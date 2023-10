LECTRA : Neuf premiers mois de 2023 : recul du chiffre d’affaires et de l’EBITDA courant dans un environnement très dégradé

.

Neuf premiers mois de 2023 : recul du chiffre d’affaires et de l’EBITDA courant dans un environnement très dégradé

Chiffre d’affaires : 358,3 millions d’euros (- 7 %)*

EBITDA courant : 59,2 millions d’euros (- 17 %)*

Résultat net : 24,9 millions d’euros (- 30 %)

Cash-flow libre courant : 32,1 millions d’euros

Perspectives 2023 : révision du chiffre d’affaires – confirmation de l’EBITDA courant





*Variations à données comparables

En millions d’euros 1er juillet – 30 septembre 1er janvier – 30 septembre 2023 2022 2023 2022 Chiffre d’affaires 118,7 141,2 358,3 392,1 Variation à données comparables (en %)(1) -11% -7% EBITDA courant(2) 23,9 29,7 59,2 74,9 Variation à données comparables (en %)(1) -10% -17% Marge d’EBITDA courante (en % du CA) 20,1% 21,0% 16,5% 19,1% Résultat net 11,0 15,2 24,9 35,4 Variation à données réelles (en %) -27% -30% Cash-flow libre courant(2) 15,5 16,9 32,1 31,6

(1) Données comparables : chiffres 2023 traduits aux cours de change 2022

(2) La définition des indicateurs de performance figure dans le rapport financier au 30 septembre 2023

Paris, le 25 octobre 2023. Le Conseil d’administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2023, qui n’ont pas fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes.

Sauf indication contraire, les variations sont à données comparables. L’impact de l’acquisition de TextileGenesis sur les comptes 2023 n’étant pas significatif, les variations à données comparables neutralisent uniquement l’effet de la variation des parités de change.

L’évolution des devises entre 2022 et 2023 a eu pour effet mécanique de diminuer le chiffre d’affaires et l’EBITDA courant respectivement de 6,4 millions d’euros (- 5 %) et 2,8 millions d’euros (- 10 %) pour le troisième trimestre, et de 7,3 millions d’euros (- 2 %) et 3,0 millions d’euros (- 5 %) pour les neuf premiers mois de l’année, dans les chiffres exprimés à données réelles par rapport à ceux établis à données comparables.

1. TROISIÈME TRIMESTRE 2023





L’environnement est resté très dégradé au troisième trimestre en raison notamment des anticipations d’un ralentissement de la croissance, voire d’une entrée en récession pour certains pays, de la persistance d’un coût élevé de l’énergie et de taux d’intérêts historiquement élevés. Dans ce contexte où de nombreux clients subissent parallèlement une baisse de la demande pour leurs produits, leurs décisions d’investissement continuent d’être reportées.

En conséquence, les commandes de licences perpétuelles de logiciel, d’équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents (32,3 millions d’euros) diminuent de 26 % par rapport au troisième trimestre 2022.

Les commandes de nouveaux abonnements logiciels, dont la valeur annuelle s’élève à 2,2 millions d’euros, continuent leur progression et enregistrent une croissance de 19 %.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre (118,7 millions d’euros) est en retrait de 11 %.

L’EBITDA courant (23,9 millions d’euros) recule de 10 % et la marge d’EBITDA courante s’établit à 20,1 % et progresse de 0,3 point malgré le recul du chiffre d’affaires, grâce à la forte amélioration de la marge brute (+ 5,7 points par rapport au troisième trimestre 2022) et à l’effet des mesures de réduction des frais généraux fixes.

2. NEUF PREMIERS MOIS DE 2023





L’incertitude ayant caractérisé les neuf premiers mois de l’année s’est traduite par un attentisme très important de la part de nombreuses entreprises. Dans ce contexte, les commandes de licences perpétuelles de logiciel, d’équipements et de leurs logiciels, et de services non récurrents (107,1 millions d’euros) diminuent de 29 % par rapport à la même période de 2022.

La valeur annuelle des commandes de nouveaux abonnements logiciels s’élève à 7,7 millions d’euros, en progression de 27 % par rapport aux neuf premiers mois de 2022.

Le chiffre d’affaires (358,3 millions d’euros) recule de 7 %. Si le chiffre d’affaires des licences perpétuelles de logiciel, des équipements et de leurs logiciels et des services non récurrents (117,6 millions d’euros) diminue de 25 %, celui des contrats récurrents (134,5 millions d’euros) qui bénéficie de la dynamique des contrats d’abonnements logiciels et de l’accélération des synergies relatives à l’acquisition de Gerber, progresse de 11 %. Le chiffre d’affaires des consommables et pièces (106,1 millions d’euros) est stable.

La marge brute s’élève à 249,6 millions d’euros, en recul de 2 % par rapport à 2022, alors que le chiffre d’affaires diminue de 7 %. Le taux de marge brute s’établit à 69,7 %, en progression de 3,7 points. Cette hausse provient notamment des synergies résultant de l’acquisition de Gerber.

L’EBITDA courant (59,2 millions d’euros) diminue de 17 %, et la marge d’EBITDA courante s’établit à 16,5 %, en recul de 2,1 points.

Le résultat opérationnel s’élève à 39,3 millions d’euros. Il comprend une charge de 9,5 millions d’euros au titre de l’amortissement des actifs incorporels résultant des acquisitions réalisées depuis 2021 et un produit à caractère non récurrent de 2,6 millions d’euros.

Le résultat net (24,9 millions d’euros) diminue de 30 % à données réelles.

Le cash-flow libre courant s’établit à 32,1 millions d’euros (31,6 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2022). Il est supérieur au résultat net.

Au 30 septembre 2023, le Groupe dispose d’un bilan particulièrement solide, avec des capitaux propres de 426,2 millions d’euros et une trésorerie nette positive de 12,5 millions d’euros, composée d’une dette financière de 98,0 millions d’euros et d’une trésorerie disponible de 110,6 millions d’euros.

Le besoin en fonds de roulement au 30 septembre 2023 est négatif de 7,6 millions d’euros.

3. ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE L’ACTIVITÉ ET PERSPECTIVES D’AVENIR





Dans son rapport financier annuel 2022, publié le 8 février 2023, Lectra avait présenté sa nouvelle feuille de route pour la période 2023-2025. Le Groupe précisait également que l’année 2023 demeurait imprévisible compte tenu d’un environnement macroéconomique et géopolitique dégradé qui se traduisait par de nombreuses incertitudes pouvant continuer de peser sur les décisions d’investissements de ses clients.

En début d’année, le Groupe s’était fixé pour objectif de réaliser en 2023 un chiffre d’affaires compris entre 522 et 576 millions d’euros et un EBITDA courant compris entre 90 et 113 millions d’euros. Il a ensuite indiqué le 27 avril qu’il anticipait désormais un chiffre d’affaires compris entre 485 et 525 millions d’euros et un EBITDA courant compris entre 78 et 95 millions d’euros.

Dans un environnement macroéconomique et géopolitique toujours très dégradé, les commandes et le chiffre d’affaires des nouveaux systèmes du troisième trimestre ont été inférieurs aux anticipations du Groupe. À l’inverse, le chiffre d’affaires récurrent, qui devrait représenter plus de 65 % du chiffre d’affaires total de 2023, a continué sa progression et bénéficie d’une forte visibilité. Par ailleurs, les premières mesures de réduction des frais généraux ont commencé à porter leurs fruits.

Compte tenu de ces éléments, le chiffre d’affaires de l’exercice devrait être compris entre 474 et 481 millions d’euros, légèrement inférieur aux anticipations du 27 avril, et l’EBITDA courant entre 78 et 82 millions d’euros, dans le bas de la fourchette des anticipations du 27 avril. Ces scénarios ont été établis sur la base des cours de change au 30 septembre pour le quatrième trimestre, notamment 1,06 $ / 1 €.

La nécessité pour les clients du Groupe de continuer d’améliorer leurs performances dans un environnement fortement concurrentiel les conduira à reprendre leurs investissements dès l’amélioration du contexte macroéconomique. Initiée le 1er janvier 2023, la feuille de route 2023-2025 de Lectra lui permettra de profiter pleinement de cette reprise et ainsi d’accélérer sa croissance.

Le rapport financier 2022 de Lectra, ainsi que le rapport du Conseil d’administration et les états financiers des neuf premiers mois de 2023 sont disponibles sur lectra.com. Les résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2023 seront publiés le 14 février 2024.

Acteur majeur sur les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement, Lectra contribue au développement de l’Industrie 4.0 avec audace et passion.

Le Groupe propose des solutions d’intelligence industrielle à la pointe de la technologie qui facilitent la transformation digitale des entreprises. Grâce à ses logiciels, équipements, données et services, Lectra aide ses clients à repousser les frontières et à libérer pleinement leur potentiel. Ses 2 500 collaborateurs sont guidés par trois valeurs fondamentales, qui font la fierté du groupe : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec ardeur.

Fondée en 1973, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 522 millions d’euros en 2022 et est cotée sur Euronext (LSS).

