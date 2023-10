PRESSRELEASE

Kvartalsrapport Q3 2023 –

Stark tillväxt och lönsamhet – Nettoomsättningen ökar med 24%, EBITDA ökar med 37% (MAR)

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 35 858 (29 008) kSEK

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 4 402 (3 205) kSEK

Resultat efter skatt uppgick till 1 978 (1 452) kSEK

Resultat per aktie 0,15 (0,11) SEK

Ackumulerat 2023

Nettoomsättningen uppgick till 111 689 (83 792) kSEK

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 7 037 (7 282) kSEK

Resultat efter skatt uppgick till 46 (1 649) kSEK

Resultat per aktie 0,00 (0,13) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

Tarik Cengiz utses till Global Sales Director och Jesper Lindroos utses till COO.





EFTER PERIODEN

Inga händelser att rapportera.





VD-kommentar

STARK TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET– NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKAR MED 24%,

EBITDA ÖKAR MED 37%

Nettoomsättningen i Q3 uppgår till 35,9 MSEK (29,0 MSEK), en ökning med 24 %. För årets första nio månader noterar vi en försäljningsökning med hela 33%.

Försäljningen i Nord Amerika var draglok med en ökning på +96% jämfört med samma period förra året. Även Asien gick starkt med en 94% ökning mot föregående år. Vi ser positivt på den amerikanska marknaden med hög aktivitet och att Canons investeringar börjar bära frukt. I Europa noterar vi just nu ett mer avvaktande marknadsklimat med färre upphandlingar.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgår till 39% (41%). Marginalen är en förbättring från föregående kvartal (38%) drivet av en gynnsam regional mix och prisjusteringar. Produkt- och regionsmix är två faktorer som kontinuerligt påverkar vår bruttomarginal vilket ofta resulterar i fluktuationer mellan kvartal. Prissättning av våra produkter är delvis styrda av hur pass konkurrenssatta vi är i en marknad. Genom att noggrant övervaka och anpassa oss till förändringar i dessa faktorer kan vi minimera de negativa effekterna av fluktuationer och förbättra vår förmåga att generera stabil och hållbar vinst.

EBITDA i kvartalet uppgår till 4,4 MSEK (3,2 MSEK), en förbättring mot föregående kvartal med 1,6 M SEK. Vår produktionseffektivitet har kraftigt förbättrats, vilket nu gör det möjligt för oss att leverera flera system utan avsevärd ökning av våra personalkostnader. Denna ökade effektivitet har en direkt positiv inverkan på vår lönsamhet.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till -0,3 MSEK (-1,8 MSEK), amorteringar om 0,8 MSEK (0,4 MSEK) har genomförts i perioden. Rörelsekapitalet har ökat för att säkerställa leveransprecision i Q4. Vi arbetar aktivt med att komma ner till en mer normaliserad nivå.

Vi lämnar nu kvartal 3 bakom oss, ett ytterligare kvartal med stark tillväxt och tillfredställande lönsamhet. Vi ser fram emot avslutningen på 2023.

Mattias Leire

VD Arcoma AB (publ)

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leire, VD, mattias.leire@arcoma.se, 0766-66 54 88

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 26 Oktober kl. 8.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 26 Oktober 2023 kl. 08.00

Bilagor