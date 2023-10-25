蝸牛遊戲和野卡工作室（Studio Wildcard） 宣佈《方舟：生存升級》（ARK： Survival Ascended）現已發售

加利福尼亞州卡爾弗城, Oct. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的互動數位娛樂獨立開發商和發行商蝸牛公司（納斯達克股票代碼：SNAL）（以下簡稱 “蝸牛”或“公司”）今天與野卡工作室（Studio Wildcard）共同宣佈，備受期待的《方舟：生存升級》（ARK Survival Ascended）已於今天開始，可在Steam平臺上提供下載，主機版本將晚些時候推出。

這款《方舟》（ARK）系列的里程碑式重製版使用了虛幻 5 引擎的視覺優勢，可實現跨平臺自主改裝，開創了創造力的新時代。

主要特徵：

《 方舟：生存升級》完全重構了方舟的美術和世界 ： 通過利用最新的遊戲技術引擎，使用工具中的視覺效果功能，例如完全動態的全球照明（Lumen），遊戲中的光源會進行自然的反射，模擬現實中的效果。 引擎也提供了數億個三角形的高級網格流（“納米網格”），呈現極致的細節。





通過利用最新的遊戲技術引擎，使用工具中的視覺效果功能，例如完全動態的全球照明（Lumen），遊戲中的光源會進行自然的反射，模擬現實中的效果。 引擎也提供了數億個三角形的高級網格流（“納米網格”），呈現極致的細節。 新物理系統 ： 例如流動的水源。 每一個在水中游動的生物都會自然地產生波浪，漣漪，飛濺和氣泡。 完全互動的物理樹葉，其中每一片草、灌木和樹木都會對角色、爆炸、射彈和物理物件做出反應。 撞倒一棵樹，樹幹會撞到其他樹上，擾亂樹葉，然後，樹幹會翻滾到下面的草地上！ 玩家可以更好地檢測在草叢中偷偷移動的敵人，因為敵人所在的灌木會移動和搖擺。 拆除建築物時，可以看到建築真實地瓦解，碎片在掉落時與草地和水流交互。





例如流動的水源。 每一個在水中游動的生物都會自然地產生波浪，漣漪，飛濺和氣泡。 完全互動的物理樹葉，其中每一片草、灌木和樹木都會對角色、爆炸、射彈和物理物件做出反應。 撞倒一棵樹，樹幹會撞到其他樹上，擾亂樹葉，然後，樹幹會翻滾到下面的草地上！ 玩家可以更好地檢測在草叢中偷偷移動的敵人，因為敵人所在的灌木會移動和搖擺。 拆除建築物時，可以看到建築真實地瓦解，碎片在掉落時與草地和水流交互。 《方舟：生存升級》包括進入所有方舟世界：《 焦土》，《畸變》，《滅絕》，《創世紀》 第 1 部分，《創世紀》第2部分等。 該島現已發佈，世界擴展將在2024年定期添加，無需額外費用。





焦土》，《畸變》，《滅絕》，《創世紀》 第 1 部分，《創世紀》第2部分等。 該島現已發佈，世界擴展將在2024年定期添加，無需額外費用。 終極生存體驗回歸 ：比以往更好地設計你的角色，組建部落，並在一個活躍的生態系統中馴服、訓練、繁殖和騎乘恐龍。 時刻關注你的食物、水、溫度和天氣模式。 收穫資源、搭建建築、種植農作物、定製你的家園。 探索以發現島嶼和更遠世界的真實本質，向外擴張！





：比以往更好地設計你的角色，組建部落，並在一個活躍的生態系統中馴服、訓練、繁殖和騎乘恐龍。 時刻關注你的食物、水、溫度和天氣模式。 收穫資源、搭建建築、種植農作物、定製你的家園。 探索以發現島嶼和更遠世界的真實本質，向外擴張！ 玩家生活品質的改進 ：重新設計的使用者介面、智慧生物的動態導航、野生小恐龍、照片模式、新相機系統、新地圖系統、跟蹤系統、新建築和物品、新生物等等。





：重新設計的使用者介面、智慧生物的動態導航、野生小恐龍、照片模式、新相機系統、新地圖系統、跟蹤系統、新建築和物品、新生物等等。 跨平臺改裝 ：在遊戲中直接使用新的改裝工具（Mod-bowser），下載並使用玩家社區創建的新自定義內容，包括新地圖、生物、物品和遊戲模式！享受源源不斷的新鮮《方舟》內容，讓社區的創造力和才華在遊戲平臺上得到充分釋放！





：在遊戲中直接使用新的改裝工具（Mod-bowser），下載並使用玩家社區創建的新自定義內容，包括新地圖、生物、物品和遊戲模式！享受源源不斷的新鮮《方舟》內容，讓社區的創造力和才華在遊戲平臺上得到充分釋放！ 跨平臺多人遊戲： 在不同的遊戲平臺上組建您的在線部落，共同努力在方舟上生存和發展！





在不同的遊戲平臺上組建您的在線部落，共同努力在方舟上生存和發展！ 支援多人：支援70名玩家的公共在線多人遊戲、最多8名玩家的個人遊戲會話、以及2名玩家的本地分屏遊戲。





“《方舟：生存升級》證明瞭蝸牛對創新的堅定承諾。 它突破了遊戲的界限，建立了新的行業標準，將遊戲體驗提升到了非凡的高度。 進入 2024 年，我們將致力於進一步豐富方舟 IP，繼續重新定義遊戲領域。 “蝸牛遊戲首席執行官 Jim Tsai

《方舟：生存升級》現已在Steam上發售，發售折扣為10%。 更多資訊請存取 https://playark.com/。

點擊這裏觀看《方舟：生存升級》新預告片：https://www.youtube.com/watch?v=0gLODoXanog

點擊連結在 Steam 上購買：

https://store.steampowered.com/app/2399830/ARK_Survival_Ascended/

點擊連結在 Xbox 上查看： https://www.xbox.com/en-US/games/store/ark-survival-ascended/9p33vjgvphvp

點擊連結在 PlayStation 上查看： https://store.playstation.com/concept/10008286

關於蝸牛遊戲

蝸牛是一家領先的全球獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數位娛樂，擁有一流的優質遊戲產品群組，專為在各種平臺（包括遊戲機、個人電腦和行動裝置）上使用而設計。

關於野卡工作室

於 2014 年創立，其使命是為核心玩家設計的雄心勃勃的獨立遊戲帶來 AAA 品質。 該工作室的熱門遊戲《方舟：生存進化》在所有平臺上的銷量已超過 3500 萬份。 該團隊強調與活躍社區的直接溝通，將玩家反饋納入其快速、反覆運算的開發週期，並提供工具來驅動使用者生成的內容。 Studio Wildcard 包括分佈在多個大陸的開發人員，無論才華橫溢的開發人員居住在哪裡，Wildcard都在持續尋找人才！

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成前瞻性陳述的陳述。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如“預期”、“相信”、“可以”、“預期”、“應該”、“計劃”、“打算”、“可能”、“預測”、“繼續”、“估計”和“潛力”，或這些術語或其他類似表達的否定。 前瞻性聲明出現在本新聞稿中的多個地方，包括但不限於有關蝸牛的意圖、信念或當前期望的聲明。 這些前瞻性陳述包括有關蝸牛業務未來可能或假設結果、財務狀況、運營結果、流動性、計劃和目標的資訊。 蝸牛就以下事項發表的聲明本質上具有前瞻性： 增長前景和戰略;推出新遊戲以及商業上成功的遊戲的附加功能，包括推出《方舟：生存升級》、《方舟：動畫系列》和《方舟 2》;對未來增長重要驅動力的預期;其保留和增加玩家基礎、開發新遊戲和增強現有遊戲的能力;來自多個行業的公司的競爭，包括其他遊戲開發商和發行商以及大型和小型、 公共和私營互聯網公司;與 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的關係;對未來增長和業績的預期;以及上述任何內容所依據的假設。

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