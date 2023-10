Lancement d’un programme visant à accélérer la conservation autour des parcs nationaux du Canada

OTTAWA, 25 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La perte d’habitat et les changements climatiques menacent les espèces végétales et animales emblématiques à l’origine même des parcs nationaux du Canada. C’est pourquoi les deux plus grandes organisations de conservation au pays ont établi un partenariat destiné à protéger des terres qui sont voisines de ces aires naturelles.



Conservation de la nature Canada (CNC) et Parcs Canada (PC) ont lancé le Programme de résilience des paysages, une initiative de 30 millions $ destinée au soutien de paysages résilients, et ce, par la conservation de jusqu’à 30 000 hectares situés à proximité de parcs nationaux, connectant ainsi des habitats naturels et créant des zones tampons autour de ces parcs.

La nouvelle a été annoncée par Catherine Grenier, présidente et cheffe de la direction de CNC, et l’honorable Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

CNC misera sur l’investissement de 15 millions $ de Parcs Canada pour amasser des fonds de contrepartie afin de protéger des corridors écologiques et des zones tampons en collaboration avec des nations autochtones, des collectivités locales, des propriétaires de terres et d’autres partenaires. Les aires protégées seront situées à proximité de parcs nationaux, dont :

Réserve de parc national des îles-Gulf et parc national de Kootenay (Colombie-Britannique)

Parc national des Lacs-Waterton (Alberta)

Parc national des Prairies (Saskatchewan)

Parcs nationaux des Mille-Îles, de la Péninsule-Bruce et de la Pointe-Pelée (Ontario)

Parc national de la Mauricie (Québec)

Parc national Kouchibouguac (Nouveau-Brunswick)

Parc national et lieu historique national Kejimkujik (Nouvelle-Écosse)



REMARQUE : D'autres parcs nationaux pourraient s’ajouter.

Ces terres seront conservées selon diverses modalités : acquisitions, dons, ententes avec les propriétaires et recours à des outils tels que les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ).

La nature n’a pas de limites.

Les animaux, peu importe leur taille, doivent pouvoir circuler librement au sein de territoires, pour vivre, se nourrir, se reproduire et s’épanouir. Les grands animaux comme le grizzly peuvent parcourir jusqu’à 250 kilomètres au cours d’une année pour suivre leurs sources de nourriture ou pour établir leur territoire. Même des espèces de petite taille comme la tortue mouchetée (en voie de disparition) peuvent parcourir de grandes distances pour trouver des sites de nidification. Cependant, l’augmentation de l’activité humaine et les effets des changements climatiques réduisent les terres disponibles pour les mouvements naturels de la faune, et ce, à l’intérieur des parcs nationaux comme à l’extérieur. En assurant la protection de terres situées à proximité de ces parcs, ce partenariat permettra d’agrandir et de connecter entre elles les zones protégées et conservées, au bénéfice d’un grand nombre d’espèces parmi les plus emblématiques du Canada.

Les parcs et les aires protégées peuvent protéger diverses valeurs naturelles, notamment en ce qui a trait aux espèces en péril, à la représentativité, à la connectivité écologique et à la connectivité climatique. Les zones ciblées par le Programme de résilience des paysages comprennent des sites parmi les plus précieux au Canada où des mesures de conservation sont urgemment nécessaires pour stopper la perte de biodiversité et assurer la santé écologique à long terme.

En tant que plus grand organisme à but non lucratif voué à la conservation des milieux naturels au Canada, CNC travaille à l’échelle et à la portée nécessaires pour atteindre les objectifs de ce partenariat. Fort de plus de 60 ans d’expérience dans la recherche de solutions sur mesure dans tout le pays, CNC déploiera des technologies innovantes pour déterminer les zones prioritaires à conserver à proximité des parcs nationaux. L’organisme travaillera aussi avec des donatrices et des donateurs, des partenaires, des nations autochtones et des collectivités pour assurer la protection de ces zones.

Protéger la nature autour des parcs nationaux permet de préserver des habitats essentiels et leurs attributs naturels qui stockent le carbone, emmagasinent et filtrent l’eau et purifient l’air, tout cela contribuant également au bien-être des collectivités.

CNC veille déjà avec divers partenaires sur plus de 63 000 hectares conservés à proximité de 24 parcs nationaux canadiens. L’organisme misera désormais sur ce nouveau partenariat pour agrandir ces sites. Connecter des milieux naturels déjà protégés à des parcs nationaux fera en sorte que des solutions fondées sur la nature et des écosystèmes essentiels demeureront intacts à long terme, au bénéfice de tout ce qui en dépend, c’est-à-dire la flore, la faune et la population.

Ce partenariat fera progresser CNC dans son engagement d’être un allié et un partenaire des nations et des communautés autochtones, et à soutenir les efforts de conservation menés par les Autochtones.

CNC mobilise le soutien de tous les secteurs – particuliers, nations et communautés autochtones, propriétaires de terres, entreprises, fondations et tous les ordres de gouvernement – afin de tirer parti de l’investissement de 15 millions $ de Parcs Canada et d’en maximiser l’impact. Ce n’est qu’en réunissant toutes les parties autour de la table que nous pourrons trouver des solutions aux changements climatiques et au déclin rapide de la biodiversité.

Citations

« Cette initiative importante est le prolongement de notre relation de longue date avec Parcs Canada pour contrer les effets de la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité au Canada. La nature n’a pas de limites, et nous ne devrions pas en avoir non plus. C’est pourquoi de tels partenariats sont si importants. À travers le pays, CNC ralliera son vaste réseau de partenaires autour de son approche fondée sur les données probantes, afin de mettre en œuvre des solutions de conservation efficaces à proximité de sites naturels parmi les plus emblématiques du Canada. Grâce à une approche axée sur la collaboration, l’expertise et la persévérance, nous protégerons l’habitat essentiel d’espèces animales et végétales que nous chérissons, ainsi que des services écosystémiques qui profitent à toutes les collectivités. » – Catherine Grenier, présidente et cheffe de la direction, Conservation de la nature Canada

« L’objectif du Canada de conserver 30 pour cent d’ici 2030 est un modèle qui a suscité l’intérêt de la communauté internationale. Maintenant nous redoublons d’efforts pour le mettre en œuvre. Il est essentiel de collaborer avec les communautés et les partenaires de la conservation pour garantir que les terres, les eaux et les glaces qui jouent un rôle si important dans la vie des Canadiennes et Canadiens soient protégées pour les générations actuelles et futures. Parcs Canada et Conservation de la nature Canada appuient des mesures concrètes qui favorisent la résilience dans les aires protégées et conservées et nous rapprochent de l’atteinte de notre objectif de conserver 30 pour cent des terres et des eaux intérieures d’ici 2030. » – L’honorable Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Faits saillants

Grâce à ses aires patrimoniales protégées, Parcs Canada gère près de 265 000 kilomètres carrés qui constituent l’habitat d’environ la moitié des espèces actuellement désignées en péril au pays.

CNC veille directement sur plus de 63 000 hectares de milieux naturels situés dans un rayon de 25 kilomètres de 24 parcs nationaux.

CNC a contribué à protéger plus de 1,4 million d’hectares de nature se trouvant à proximité ou faisant désormais partie de parcs nationaux, de réserves d’aires marines de conservation et de zones marines de protection.

CNC met en œuvre des programmes de gestion des terres qui sont fondés sur la technologie et qui aident à déterminer les endroits les plus urgents à conserver. Ces outils utilisent l’intelligence artificielle et des algorithmes de priorisation qui indiquent où le travail de conservation aura le plus d’impact.

CNC protège actuellement l’habitat de 250 espèces en péril au Canada.



Des images et des vidéos se trouvent ici.

À propos

Conservation de la nature Canada (CNC) est la force rassembleuse au pays pour la sauvegarde de la nature. Par la conservation permanente de vastes territoires, nous apportons des solutions à la double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques. Partenaire de confiance, CNC œuvre aux côtés de particuliers, de nations et de communautés autochtones, d’entreprises et de gouvernements afin de protéger et veiller sur nos aires naturelles. Depuis 1962, nous avons mobilisé la population canadienne pour conserver et restaurer plus de 15 millions d’hectares. Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca .

Le Programme pour la résilience des paysages est une collaboration entre Parcs Canada (PC) et Conservation de la nature Canada (CNC) qui permettra de conserver 30 000 hectares de forêts, de milieux humides, de zones littorales et de prairies situés à proximité des parcs nationaux emblématiques du Canada. Au total, 30 millions $ seront investis jusqu’en 2026 pour rehausser la résilience de ces paysages et créer des corridors interconnectés pour que les espèces sauvages puissent se déplacer et se disperser. La conservation de ces paysages contribuera à inverser le déclin de la biodiversité et à atténuer les impacts des changements climatiques. PC et CNC ont pour objectif commun de protéger l’intégrité écologique de ces terres et de ces eaux, aujourd’hui et pour l’avenir, en travaillant avec des propriétaires fonciers locaux, des partenaires, des nations autochtones et des collectivités.

En savoir plus

Visitez : conservationdelanature.ca

X (anciennement Twitter) : @NCC_CNC et @NCC_CNCMedia

Trouvez-nous sur Facebook

Renseignements

Sarah Hoida

Responsable nationale, Relations avec les médias

Conservation de la nature Canada

sarah.hoida@conservationdelanature.ca

Cell. : 514 968-6767

Andrew Holland

Directeur national, Relations avec les médias

Conservation de la nature Canada

andrew.holland@conservationdelanature.ca

Cell. : 506 260-0469