Lehdistötiedote, Helsinki, 27.10.2023, klo. 09.00 (EEST)

Nexstim Oyj:n liiketoiminnan päivitys, tammi-syyskuu 2023

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX) (jäljempänä ”Nexstim” tai ”Yhtiö”) kertoo Yhtiön liiketoiminnan kohokohdista vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä.

Toimitusjohtaja Mikko Karvisen liiketoiminnan päivitys

Olemme kolmannen vuosipuoliskon 2023 aikana keskittyneet erityisesti yhtiön strategisen kilpailuedun kannalta tärkeisiin hankkeisiin, kuten yhtiön kustannustehokkuuden parantamiseen uusien globaalien tiimirakenteidemme myötä sekä uuden NBS 6 -laitteistomme markkinointiin sekä EU- että US-markkinoilla. Strategisen päätavoitteemme mukaisesti olemme jatkaneet keskittymistä kannattavaan liikevaihdon kasvuun, tavoitteena koko tilikauden 2023 osalta positiivinen tilikauden käyttökate, samalla minimoiden tulevaisuuden pääomatarpeet. Jatkamme myös keskusteluita uusista strategisista kumppanuuksista skaalaten näin teknologiamme käyttöä entisestään.

Olemme jatkaneet Diagnostiikka- (NBS) ja Terapialiiketoimintamme (NBT®) kasvua uusien laitteistojen myynnillä keskeisillä markkina-alueillamme Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Toimitimme tammi-syyskuussa 2023 yhteensä 9 uutta NBS-laitteistoa sekä 2 NBT®-laitteistoa. Näiden toimitettujen laitteistojen lisäksi avoimien toimittamattomien laitteistojen tilauskantamme koostui kahdesta NBS-laitteistosta kolmannen vuosineljänneksen 2023 lopussa.

Diagnostiikkaliiketoiminnan puolella NBS-laitteistoja on myyty tähän mennessä noin 220 kappaletta tutkimusyliopistoille ja johtaville sairaaloille ympäri maailman. Kolmas vuosineljännes 2023 oli erityisen kiireistä aikaa myynnin ja markkinoinnin aktiviteettien osalta. Olemme jatkaneet panostusta alan merkittävimpiin kansainvälisiin tapahtumiin. Nexstim osallistui syyskuussa Washington, DC:ssä pidettyyn neurologisten kirurgien vuosittaiseen kongressin (CNS) ja osallistuimme Milanossa järjestettyyn multimodaaliseen EEG-työpajaan: EEG- ja neuronavigoitujen TMS-tekniikoiden integrointi. Osallistuimme lisäksi Kuopiossa pidettyyn kliinisen neurofysiologian yhdistyksen KNF-päiville. On ollut ilo tavata sekä nykyisiä että uusia potentiaalisia asiakkaita ja käydä hedelmällisiä keskusteluita tulevaisuuden tarpeista tällä alueella. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että yhä useammat haluavat käyttää Nexstim-laitteistoa sekä diagnostiikka- että terapiatarkoituksiin.

Terapialiiketoiminnan puolella vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen lopussa maailmalla oli käytössä yhteensä 70 Nexstim-laitteistoa, joissa terapiasovellus on asennettuna (25 Yhdysvalloissa ja 45 Euroopassa ja muualla maailmassa) masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoitoa varten. Tähän lukumäärään sisältyvät sekä NBT®-laitteistot että NBS-laitteistot, joissa on valinnainen NBT- lisäohjelmisto asennettuna. Nexstimin laitteistot, jossa käytetään SmartFocus® nTMS - teknologiaa, eroaa huomattavasti muista markkinoilla olevista TMS-tuotteista. Nexstimin laitteistossa käytetään ainutlaatuista ja erittäin kehittynyttä 3D-navigointitekniikkaa, joka visualisoi yhtiön oman sähkökenttäalgoritmin avulla stimuloinnin tarkan sijainnin, suunnan ja suuruuden.

Toinen strateginen päätavoitteemme vuodelle 2023 on uuden NBS 6 -tuotteen lanseeraus, mahdollistaen helppokäyttöiset laitteistot ja tulevaisuuden lisämoduulien käytön samassa laitteistossa. Uuden tuotesukupolven kehittäminen ja lanseeraus ovat oleellinen osa Nexstimin strategiakauden 2020–2024 toimintaa. NBS 6 on Nexstimin ainutlaatuisen, kliinisesti vakiintuneen teknologian päälle rakennettu uusi yhdistelmälaitteisto ja modulaarinen laitteistokonsepti tekee uusien ominaisuuksien lisäämisestä olemassa olevaan laitteistoon helppoa. Uusi ratkaisu luo pitkäaikaista arvoa sekä Nexstimin asiakkaille että sijoittajille. Ensimmäinen huhti-toukokuussa tehtävä lanseeraus koski terapiasovelluksia. Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBS System 6 -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBS 6 -laitteisto on lisäksi CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa. Nexstim esitteli NBS 6 -laitteiston Clinical TMS Societyn 11. vuosikokouksessa, joka pidettiin Colorado Springsissä, Yhdysvalloissa 4.–6. toukokuuta ja myyntimahdollisuutemme ovat kehittyneet tuotteen osalta sen jälkeen suotuisasti ja olemme valmistautuneet ensimmäisiin asiakastilauksiin ja -toimituksiin toisen vuosipuoliskon 2023 aikana. Lisätietoja NBS 6 -järjestelmästä on saatavilla Nexstimin verkkosivuilla: www.nexstim.com/healthcare-professionals/nbs-6

Vuoden 2023 kolmas strateginen päätavoitteemme on Nexstim eksklusiivisten yhteistyöklinikoiden verkoston laajentaminen ensisijaisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tämän myötä Nexstimin laitteistoja asennettaisiin neurotiedeklinikoihin noudattamalla uudistettua strategiaamme ja toimimalla pääasiassa yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Uusissa kumppanuuksissa painotetaan strategisia sijoituksia palveluorganisaatioihin erityisesti Yhdysvaltojen laajoilla markkinoilla, mutta kumppanuudet ovat mahdollisia myös kohdistettujen sijoitusten tekemiseksi Euroopan markkinoilla.

Olemme erittäin tyytyväisiä jatkuneesta yhteistyöstä tri Kuluvan ja hänen klinikkansa kanssa ja uskomme tämän luovan meille erinomaiset mahdollisuudet jatkaa kasvua tulevaisuudessa. Yhteisyrityksemme PNC Management Services LLC on ensimmäinen sopimus strategisesta kumppanuudesta ja Nexstimille vähemmistöosuus yhtiöstä on ensimmäinen käytännön toimi tällä tärkeällä strategisella kehityspolulla. Edellä mainitun kumppanuuden ansiosta voimme työskennellä lähellä potilaita ja kerätä tarkkoja tietoja potilasliittymästä. Tämän lisäksi Nexstimin perustaman pääomasijoitusyhtiön tarkoituksena on laajentaa entisestään Nexstimin yhteistyöklinikoiden verkostoa Yhdysvalloissa. Odotamme innolla, että pääsemme jatkamaan yhteistyön kehittämistä tri Kuluvan asiantuntijaryhmän kanssa, jolloin Nexstimin TMS-teknologialla voidaan hoitaa yhä useampia potilaita Yhdysvalloissa. Käymme tällä hetkellä useita yhteistyöneuvotteluita potentiaalisten yhteistyöklinikoiden kanssa sekä USA:ssa että Euroopassa ja teemme kovasti töitä sen eteen, että saamme uusia yhteistyöklinikoita verkostomme kasvattamiseksi.

Kiristyneestä maailmanpoliittisesta sekä heikentyneistä yleisistä taloudellisesta näkymistä huolimatta odotuksemme jatkuvat myönteisinä viimeiselle vuosineljännekselle 2023. Nexstim jatkaa määrätietoista työtään yksilöllisten ja tehokkaiden menetelmien kehittämiseksi vaikeiden aivosairauksien ja -häiriöiden hoitoon ja diagnosointiin. Uskomme vahvasti työmme tukevan omistaja-arvon kasvua pitkällä aikavälillä yhä vahvempien kilpailuetujen, nopean kasvun ja parempien taloudellisten tulosten muodossa. Lyhyellä aikavälillä tämä näkyy erityisesti panostuksena uuslaitteistomyyntiin sekä strategisten kumppanuuksien rakentamiseen. Suhtaudumme tulevaisuuteen edelleen optimistisesti, mutta jatkamme maailmanpoliittisen ja yleisen taloudellisen tilanteen kehittymisen seuraamista samalla, kun edistämme omaa liiketoimintaamme.

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS System 5 -laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBS System 6 -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBS 6 -laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin markkinapaikalla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

