCSE 20231020 11:14:24.996000 18 990,5 XCSE 20231020 11:15:26.420000 17 990 XCSE 20231020 11:17:25.201000 17 990 XCSE 20231020 11:21:13.408000 17 989,5 XCSE 20231020 11:21:27.402000 17 989 XCSE 20231020 11:28:21.991000 17 989 XCSE 20231020 11:28:21.991000 8 990 XCSE 20231020 11:42:27.937000 10 990 XCSE 20231020 11:42:27.937000 45 991 XCSE 20231020 11:44:04.492000 4 991 XCSE 20231020 11:44:04.492000 35 991 XCSE 20231020 11:46:10.902000 20 991,5 XCSE 20231020 11:49:59.599000 17 992 XCSE 20231020 11:50:29.312000 15 994 XCSE 20231020 11:56:03.051000 1 994 XCSE 20231020 11:56:03.051000 9 992,5 XCSE 20231020 11:58:10.319000 8 992,5 XCSE 20231020 11:58:10.319000 17 993,5 XCSE 20231020 11:59:16.618000 17 992,5 XCSE 20231020 11:59:38.971000 18 992 XCSE 20231020 12:00:42.181000 17 992,5 XCSE 20231020 12:07:05.024000 17 992,5 XCSE 20231020 12:12:00.307000 17 992 XCSE 20231020 12:12:03.018000 4 992 XCSE 20231020 12:15:23.116000 13 992 XCSE 20231020 12:19:28.111000 4 992 XCSE 20231020 12:19:28.111000 16 993 XCSE 20231020 12:26:28.940000 17 991,5 XCSE 20231020 12:28:06.264000 4 991,5 XCSE 20231020 12:28:06.264000 12 991,5 XCSE 20231020 12:28:06.264000 12 990,5 XCSE 20231020 12:28:06.905000 10 990,5 XCSE 20231020 12:28:06.905000 33 990,5 XCSE 20231020 12:28:20.452000 16 992 XCSE 20231020 12:42:58.730000 17 992 XCSE 20231020 12:46:06.260000 16 992 XCSE 20231020 12:49:26.555000 18 992,5 XCSE 20231020 12:52:23.482000 17 991,5 XCSE 20231020 12:54:11.386000 17 991 XCSE 20231020 12:54:31.244000 4 993 XCSE 20231020 12:59:41.503000 1 993 XCSE 20231020 12:59:41.503000 17 993,5 XCSE 20231020 13:02:06.407000 17 993 XCSE 20231020 13:04:55.270000 17 992,5 XCSE 20231020 13:05:49.104000 17 992,5 XCSE 20231020 13:13:37.069000 17 992,5 XCSE 20231020 13:26:03.521000 17 993,5 XCSE 20231020 13:40:06.041000 17 993 XCSE 20231020 13:50:14.169000 16 993 XCSE 20231020 13:50:14.169000 38 994 XCSE 20231020 13:54:17.232000 3 994 XCSE 20231020 13:54:17.232000 24 995 XCSE 20231020 14:01:06.919000 4 994,5 XCSE 20231020 14:05:51.814000 17 995,5 XCSE 20231020 14:06:36.557000 1 995,5 XCSE 20231020 14:06:36.557000 17 995 XCSE 20231020 14:16:17.950000 14 995,5 XCSE 20231020 14:16:17.950000 18 994,5 XCSE 20231020 14:19:41.193000 17 995 XCSE 20231020 14:19:41.216000 17 994,5 XCSE 20231020 14:19:54.009000 17 993,5 XCSE 20231020 14:20:08.391000 17 993 XCSE 20231020 14:21:39.002000 17 992,5 XCSE 20231020 14:21:52.507000 17 992 XCSE 20231020 14:22:43.503000 17 992 XCSE 20231020 14:22:54.175000 17 992 XCSE 20231020 14:23:00.005000 17 992 XCSE 20231020 14:23:12.252000 50 992 XCSE 20231020 14:24:44.334000 41 992 XCSE 20231020 14:25:04.335000 8 991,5 XCSE 20231020 14:25:42.353000 9 991,5 XCSE 20231020 14:25:42.372000 16 991,5 XCSE 20231020 14:25:42.372000 9 991,5 XCSE 20231020 14:25:42.376000 16 991,5 XCSE 20231020 14:25:42.376000 16 992,5 XCSE 20231020 14:33:21.947000 17 992,5 XCSE 20231020 14:35:39.947000 4 992,5 XCSE 20231020 14:42:33.967000 13 992,5 XCSE 20231020 14:42:33.967000 18 991,5 XCSE 20231020 14:45:19.880000 8 991,5 XCSE 20231020 14:45:19.880000 10 991,5 XCSE 20231020 14:45:19.881000 17 992 XCSE 20231020 14:50:36.949000 17 992 XCSE 20231020 14:53:13.948000 3 993 XCSE 20231020 14:55:43.948000 12 993 XCSE 20231020 14:56:48.565000 26 994 XCSE 20231020 15:03:57.552000 17 993 XCSE 20231020 15:06:21.665000 18 992,5 XCSE 20231020 15:06:34.923000 18 992,5 XCSE 20231020 15:08:34.530000 17 992 XCSE 20231020 15:10:39.125000 17 992 XCSE 20231020 15:10:39.125000 9 992,5 XCSE 20231020 15:16:47.951000 4 992,5 XCSE 20231020 15:16:47.951000 3 992,5 XCSE 20231020 15:16:47.951000 13 993 XCSE 20231020 15:26:44.928000 9 993 XCSE 20231020 15:26:44.928000 18 993,5 XCSE 20231020 15:30:03.618000 26 995 XCSE 20231020 15:34:03.820000 18 994,5 XCSE 20231020 15:36:33.849000 18 993,5 XCSE 20231020 15:37:30.408000 17 992,5 XCSE 20231020 15:39:02.952000 3 992 XCSE 20231020 15:40:14.694000 15 992 XCSE 20231020 15:40:14.694000 7 993 XCSE 20231020 15:42:20.506000 11 993 XCSE 20231020 15:42:20.506000 19 994 XCSE 20231020 15:44:43.609000 3 994 XCSE 20231020 15:44:43.609000 17 993,5 XCSE 20231020 15:45:44.465000 17 993,5 XCSE 20231020 15:46:42.216000 17 995,5 XCSE 20231020 15:51:15.968000 14 995,5 XCSE 20231020 15:51:15.968000 53 995 XCSE 20231020 15:52:04.201000 49 994,5 XCSE 20231020 15:52:04.694000 18 996 XCSE 20231020 15:57:56.452000 17 996,5 XCSE 20231020 15:58:32.970000 18 996,5 XCSE 20231020 15:59:09.917000 18 996 XCSE 20231020 15:59:59.767000 18 995,5 XCSE 20231020 16:00:00.264000 17 994,5 XCSE 20231020 16:00:00.497000 50 994 XCSE 20231020 16:02:36.411000 50 994 XCSE 20231020 16:03:54.728000 17 993,5 XCSE 20231020 16:04:14.740000 18 993 XCSE 20231020 16:04:14.764000 18 993 XCSE 20231020 16:05:43.966000 18 992,5 XCSE 20231020 16:06:19.534000 17 992 XCSE 20231020 16:07:06.711000 18 991,5 XCSE 20231020 16:07:08.270000 17 990,5 XCSE 20231020 16:08:18.484000 17 990,5 XCSE 20231020 16:09:06.679000 18 990,5 XCSE 20231020 16:09:30.057000 17 990,5 XCSE 20231020 16:11:08.394000 31 990,5 XCSE 20231020 16:13:07.236000 3 990,5 XCSE 20231020 16:13:07.236000 33 990 XCSE 20231020 16:15:06.113000 17 990 XCSE 20231020 16:15:06.113000 33 989,5 XCSE 20231020 16:15:06.760000 18 989 XCSE 20231020 16:17:26.673000 17 989 XCSE 20231020 16:17:26.673000 17 989 XCSE 20231020 16:18:19.611000 16 989 XCSE 20231020 16:19:04.962000 17 989 XCSE 20231020 16:19:58.555000 18 988,5 XCSE 20231020 16:20:06.972000 18 988 XCSE 20231020 16:20:11.953000 18 987,5 XCSE 20231020 16:20:43.687000 19 988 XCSE 20231020 16:22:34.250000 18 987,5 XCSE 20231020 16:29:03.739000 17 987,5 XCSE 20231020 16:29:03.739000 17 987,5 XCSE 20231020 16:29:03.739000 17 987,5 XCSE 20231020 16:29:03.739000 17 987,5 XCSE 20231020 16:29:03.739000 34 987,5 XCSE 20231020 16:29:03.740000 52 987,5 XCSE 20231020 16:31:38.907000 17 987,5 XCSE 20231020 16:31:38.907000 45 988,5 XCSE 20231020 16:32:44.908000 8 988,5 XCSE 20231020 16:32:44.908000 34 989,5 XCSE 20231020 16:34:04.750000 35 989,5 XCSE 20231020 16:37:02.389000 17 989,5 XCSE 20231020 16:37:02.389000 17 989 XCSE 20231020 16:37:06.102000 17 987,5 XCSE 20231020 16:44:02.987000 16 987,5 XCSE 20231020 16:44:02.987000 16 987,5 XCSE 20231020 16:44:02.987000 17 989,5 XCSE 20231020 16:46:33.954000 4 989,5 XCSE 20231020 16:46:33.954000 26 989,5 XCSE 20231020 16:46:33.954000 11 989,5 XCSE 20231020 16:46:33.980000 11 989,5 XCSE 20231020 16:46:33.980000 38 989,5 XCSE 20231020 16:46:33.981000 18 989,5 XCSE 20231020 16:48:29.088000 17 989,5 XCSE 20231020 16:49:46.034000 2 988,5 XCSE 20231020 16:51:47.624266

Attachment