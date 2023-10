MADD Canada et la NSLC présentent un message important sur la conduite sobre aux élèves de la N.-É.

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 25 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada, avec le soutien généreux de la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse (NSLC), diffusera son Programme scolaire à l’échelle de la province. Des milliers d’élèves auront ainsi l’occasion d’assister à une puissante présentation sur les dangers de la conduite avec capacités affaiblies.

Le Programme scolaire de MADD Canada s’adresse aux élèves de la 7e à la 12e année. Le programme consiste de vidéos éducatives conçues pour amorcer un dialogue franc avec les jeunes sur les conséquences réelles de la conduite avec capacités affaiblies, leur inculquer des connaissances essentielles et les motiver à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies ni à se laisser reconduire par une personne sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue.

« Nous nous rendons dans les écoles pour présenter ce programme afin d’entamer une conversation cruciale avec les jeunes, a expliqué Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. Nous voulons qu’ils comprennent que chaque fois qu’une personne conduit sous l’influence de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues, ce sont de vraies vies qu’elle met en péril. Surtout, nous voulons qu’ils comprennent qu’ils ont tous le pouvoir de prévenir la conduite avec capacités affaiblies — et les tragédies qui peuvent en découler — tout simplement en faisant des choix sécuritaires et responsables. »

En nouveauté cette année, les écoles pourront choisir parmi trois films à présenter aux élèves : Le Pacte, Précipice ou Détour. Ces films sont des versions actualisées des Présentations scolaires qui renferment du nouveau matériel éducatif et favorisent les activités d’apprentissage pratique. Chaque film présente une histoire fictive suivie des témoignages de réelles victimes de la conduite avec capacités affaiblies.

MADD Canada et la NSLC visiteront cette semaine des écoles secondaires de Dartmouth et d’Halifax pour animer des présentations et s’entretenir avec les élèves. La version française du programme, Précipice, sera présentée aux élèves de l’École du Carrefour à Dartmouth cet avant-midi, tandis que la version anglaise, No Tomorrow, sera présentée aux élèves de l’école Park West à Halifax jeudi après-midi.

En sa qualité de commanditaire provincial du Programme scolaire, la NSLC commandite cette année 60 présentations (en français et en anglais) à l’échelle de la province.

« La responsabilité est au cœur de l’identité de la NSLC et de tout ce que nous faisons, a affirmé Greg Hughes, président et directeur général de la NSLC. Nous sommes fiers de continuer de travailler aux côtés de MADD Canada afin de diffuser ce message vital auprès des élèves de la Nouvelle-Écosse. Nous encourageons les jeunes, voire tous les Néo-Écossais à s’engager à rester sobre au volant et, par le fait même, à veiller à leur propre sécurité, ainsi qu’à celle de leurs pairs et des membres de leur collectivité. »



Les collisions de la route sont la première cause de décès chez les jeunes Canadiens et l’alcool, le cannabis, et d’autres drogues sont en cause dans plus de la moitié des cas. Le Programme scolaire de MADD Canada vise à prévenir la conduite avec capacités affaiblies chez les jeunes en leur donnant les connaissances et la motivation dont ils ont besoin pour l’éviter.

« L’appui de la NSLC, un commanditaire provincial de longue date du programme, nous permet de présenter ce programme à des milliers d’élèves à travers la province, a souligné Mme Hansen Pratt. Nous ne pourrions le faire sans eux et nous leurs sommes reconnaissants de leur partenariat soutenu dans le cadre de ce programme et d’autres initiatives de lutte contre la conduite avec capacités affaiblies. »

Tous nos Programmes scolaires sont offerts en format traditionnel pour les présentations dans les auditoriums, ainsi qu’en format adapté pour les présentations en salle de classe et virtuelles, selon les préférences des écoles individuelles. À la suite des présentations, les écoles reçoivent un guide pédagogique et des scénarios supplémentaires pour aider les enseignants et enseignantes à poursuivre la discussion sur la conduite sobre tout au long de l’année.

Pour voir un extrait du Programme scolaire de MADD Canada, rendez-vous sur maddyouth.ca

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.



À propos de la NSLC

La Société des alcools de la Nouvelle-Écosse (NSLC) gère les ventes sécuritaires et responsables de boissons alcoolisées et de cannabis en Nouvelle-Écosse et verse 100 % de ses profits au gouvernement pour contribuer au financement de services publics essentiels. La NSLC vise à être un détaillant, partenaire et employeur de confiance, ainsi qu’une autorité sectorielle responsable qui contribue à bâtir une Nouvelle-Écosse plus forte. Pour en savoir davantage au sujet de la NSLC, veuillez consulter notre site Web (myNSLC.com).