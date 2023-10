PERSBERICHT

Brussel, 26 oktober 2023, 17u40

DE ONTWIKKELAARS NEXTENSA EN PROMOBE HEBBEN HET KANTOORGEBOUW DARWIN II VERKOCHT AAN DE LUXEMBURGSE STAAT



De ontwikkelaars Nextensa en Promobe hebben op 25 oktober 2023 het kantoorgebouw Darwin II, gelegen in de nieuwe wijk Cloche d’Or, verkocht aan de Luxemburgse staat, met het Ministerie van Volksgezondheid als belangrijkste gebruiker.







Het Darwin II gebouw



Het kantoorgebouw Darwin II ligt in de Rue Charles Darwin in de nieuwe wijk Cloche d’Or in Luxemburg-stad, een wijk die zich ontwikkelt met een mix van woon-, werk-, winkel- en recreatiefuncties. De Cloche d’Or-wijk in zijn geheel is bekroond met het Duitse DGNB Platinum duurzaamheidscertificaat.*



Het Darwin II gebouw ligt naast het grootste park van de stad dat in juni 2023 wordt geopend. Op het vlak van mobiliteit zal de wijk in het eerste kwartaal van 2024 door Luxtram worden aangesloten op het tramnetwerk van de stad Luxemburg.



Het Darwin II-gebouw is een modern en duurzaam kantoorgebouw met zes bovengrondse en twee ondergrondse verdiepingen met een totale oppervlakte van ongeveer 5.000 m². Het kreeg een DGNB “GOLD” duurzaamheidscertificaat*.





Het gebouw werd reeds opgeleverd en in gebruik genomen in maart 2022.



Transactie



Nextensa en Promobe kondigen aan dat ze een asset deal hebben getekend voor de verkoop van het Darwin II gebouw.



Bereikbaarheid



Darwin II geniet van een vlotte bereikbaarheid met de auto (afrit snelweg en P+R parking op minder dan 5 minuten) en een uitstekende aansluiting tot het openbaar vervoer. De nakende komst van de tram met een halte op korte wandelafstand zal de aantrekkelijkheid van het gebied verder vergroten (begin 2024).



Luxemburg



Als wereldleider in de grensoverschrijdende fondsendistributie, het op één na grootste beleggingsfondsencentrum ter wereld en het grootste in Europa, heeft Luxemburg kunnen profiteren van de komst van vele grote financiële instellingen, wat bijdraagt tot de economische



aantrekkingskracht van het land. Luxemburg biedt daarom zeer goede investeringsmogelijkheden.



De wijk Cloche d’Or



Het gebouw is ideaal gelegen in de populaire wijk Cloche d’Or, een wijk geïnspireerd op het concept van de ¼ uur stad, die op één plaats alle elementen samenbrengt die nodig zijn voor een



modern en harmonieus leven.



De ontwikkeling van deze nieuwe wijk, een van de snelste van het land, verenigt opmerkelijke gemengde architecturale gebouwen en moderne infrastructuren: buurtwinkels (kruidenierswinkels, restaurants, enz.), een winkelcentrum, een medisch centrum, evenals een Kieser-opleidingscentrum en het grootste park van Luxemburg (meer dan 12 hectare), dat in juni 2023 werd opgeleverd.



Momenteel wonen, studeren, werken of ontspannen ongeveer 25.000 mensen in deze nieuwe wijk. In 2035 zullen dat er meer dan 45.000 zijn.



De wijk Cloche d’Or heeft het DGNB Platinum* certificaat behaald. Het project Cloche d’Or is een joint venture van de ontwikkelaars Promobe en Nextensa.





*Het DGNB-systeem is gebaseerd op de drie kerngebieden van duurzaamheid, namelijk ecologie, economie en sociaal-culturele kwesties, die bij de beoordeling even zwaar wegen. Het DGNB-systeem beoordeelt zowel de locatie als de technische en procedurele kwaliteit volgens een



holistische benadering. De prestaties van deze kwaliteiten kunnen worden beoordeeld aan de hand van certificeringscriteria. Deze zijn afgestemd op verschillende soorten gebruik en kunnen worden toegepast op nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, renovaties en gebouwen in gebruik.







De ontwikkelaars



Promobe is een belangrijke speler op het gebied van vastgoedontwikkeling in het Groothertogdom Luxemburg.



Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar met activiteiten gericht op kantoor-, winkel- en woonprojecten in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.



Voor meer informatie



NEXTENSA



Tim Rens - Chief Financial Officer



+32 2 882 10 08 – investor.relations@nextensa.eu



PROMOBE



Media Relations : Laurence Brix – Group Marketing & Communication Manager



+352 621 892 100 - laurence.brix@promobe.lu



GROSSFELD (joint venture tussen Nextensa en Promobe)



Investor Relations : Patrick Labey - Manager



+352 248393-1 - patrick.labey@grossfeld.lu









Bijlage