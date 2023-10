Les promoteurs Nextensa et Promobe ont vendu l’immeuble de bureaux Darwin II à l’État luxembourgeois

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, 26 Octobre 2023, 17h40

Information non-réglementée



LES PROMOTEURS NEXTENSA ET PROMOBE ONT VENDU L'IMMEUBLE DE BUREAUX DARWIN II A L'ETAT LUXEMBOURGEOIS







Les promoteurs Nextensa et Promobe ont vendu le 25 octobre 2023 l’immeuble de bureaux Darwin II, situé dans le nouveau quartier de la Cloche d’Or, à l’État luxembourgeois, le ministère de la Santé étant le principal utilisateur.







L’immeuble Darwin II



L’immeuble de bureaux Darwin II est situé rue Charles Darwin dans le nouveau quartier de la Cloche d’Or à Luxembourg-Ville, un quartier en pleine évolution avec un mélange de fonctions résidentielles, professionnelles, commerciales et de loisirs. L’ensemble du quartier de la Cloche d’Or a reçu la certification allemande de durabilité DGNB Platinum*.



Darwin II est situé à côté du plus grand parc de la ville qui a été inauguré en juin 2023. En termes de mobilité, le quartier sera relié par Luxtram au réseau de tramway de la Ville de Luxembourg au cours du premier trimestre 2024.



Le bâtiment Darwin II est un immeuble de bureaux moderne et durable avec six étages en surface et deux étages en sous-sol pour une surface totale d’environ 5 000 m². Il a obtenu la certification de durabilité “GOLD” du DGNB*.





Le bâtiment a été livré en mars 2022.



Transaction





Nextensa et Promobe annoncent la signature d’un accord de vente pour l’immeuble Darwin II.



Accessibilité



Darwin II bénéficie d’un accès aisé en voiture (sortie d’autoroute et parking P+R à moins de 5 minutes) et d’un excellent accès aux transports en commun. L’arrivée prochaine du tramway avec un arrêt à proximité immédiate augmentera encore l’attractivité du quartier (début 2024).



Luxembourg



En tant que leader mondial de la distribution transfrontalière de fonds, deuxième centre de fonds d’investissement au monde et premier en Europe, le Luxembourg a pu bénéficier de l’arrivée de nombreuses institutions financières majeures, ce qui contribue à l’attractivité économique du pays. Le Luxembourg offre donc de très bonnes opportunités d’investissement.



Quartier de la Cloche d’Or



L’immeuble est idéalement situé dans le quartier de la Cloche d’Or, un quartier inspiré du concept de la ville à ¼ heure, qui réunit en un seul lieu tous les éléments d’une vie moderne et harmonieuse.



Ce nouveau développement de quartier, l’un des plus rapides du pays, rassemble des bâtiments remarquables d’architecture mixte et des infrastructures modernes : des commerces de proximité (épiceries, restaurants, etc.), un centre commercial, un centre médical, ainsi qu’un centre de formation Kieser et le plus grand parc du Luxembourg (plus de 12ha).



Actuellement, quelque 25 000 personnes vivent, étudient, travaillent ou se divertissent dans ce nouveau quartier. En 2035, ils seront plus de 45 000.



Le quartier de la Cloche d’Or a obtenu la certification DGNB Platinum*.



Le développement de la Cloche d’Or est une joint-venture entre les promoteurs Promobe et Nextensa.



*Le système du DGNB est basé sur les trois domaines fondamentaux de la durabilité, à savoir l’écologie, l’économie et les questions socioculturelles, qui sont pondérés de manière égale dans l’évaluation. Le système DGNB évalue l’emplacement ainsi que la qualité technique et procédurale dans une approche holistique. La performance de ces qualités peut être évaluée au moyen de critères de certification. Ceux-ci sont adaptés aux différents types d’utilisation et peuvent être appliqués aux nouveaux bâtiments, aux bâtiments existants, aux rénovations et aux bâtiments en cours d’utilisation.





Les promoteurs



Promobe est un acteur majeur du développement immobilier au Grand-Duché de Luxembourg.



Nextensa est un investisseur et promoteur immobilier mixte dont les activités se concentrent sur les bureaux, les commerces et les projets résidentiels au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique et en Autriche.



Pour plus d’informations



NEXTENSA



Tim Rens - Chief Financial Officer



+32 2 882 10 08 – investor.relations@nextensa.eu



PROMOBE



Media Relations : Laurence Brix – Group Marketing & Communication Manager



+352 621 892 100 - laurence.brix@promobe.lu



GROSSFELD (joint venture entre Nextensa et Promobe)



Investor Relations : Patrick Labey - Manager



+352 248393-1 - patrick.labey@grossfeld.lu







