Atos publie son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 - Objectifs 2023 confirmés

Chiffre d’affaires du T3 2023 : 2 590 millions d’euros, en baisse organique de -3.0%

Eviden : +2,3% en organique avec une solide contribution du big data et de la cybersécurité

+2,3% en organique avec une solide contribution du big data et de la cybersécurité Tech Foundations : -7,2% en organique, avec un recul des activités cœur de métier de -4,9% compte tenu de la rationalisation du portefeuille

Prises de commandes de 2,2 milliards d’euros, en hausse de +10% par rapport à l’année précédente, avec un ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires de 84%, contre 71% au T3 2022

Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2023 : 8 138 millions d’euros, en hausse organique de +0,6%, avec Eviden +5,5% et Tech Foundations -3,5%

Paris, France – le 26 octobre 2023 – Atos, leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2023.

Yves Bernaert, Directeur général d’Atos a déclaré : « Au troisième trimestre, nous avons continué à nous concentrer sur nos opérations et sur la mise en œuvre de notre transformation et de notre plan de séparation.

La croissance d’Eviden a été portée par ses activités dans la cybersécurité et le big data, incluant l’IA générative. Dans le calcul haute performance (HPC), nous avons signé un contrat pour la fourniture du tout premier supercalculateur exascale en Europe.

Tech Foundations a continué à mettre en œuvre son plan de transformation, en particulier la réduction de ses activités non-cœur de métier.

Je tiens à remercier nos équipes dont la grande expertise, l’engagement et la motivation au service de nos clients permettent de leur apporter les solutions innovantes répondant à leurs besoins. »

Evolution organique du chiffre d’affaires : -3.0% au T3

En millions d’euros T3 2023 T3 2022 Variation Var. à taux de change constants Variation

organique Eviden 1 217 1 278 -4,8% -1,8% +2,3% Tech Foundations 1 373 1 540 -10,8% -8,2% -7,2%1 Chiffre d’affaires Groupe 2 590 2 818 -8,1% -5,3% -3,0% 1: Chiffre d’affaires cœur de métier : -0,1%

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 2 590 millions d'euros au T3 2023, en recul de -5,3% à taux de change constants. En organique, le chiffre d’affaires a diminué de -3,0%, la bonne performance d'Eviden ayant été compensée par le recul de Tech Foundations. L’effet périmètre, principalement dû à la cession d'Atos Italia au T2 2023, s’élève à -2,3%. Les effets de change représentent -2,8%, principalement liés à l’affaiblissement du dollar américain.

Eviden a réalisé une croissance organique de son chiffre d'affaires de +2,3% au T3 2023, principalement portée par de solides résultats en big data et cybersécurité. La cybersécurité a poursuivi sa forte croissance, soutenue par ses produits et services de nouvelle génération. L’activité digitale en Europe a enregistré une croissance élevée à un chiffre, liée à la demande pour le développement et la modernisation d'applications. Cette croissance a été atténuée par une baisse aux États-Unis, les clients prenant un temps de décision plus long pour l’attribution de nouveaux contrats.

Tech Foundations a enregistré une baisse organique de -4,9% de ses activités cœur de métier, qui incluent l'infrastructure, le cloud privé et les plateformes, l'espace de travail numérique et les services professionnels. L'entreprise continue de réduire ses activités non stratégiques (BPO et revente de matériel et de logiciels) et a récemment cédé UCC, un actif non stratégique et en déclin.

Activité commerciale

Au T3 2023, les prises de commandes s’élèvent à 2,2 milliards d’euros, en croissance de 10% par rapport à 2022, avec un ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires de 84%, contre 71% au T3 2022.

Eviden a enregistré un ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires de 80%, en ligne avec l'année précédente. Les prises de commandes de l’activité Digital reflètent la focalisation sur des contrats de plus petite taille, plus courts et à faible risque, dont le chiffre d’affaires se réalise plus rapidement. Au cours du trimestre, Eviden a signé des contrats d'IA générative avec de grands clients des secteurs de la distribution et de la technologie. De plus, Eviden a signé le tout premier contrat de supercalculateur exascale en Europe, une étape clé qui renforcera l'excellence scientifique et le leadership industriel de l'Europe. L'entreprise a enregistré une première tranche de ce contrat au cours du trimestre.

Tech Foundations a enregistré un ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires de 88% au T3 2023, en hausse par rapport au ratio de 58% au T3 2022. Au cours du trimestre, l’entreprise a signé avec un nouveau client aux Etats-Unis, une grande entreprise du secteur des télécommunications, et a signé un nouveau contrat avec une importante entreprise du secteur des utilities en Europe. L'activité continue d’afficher un solide taux de rétention de ses clients existants.

Le carnet de commandes du Groupe s’élevait à 18,6 milliards d’euros à fin septembre 2023, contre 19,0 milliards d’euros à la fin du 1er semestre, ajustés de l’impact des cessions.

Le montant total des propositions commerciales s’élevait à 6,0 milliards d’euros, contre 6,8 milliards d’euros à la fin du 1er semestre, ajustés de l’impact des cessions.

Evolution organique du chiffre d’affaires : +0,6% sur les 9 premiers mois 2023

En millions d’euros 9 mois

2023 9 mois

2022 Variation Var. à taux

de change constants Variation

organique Eviden 3 842 3 817 +0,7% +2,2% +5,5% Tech Foundations 4 296 4 564 -5,9% -4,4% -3,5%* Chiffre d’affaires Groupe 8 138 8 381 -2,9% -1,4% +0,6% * chiffre d’affaires cœur de métier : -1,9%

Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 8 138 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2023, en hausse de +0,6% en organique par rapport à l’année précédente, reflétant une croissance de +5,5% pour Eviden, compensant le recul de -3,5% de Tech Foundations. L’effet périmètre représente -2,0%, lié à la cession d'actifs non stratégiques. Les effets de change représentent -1,5%, principalement liés à la dépréciation du dollar américain.

Objectifs 2023 confirmés

Atos confirme l’ensemble de ses objectifs pour l’exercice 2023.

Groupe Eviden Tech Foundations Croissance organique du chiffre d’affaires 0,0% à +2,0% Accélération

par rapport à 2022 Diminution contrôlée

Stabilisation des activités cœur

Rationalisation du portefeuille Marge opérationnelle

(% du chiffre d’affaires) 4% à 5% Amélioration

par rapport à 2022 Territoire positif Free Cash-Flow c. €-1bn en 2023

Point d’étape sur la cession envisagée de Tech Foundations au groupe EPEI

Le 16 octobre 2023, Atos a communiqué un point d’étape sur la cession envisagée de Tech Foundations au groupe EPEI. Le communiqué de presse peut être téléchargé à partir du lien suivant.

Dans ce communiqué de presse, le Groupe indique que l’Assemblée Générale des actionnaires pour approuver l’opération envisagée et les augmentations de capital est désormais attendue pour le deuxième trimestre 2024.

Ressources humaines

L’effectif total du Groupe s’est élevé à 104 856 à fin septembre 2023, en baisse de -2.0% par rapport à fin juin. Le taux d’attrition s’élève à 16% sur douze mois glissants à fin septembre, contre 18% à fin juin. Au cours du trimestre, Atos a recruté 3 630 nouveaux collaborateurs. 5 800 employés ont quitté la société, reflétant le taux d’attrition et les restructurations.

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 par Entité Opérationnelle Régionale

En millions d’euros T3 2023 T3 2022 Variation Var. à

taux de change constants Var. organique Amériques 621 776 -20,0% -13,1% -13,1% Europe du Nord & APAC 769 801 -4,2% -2,5% -2,5% Europe Centrale 627 638 -1,6% -1,3% -0,1% Europe du Sud 501 544 -7,8% -7,8% +3,0% Autres & Structures globales 73 60 ns ns ns Chiffre d’affaires Groupe 2 590 2,818 -8,1% +2,3% -3,0%

Amériques : Le chiffre d’affaires recule de -13,1% en organique au T3, en raison de délais plus importants dans l'attribution des contrats, d'une baisse des licences logicielles et cloud en volume et de l'achèvement d'un important contrat HPC au T3-2022. L'impact des taux de change est de 7%, compte tenu de la hausse de l’euro.

Europe du Nord & APAC : Le chiffre d’affaires a diminué de -2,5% en organique, tout en étant stable sur une base proforma, en excluant le contrat BPO au Royaume-Uni. Eviden a enregistré une croissance à deux chiffres au T3 2023. Les entrées de commandes d'Eviden étaient proches des niveaux record d’un T3 grâce aux activités d'upsell/cross-sell, mais ont connu des retards pour l’attribution d’importants nouveaux contrats. Les entrées de commandes chez Tech Foundations ont été fortes au Royaume-Uni et chez BTN grâce au renouvellement de contrats stratégiques, dans un environnement compétitif.

Europe Centrale : Le chiffre d’affaires est globalement stable en organique, la croissance d’Eviden compensant une baisse de Tech Foundations. Les entrées de commandes ont été robustes, avec la prise en compte d’une première tranche du contrat de supercalculateur exascale en Europe, et sont soutenues par des activités d'upsell et de cross-sell dans l’activité digitale.

Europe du Sud : Le chiffre d’affaires a enregistré une solide croissance organique de +3,0%, portée par les activités HPC d'Eviden, notamment grâce à la livraison d'un contrat majeur en Espagne. Les services numériques, en particulier le conseil, le big data et les plateformes, ont portés cette croissance sur le trimestre. De plus, des contrats emblématiques dans les domaines de la santé et de l’industrie ont également été menés à bien.

Autres et structures globales : ce segment comprend le Moyen-Orient, l’Afrique, Major Events ainsi que deux centres de coût : les centres internationaux de prestation de services du Groupe et les structures globales.

Réconciliation du chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants

En million d’euros T3 2023 T3 2022 Variation% change Chiffre d’affaires statutaire 2,590 2,818 -8.1% Effet de change -83 Chiffre d’affaires à taux de change constants 2,590 2,735 -5.3% Effet des changements de périmètre -68 Effet de change sur les périmètres acquis ou cédés +3 Chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants 2,590 2,670 -3.0%

Les effets de change s’élèvent à -83 millions d’euros, principalement liés à l’affaiblissement du dollar américain.

L’effet périmètre s’élève à -65 millions d’euros, reflétant essentiellement la cession d’Atos Italia et le retrait des activités en Russie en 2022.

La croissance organique du chiffre d’affaires est présentée à périmètre et taux de change constants.

Les Entités Opérationnelles Régionales sont composées de Amériques incluant l’Amérique du Nord et du Sud (États-Unis, Canada, Guatemala et Mexique) et l’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Uruguay et Pérou), Europe du Nord & APAC incluant l’Europe du Nord (Royaume Uni et Irlande, Belgique, Danemark, Estonie, Biélorussie, Finlande, Luxembourg, Pays-Bas et Suède) et l’Asie-Pacifique (Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Taïwan et Thaïlande), l’Europe Centrale (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Bosnie Croatie, République tchèque, Grèce, Hongrie, Israël, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovénie, Slovaquie et Suisse), l’Europe du Sud (France, Andorre, Espagne, Portugal et Italie), et Reste du Monde incluant le Moyen-Orient et l’Afrique (Algérie, Bénin, Burkina Faso, Égypte, Gabon, Côte d’Ivoire, Kenya, Royaume d’Arabie saoudite, Madagascar, Mali, Maurice, Maroc, Qatar, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie, Turquie et EAU), Major Events et Global Delivery Centers.

Pièce jointe