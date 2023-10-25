蜗牛游戏和野卡工作室（Studio Wildcard） 宣布《方舟：生存升级》（ARK: Survival Ascended）现已发售

加利福尼亚州卡尔弗城, Oct. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐独立开发商和发行商蜗牛公司（纳斯达克股票代码：SNAL）（以下简称 "蜗牛"或"公司"）今天与野卡工作室（Studio Wildcard）共同宣布，备受期待的《方舟:生存升级》（ARK Survival Ascended）已于今天开始，可在Steam平台上提供下载，主机版本将晚些时候推出。

这款《方舟》（ARK）系列的里程碑式重制版使用了虚幻 5 引擎的视觉优势，可实现跨平台自主改装，开创了创造力的新时代。

主要特征：

《 方舟：生存 升级》 完全重 构 了方舟的 美术 和世界 ： 通过利用最新的游戏技术引擎，使用工具中的视觉效果功能，例如完全动态的全球照明（Lumen），游戏中的光源会进行自然的反射，模拟现实中的效果。引擎也提供了数亿个三角形的高级网格流（“纳米网格”），呈现极致的细节。





通过利用最新的游戏技术引擎，使用工具中的视觉效果功能，例如完全动态的全球照明（Lumen），游戏中的光源会进行自然的反射，模拟现实中的效果。引擎也提供了数亿个三角形的高级网格流（“纳米网格”），呈现极致的细节。 新物理系统 ： 例如流动的水源。每一个在水中游动的生物都会自然地产生波浪，涟漪，飞溅和气泡。完全互动的物理树叶，其中每一片草、灌木和树木都会对角色、爆炸、射弹和物理对象做出反应。 撞倒一棵树，树干会撞到其他树上，扰乱树叶，然后，树干会翻滚到下面的草地上！ 玩家可以更好地检测在草丛中偷偷移动的敌人，因为敌人所在的灌木会移动和摇摆。拆除建筑物时，可以看到建筑真实地瓦解，碎片在掉落时与草地和水流交互。





例如流动的水源。每一个在水中游动的生物都会自然地产生波浪，涟漪，飞溅和气泡。完全互动的物理树叶，其中每一片草、灌木和树木都会对角色、爆炸、射弹和物理对象做出反应。 撞倒一棵树，树干会撞到其他树上，扰乱树叶，然后，树干会翻滚到下面的草地上！ 玩家可以更好地检测在草丛中偷偷移动的敌人，因为敌人所在的灌木会移动和摇摆。拆除建筑物时，可以看到建筑真实地瓦解，碎片在掉落时与草地和水流交互。 《方舟：生存升级》包括进入所有方舟世界： 《焦土》，《畸变》，《灭绝》，《创世纪》 第 1 部分，《创世纪》第2部分等。该岛现已发布，世界扩展将在 2024 年定期添加，无需额外费用。





《焦土》，《畸变》，《灭绝》，《创世纪》 第 1 部分，《创世纪》第2部分等。该岛现已发布，世界扩展将在 2024 年定期添加，无需额外费用。 终极生存体验回归 ：比以往更好地设计你的角色，组建部落，并在一个活跃的生态系统中驯服、训练、繁殖和骑乘恐龙。时刻关注你的食物、水、温度和天气模式。收获资源、搭建建筑、种植农作物、定制你的家园。探索以发现岛屿和更远世界的真实本质，向外扩张！





：比以往更好地设计你的角色，组建部落，并在一个活跃的生态系统中驯服、训练、繁殖和骑乘恐龙。时刻关注你的食物、水、温度和天气模式。收获资源、搭建建筑、种植农作物、定制你的家园。探索以发现岛屿和更远世界的真实本质，向外扩张！ 玩家生活质量的改进： 重新设计的用户界面、智能生物的动态导航、野生小恐龙、照片模式、新相机系统、新地图系统、跟踪系统、新建筑和物品、新生物等等。





重新设计的用户界面、智能生物的动态导航、野生小恐龙、照片模式、新相机系统、新地图系统、跟踪系统、新建筑和物品、新生物等等。 跨平台改装 ：在游戏中直接使用新的改装工具（Mod-bowser），下载并使用玩家社区创建的新自定义内容，包括新地图、生物、物品和游戏模式！享受源源不断的新鲜《方舟》内容，让社区的创造力和才华在游戏平台上得到充分释放！





：在游戏中直接使用新的改装工具（Mod-bowser），下载并使用玩家社区创建的新自定义内容，包括新地图、生物、物品和游戏模式！享受源源不断的新鲜《方舟》内容，让社区的创造力和才华在游戏平台上得到充分释放！ 跨平台多人游戏： 在不同的游戏平台上组建您的在线部落，共同努力在方舟上生存和发展！





在不同的游戏平台上组建您的在线部落，共同努力在方舟上生存和发展！ 支持多人：支持70 名玩家的公共在线多人游戏、最多 8 名玩家的个人游戏会话、以及 2 名玩家的本地分屏游戏。





“《方舟: 生存升级》证明了蜗牛对创新的坚定承诺。它突破了游戏的界限，建立了新的行业标准，将游戏体验提升到了非凡的高度。进入 2024 年，我们将致力于进一步丰富方舟 IP，继续重新定义游戏领域。”蜗牛游戏首席执行官 Jim Tsai。

《方舟:生存升级》现已在Steam上发售，发售折扣为10%。更多信息请访问https://playark.com/。

点击这里观看《方舟: 生存升级》新预告片：https://www.youtube.com/watch?v=0gLODoXanog

点击链接在 Steam 上购买：

https://store.steampowered.com/app/2399830/ARK_Survival_Ascended/

点击链接在 Xbox 上查看： https://www.xbox.com/en-US/games/store/ark-survival-ascended/9p33vjgvphvp

点击链接在 PlayStation 上查看： https://store.playstation.com/concept/10008286

关于蜗牛游戏

蜗牛是一家领先的全球独立开发商和发行商，为世界各地的消费者提供互动数字娱乐，拥有一流的优质游戏产品组合，专为在各种平台（包括游戏机、个人电脑和移动设备）上使用而设计。

关于野卡工作室

于 2014 年创立，其使命是为核心玩家设计的雄心勃勃的独立游戏带来 AAA 品质。该工作室的热门游戏《方舟：生存进化》在所有平台上的销量已超过 7600 万份。该团队强调与活跃社区的直接沟通，将玩家反馈纳入其快速、迭代的开发周期，并提供工具来驱动用户生成的内容。 Studio Wildcard 包括分布在多个大陆的开发人员，无论才华横溢的开发人员居住在哪里，Wildcard都在持续寻找人才！

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成前瞻性陈述的陈述。本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如“预期”、“相信”、“可以”、“预期”、“应该”、“计划”、“打算”、“可能”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜力”，或这些术语或其他类似表达的否定。前瞻性声明出现在本新闻稿中的多个地方，包括但不限于有关蜗牛的意图、信念或当前期望的声明。这些前瞻性陈述包括有关蜗牛业务未来可能或假设结果、财务状况、运营结果、流动性、计划和目标的信息。 蜗牛就以下事项发表的声明本质上具有前瞻性： 增长前景和战略；推出新游戏以及商业上成功的游戏的附加功能，包括推出《方舟：生存升级》、《方舟：动画系列》和《方舟 2》；对未来增长重要驱动力的预期；其保留和增加玩家基础、开发新游戏和增强现有游戏的能力；来自多个行业的公司的竞争，包括其他游戏开发商和发行商以及大型和小型、公共和私营互联网公司；与 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的关系；对未来增长和业绩的预期；以及上述任何内容所依据的假设。

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