Telenor leverer sterkt kvartal

– Tredje kvartal var et sterkt kvartal for Telenor. Vi leverte solid vekst i Norden og fikk bekreftet lovende synergiutsikter i Asia, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Tjenesteinntektene var 15,8 milliarder kroner, som er en økning på 0,5 milliarder kroner eller fire prosent sammenlignet med samme periode i fjor. EBITDA justert for de positive engangseffektene i Pakistan i 2022, økte med syv prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Organisk EBITDA økte med én prosent.

– Vår suksess avhenger av vår evne til å skape verdi for kundene våre, og det er vår viktigste drivkraft. Vi fortsetter å få gode tilbakemeldinger fra kundene våre. Nylig ble vi rangert i topp på kundetilfredshet av mobilkundene våre i Danmark, Finland og Sverige, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.



Telenor Norden leverte fire prosent vekst i tjenesteinntekter og åtte prosent EBITDA-vekst i tredje kvartal, støttet av operasjonell fremdrift og lavere energipriser. Veksten i mobilsegmentet holdt seg stabil på rundt fem prosent.



I Asia har Telenor nummer én-posisjon i tre av fire markeder, med en total kundebase på 200 millioner mennesker. Telenor sine selskaper i Asia viste alle underliggende vekst til tross for krevende makroøkonomiske forhold. Telenor Asia sine tjenesteinntekter, justert for den tidligere nevnte engangseffekten fra i fjor, styrket seg med seks prosent, mens EBITDA økte med fire prosent. Økningen var drevet av økte mobilinntekter i både Bangladesh og Pakistan, som mer enn kompenserte for den negative effekten av inflasjon inkludert høyere energipriser.

– Gode produkter, fri kontantstrømsopptjening og langsiktig verdiskapning fortsetter å være det viktigste for oss, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Oppdaterte finansielle utsikter for 2023:



Over tre prosent organisk vekst i nordiske tjenesteinntekter (oppdatert fra lav til middels ensifret vekst).

Tre til fire prosent organisk vekst i nordisk EBITDA (oppdatert fra lav til middels ensifret vekst).

For den nordiske virksomheten er investeringer ventet å utgjøre omlag 17 prosent av inntektene (uendret).

Nøkkeltall for Telenor Group*































Tredje kvartal













Første tre kvartal halvår













År













Millioner kroner











2023











2022











2023











2022











2022













Driftsinntekter











15 775











15 227











46 467











44 775











59 760













Organisk inntektsvekst











4%











6%











4%











5%











3%













Inntekter











20 108











19 531











59 518











57 210











76 877













Organisk inntektsvekst (%)











2%











6%











3%











4%











4%













Driftskostnader











(6 331)











(5 946)











(19 550)











(18 474)











(25 229)













EBITDA før andre inntekter og andre kostnader











9 251











9 287











26 097











25 790











33 830













Organisk EBITDA-vekst (%)











1%











6%











2%











1%











1%













Driftsresultat











4 987











4 980











13 195











11 816











15 143













Andel resultat etter skatt fra tilknyttede selskaper











23











(93)











(269)











(264)











(301)













Resultat til aksjeeiere i Telenor ASA











2 451











1 549











21 417











7 006











44 913













Driftsinvesteringer ekskludert leasing











2 666











3 172











9 637











9 540











13 560













Fri kontantstrøm før fusjoner og oppkjøp (M&A)











4 330











3 955











4 572











7 319











9 866













Total fri kontanstrøm











4 331











5 211











9 479











9 657











10 604













Belåningsgrad











2.2











2.1











2.2











2.1











2.2







Mediekontakt:

Ingibjörg Meyer-Myklestad +47 90 60 55 05

Investorkontakt:

Frank Maaø +47 91 67 40 45