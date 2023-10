Mendus medverkar på flera investerar- och branschkonferenser under november samt arrangerar webbsänd investerarpresentation och lunch den 9 november

Pressmeddelande

Stockholm, Sverige, 26 oktober 2023





Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU. ST), ett biofarmabolag med fokus på immunterapier riktade mot tumöråterfall, meddelade idag att bolaget kommer att medverka på följande kommande investerar- och branschkonferenser:

38th Society for the Immunotherapy of Cancer meeting (SITC 2023)

San Diego, USA, 1–5 november 2023

Publicering av uppdaterad klinisk data från den pågående fas 1-studien ALISON med bolagets ledande utvecklingsprogram vididencel. Fullständiga abstracts förväntas publiceras online den 31 oktober 2023.

https://www.sitcancer.org/2023/home

BIO-Europe 2023 – 29th Annual International Partnering Conference

München, Tyskland, 6-8 november 2023

Mendus VD Erik Manting kommer att medverka.

https://informaconnect.com/bioeurope/

Inv€$tival Showcase

London, Storbritannien, 13 november 2023

Mendus VD Erik Manting och CFO Lotta Ferm kommer att medverka och presentera bolaget.

https://www.lsxleaders.com/investival-showcase

Jefferies London Healthcare Conference

London, Storbritannien, 14-16 november 2023

Mendus VD Erik Manting kommer att medverka.

https://www.jefferies.com/OurFirm/ConferenceList/Investment-Conferences/159

Joint Belgian-Dutch Immunology Meeting 2023

Antwerpen, Belgien, 21-22 november 2023

Uppdaterad immunomonitorering-data från Advance II-studien kommer att presenteras.

https://www.nvvi-dsi.nl/events2/joint-belgian-dutch-immunology-meeting-2023

Redeye Life Science Day

Stockholm, Sverige, 23 november

Mendus VD Erik Manting kommer att medverka och presentera bolaget.

https://www.redeye.se/events/915984/redeye-life-science-day-2023

Webcast och fysiskt event för investerare den 9 november



Mendus meddelar också två investerarevent i samband med publiceringen av Q3-rapporten den 9 november 2023:

Investeraruppdatering - webcast

9 november 2023 kl. 10:00

Mendus publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2023 torsdagen den 9 november kl. 8:00. Bolaget kommer att hålla en telefonkonferens och webbsänd presentation samma dag

kl 10.00 för att ge en uppdatering om den senaste utvecklingen och utsikterna för resten av året.

Webbsändningen kommer att sändas live via länken: https://ir.financialhearings.com/mendus-q3-2023

Investerarlunch – fysiskt event

Mendus huvudkontor, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

9 november kl. 12:00-13:00

Mendus bjuder in till en investerarlunch och bolagsuppdatering med Mendus ledning och Ted Fjällman, VD för Flerie och styrelseledamot i NorthX Biologics. Antalet platser är begränsat. Registrering sker till ir@mendus.com

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting, vd

E-post: ir@mendus.com

OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.coms

