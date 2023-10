Suominen Oyj Osavuosikatsaus 27.10.2023 klo 9.30



Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023:

Käyttökate parantui edellisestä vuosineljänneksestä, näkymät ennallaan

AVAINLUKUJA

7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 2023 2022 2023 2022 2022 Liikevaihto, milj. euroa 106,4 131,9 335,9 360,2 493,3 Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 5,2 5,1 10,5 10,3 15,3 Vertailukelpoinen käyttökate, % 4,9 3,9 3,1 2,9 3,1 Käyttökate, milj. euroa 5,2 5,1 5,9 10,3 14,3 Käyttökate, % 4,9 3,9 1,8 2,9 2,9 Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 0,7 0,2 -3,4 -4,0 -4,2 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 0,6 0,2 -1,0 -1,1 -0,8 Liikevoitto, milj. euroa 0,6 0,2 -8,2 -4,0 -9,0 Liikevoitto, % 0,6 0,2 -2,4 -1,1 -1,8 Raportointikauden voitto, milj. euroa 0,8 -0,4 -11,4 -5,1 -13,9 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 8,0 -10,8 17,6 -1,6 14,0 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,14 -0,19 0,31 -0,03 0,24 Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,01 -0,01 -0,20 -0,09 -0,24 Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % − − -6,7 0,0 -4,2 Velkaantumisaste (gearing), % − − 40,1 39,9 37,4

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Heinä–syyskuu 2023 lyhyesti:

- Liikevaihto heikkeni 19 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 106,4 milj. euroa (131,9)

- Vertailukelpoinen käyttökate parani hieman ja oli 5,2 milj. euroa (5,1)

- Liiketoiminnan rahavirta parani 8,0 milj. euroon (-10,8)

Tammi–syyskuu 2023 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 7 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 335,9 milj. euroa (360,2)

- Vertailukelpoinen käyttökate parani hieman ja oli 10,5 milj. euroa (10,3)

- Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 17,6 milj. euroa (-1,6)

Näkymät vuodelle 2023 muuttumattomat

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2023 nousee vuodesta 2022. Vuonna 2022 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 15,3 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Tommi Björnman:



“Näimme kolmannella neljänneksellä merkkejä kannattavuuden paranemisesta. Vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate parani hieman ja oli 5,2 milj. euroa (5,1), joka on korkein käyttökate sitten vuoden 2021 viimeisen neljänneksen. Käyttökatteen paraneminen johtui pääasiassa paremmista myyntikatteista.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 106,4 milj. euroa (131,9). Myyntihinnat laskivat seuraten alhaisempia raaka-ainehintoja. Myyntimäärät laskivat johtuen Mozzaten tehtaan sulkemisesta Italiassa toisella vuosineljännellä. Valuuttojen vaikutus liikevaihtoon oli -5,2 milj. euroa.

Kaupallisen osaamisen ja toiminnan tehokkuuden parannukset etenevät suunnitelmien mukaan ja ovat vähitellen alkaneet vaikuttaa tuloksen parantumiseen. Jatkamme järjestelmällisesti suorituksemme parantamiseen tähtäävän suunnitelman toteuttamista.

Vuosineljänneksen aikana meille myönnettiin toisen kerran peräkkäin hopeatason luokitus EcoVadis-vastuullisuusarvioinnista. Paransimme arvosanaamme viidellä pisteellä ja tulos nostaa meidät parhaan 5 %:n joukkoon EcoVadisin arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa.

Vahva innovaatiokyvykkyytemme sekä valmiutemme vastata markkinoiden tarpeisiin näkyy uusien tuotteiden osuudessa liikevaihdostamme. Osuuden taso säilyi hyvänä ja oli yli 35 % kolmannella neljänneksellä.

Sisäisten tehostamistoimenpiteidemme lisäksi jatkamme innovatiivisen portfoliomme hyödyntämistä palvellaksemme asiakkaitamme ja tuottaaksemme lisäarvoa, jotta voimme parantaa kannattavuuttamme. Haastavasta maailmantaloudesta huolimatta näemme tällä hetkellä liiketoimintaympäristössämme myönteisiä merkkejä vuodelle 2024.”

LIIKEVAIHTO

Heinä–syyskuu 2023

Suomisen liikevaihto laski heinä–syyskuussa 2023 vertailukaudesta 19 % ja oli 106,4 milj. euroa (131,9) Myyntihinnat laskivat seuraten alhaisempia raaka-ainehintoja. Myyntimäärät laskivat johtuen Mozzaten tehtaan sulkemisesta Italiassa toisella vuosineljännellä. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 5,2 milj. euroa.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 70,9 milj. euroa (80,3) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 35,6 milj. euroa (51,7).



Tammi–syyskuu 2023

Suomisen liikevaihto laski tammi–syyskuussa 2023 vertailukaudesta 7 % ja oli 335,9 milj. euroa (360,2). Myyntihinnat laskivat seuraten alhaisempia raaka-ainehintoja. Myyntimäärät laskivat johtuen Mozzaten tehtaan sulkemisesta Italiassa toisella vuosineljännellä. Valuuttakurssit vaikuttivat liikevaihtoon negatiivisesti 3,3 milj. euroa.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 215,7 milj. euroa (206,3) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 120,2 milj. euroa (154,1).



KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS

Heinä–syyskuu 2023

Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,2 milj. euroa (5,1). Käyttökate oli 5,2 milj. euroa (5,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat kolmannella vuosineljänneksellä -0,0 milj. euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli 0,7 milj. euroa (0,2). Liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli 0,6 milj. euroa (0,2). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat kolmannella vuosineljänneksellä -0,0 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli -0,5 milj. euroa (0,1) ja raportointikauden voitto 0,8 milj. euroa (-0,4). Kauden tuloverot olivat +1,3 milj. euroa (-0,5).

Tammi–syyskuu 2023

Vertailukelpoinen käyttökate oli 10,5 milj. euroa (10,3). Korkeammat myyntikatteet kompensoivat alhaisempia myyntimääriä. Valuuttakurssien vaikutus käyttökatteeseen oli +0,7 milj. euroa.

Käyttökate heikkeni 5,9 milj. euroon (10,3) johtuen Mozzaten tehtaan tuotannon sulkemiseen liittyvistä kertaluonteisista kuluista. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut olivat -4,6 milj. euroa ja ne koostuivat pääosin irtisanomis- ja ennallistamiskuluista.

Vertailukelpoinen liikevoitto parani ja oli -3,4 milj. euroa (-4,0). Liikevoitto heikkeni ja oli -8,2 milj. euroa (-4,0). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut olivat -4,8 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli -12,2 milj. euroa (-4,3) ja raportointikauden voitto -11,4 milj. euroa (-5,1).

Kauden tuloverot olivat +0,8 milj. euroa (-0,8).



RAHOITUS



Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 52,2 milj. euroa (65,8). Velkaantumisaste oli 40,1 % (39,9 %) ja omavaraisuusaste 40,9 % (39,8 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi–syyskuussa -4,0 milj. euroa (-0,3) eli -1,2 % (+0,1 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,0 milj. eurolla (2022: pienensi rahoituskuluja 4,4 milj. eurolla).

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä–syyskuussa 8,0 milj. euroa (-10,8) ja tammi–syyskuussa 17,6 milj. euroa (-1,6). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,31 euroa (-0,03). Liiketoiminnan rahavirran paranemiseen tammi-syyskuussa vaikutti nettokäyttöpääoman positiivinen kehitys, etenkin varastoon sitoutunut pääoma pieneni.

Kolmannella neljänneksellä nettokäyttöpääoman muutos oli +4,5 milj. euroa (-13,9). Nettokäyttöpääoman muutos oli tammi–syyskuussa +16,6 milj. euroa (-7,3).

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 8,9 milj. euroa (7,4), ja suurin yksittäinen investointi oli meneillään oleva kasvuinvestointi Nakkilan tehtaalla. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Katsauskauden poistot ja arvonalentumiset olivat 14,1 milj. euroa (14,3).

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä saimme hopeatason luokituksen EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnista. Tämä oli toinen kerta, kun EcoVadis arvio vastuullisuuttamme, ja paransimme tulostamme viidellä pisteellä. Tällä tuloksella olemme parhaan 5 % joukossa EcoVadisin arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa.

Syyskuun loppuun mennessä toimipaikoillamme on tapahtunut viisi poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA). Jatkamme systemaattista turvallisuustyötämme sekä ennaltaehkäiseviä toimia. Käynnistämme myös erityisen turvallisuuskampanjan, joka muistuttaa asenteiden, käyttäytymisen ja toimintamallien tärkeydestä päivittäisessä turvallisuudessa. Kampanja alkaa vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Mittaamme systemaattisesti henkilöstömme sitoutuneisuutta toteuttamalla Suominen Vibe-henkilöstötutkimuksen joka vuosi. Tämän vuoden Vibe-tutkimus on parhaillaan käynnissä.

Parannamme jatkuvasti tuotantomme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Kolmannella neljänneksellä jatkoimme aktiivisia toimenpiteitämme tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti verrattuna vertailuvuoteen 2019.

Vastuullisuus on tuotekehityksemme ytimessä ja kehitämme jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja jo ennestään kattavaan vastuullisten kuitukankaiden tarjontaamme. Tavoitteemme on vastuullisten kuitukankaiden myynnin 50 % kasvu vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna ja yli kymmenen vastuullisten tuotteiden lanseerausta vuodessa.

Suominen raportoi edistymisestään tärkeimmissä vastuullisuusmittareissa (KPI) vuosittain.

Suominen raportoi edistymisestään vastuullisuustyössä osana vuoden 2022 vuosikertomusta, joka julkaistiin maaliskuussa 2023. Suomisen vuoden 2022 vastuullisuusraportointi on laadittu Global Reporting Initiativen GRI-standardien mukaisesti ja se on ulkoisesti varmennettu.

OSAKETIEDOT



Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.9.2023 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.9.2023 oli 2 312 906 osaketta eli 4,0 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 3,48 euroa, alin 2,51 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,87 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,85 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.9.2023 oli 164,4 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 566 760 omaa osaketta 30.9.2023.

Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin helmikuussa yhteensä 189 783 osaketta.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti toukokuussa luovutettiin yhteensä 21 949 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.



Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 3.4.2023 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytettiin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2023 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavien kahden viikon ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 10.5.2023.



Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.



Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso 2021–2023 2022–2024 2023–2025 Palkkion peruste Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Mahdollinen palkkion maksu Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2024 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2025 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2026 Osallistujat 15 henkilöä 21 henkilöä 23 henkilöä Osakkeiden maksimimäärä 232 000 222 000 687 000

Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Toimitusjohtajan osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

Suomisen hallitus päätti 19.5.2023 perustaa uuden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän yhtiön toimitusjohtajalle. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet Suomisen arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa toimitusjohtaja yhtiöön sekä tarjota toimitusjohtajalle kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Kannustinjärjestelmässä toimitusjohtajan odotetaan omistavan tai hankkivan enintään 30 000 Suomisen osaketta Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Suominen vastaa toimitusjohtajan osakesijoitukseen luovuttamalla hänelle vastikkeetta enintään 60 000 osaketta (bruttona sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.6.2023–1.6.2024, 1.6.2023–1.6.2025 ja 1.6.2023–1.6.2026. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana kolmessa yhtä suuressa erässä kunkin ansaintajakson jälkeen edellyttäen, että toimitusjohtaja on yhtiön palveluksessa palkkion maksuhetkellä. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan toimitusjohtajalle palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2023.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2022. Yhtiökokous hyväksyi lisäksi yhtiöjärjestyksen muutoksen siten, että jatkossa yhtiökokoukset voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Suomisen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 33 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 500 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Aaron Barsness, Björn Borgman, Jaakko Eskola ja Nina Linander. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Laura Remes.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä puolivuotiskatsauksessa.

Suominen julkaisi 3.4.2023 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uuden hallituksen jäsenen esittely löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen maksoi 14.4.2023 osinkoja yhteensä 5,8 milj. euroa vuodelta 2022, joka vastaa 0,10 euroa osakkeelta.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat



Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander. Andreas Ahlström valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseneksi ja Laura Remes valittiin uudeksi jäseneksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola ja Björn Borgman ja Aaron Barsness valittiin uudelleen jäseniksi.



Hallituksen valtuutukset



Hallituksella on 3.4.2023 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 3.4.2023 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllä mainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2024 saakka.



ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Katsauskauden aikana Suominen ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.



MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Suominen ilmoitti 22.8.2023, että Lynda Kelly, johtaja, Amerikat liiketoiminta-alue & liiketoiminnan kehitys, jättää Suomisen terveydellisistä syistä. Markku Koivisto nimitettiin väliaikaiseksi johtajaksi Amerikat liiketoiminta-alueelle. Koivisto jatkaa myös nykyisessä roolissaan Euroopan liiketoiminta-alueen ja tuotekehityksen johtajana. Muutos astui voimaan välittömästi.



NIMITYSTOIMIKUNTA

Suomisen kolme suurinta osakkeenomistajaa Ahlstrom Capital B.V., Etola Group Oy ja Oy Etra Invest Ab ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

Lasse Heinonen, toimitusjohtaja, A. Ahlström Oy, Ahlstrom Capital B.V:n edustajana

Mikael Etola, toimitusjohtaja, Etola-Yhtiöt, Etola Group Oy:n ja Oy Etra Invest Ab:n edustajana

Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola toimii nimitystoimikunnan kolmantena jäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2023 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Nimitystoimikunta valitsi 4.9.2023 pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Lasse Heinosen. Nimitystoimikunta päätti kutsua Peter Seligsonin, A. Ahlström Oy:n hallituksen puheenjohtajan, osallistumaan nimitystoimikunnan kokouksiin neuvonantajana.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ukrainan sodan suora vaikutus Suomisen liiketoimintaan on vähäinen, sillä meillä ei ole asiakkaita eikä tavarantoimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Suominen yhtiönä kärsii eniten sodan välillisistä taloudellisista vaikutuksista. Seuraamme Lähi-Idän kriisiä ja arvioimme sen mahdollisia vaikutuksia liiketoimintaamme.

Muita Suomisen riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat muun muassa valmistukseen, kilpailuun, raaka-aineiden hintoihin ja saatavuuteen liittyvät riskit, asiakaskohtaiset myyntimäärät ja luotot, lainsäädännön muutokset, poliittinen ympäristö tai taloudellinen tilanne ja investoinnit sekä taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta 2022 osoitteesta suominen.fi/fi/sijoittajille.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ



Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa pyyhintätuotteissa sekä hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Näemme kuitukangasmarkkinoilla joitain positiivisia merkkejä, mutta yleinen maailmantalouden epävarmuus ja tiukka kilpailutilanne tekevät pitkän aikavälin tarkastelusta haastavaa. Raaka-aineiden hinnat jatkoivat laskuaan Q3/2023 aikana verrattuna edelliseen neljännekseen (Q2/2023), ja lyhyellä aikavälillä emme odota merkittäviä muutoksia hintoihin, mutta pitkän aikavälin näkyvyys on epäselvä. Nähtäväksi jää, miten nykyinen talousilmasto vaikuttaa lopputuotteiden kysyntään ja kulutusvalintoihin pyyhintätuotteiden kohdalla. Historiallisesti pyyhintätuotteiden markkinat ovat säilyneet melko vakaina yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

NÄKYMÄT VUODELLE 2023

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2023 nousee vuodesta 2022. Vuonna 2022 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 15,3 milj. euroa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI

Suominen on laatinut vuodelta 2022 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteensa 6.2.2024 noin klo 9.30.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Thomas Olsen nimitetty Amerikat liiketoiminta-alueen johtajaksi

Thomas Olsen, MBA, on nimitetty Amerikat liiketoiminta-alueen johtajaksi. Hänestä tulee Suomisen johtoryhmän jäsen ja hän raportoi toimitusjohtaja Tommi Björnmanille. Olsen aloittaa uudessa roolissaan 1.11.2023.



SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.9.2023

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2022, lukuun ottamatta 1.1.2023 käyttöönotettuja uusia standardeja ja tulkintoja.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2023, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE

1 000 euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo 15 496 15 496 15 496 Aineettomat hyödykkeet 6 969 10 662 9 709 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 116 599 127 537 116 195 Käyttöoikeusomaisuuserät 11 898 14 890 11 902 Oman pääoman ehtoiset instrumentit 421 421 421 Muut pitkäaikaiset saamiset 69 88 93 Laskennalliset verosaamiset 2 043 1 871 693 Pitkäaikaiset varat yhteensä 153 495 170 964 154 510 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 42 472 69 265 63 261 Myyntisaamiset 59 776 75 920 66 648 Muut lyhytaikaiset saamiset 10 132 10 569 8 857 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1 511 3 700 662 Rahavarat 51 603 84 664 49 508 Lyhytaikaiset varat yhteensä 165 494 244 118 188 935 Varat yhteensä 318 989 415 082 343 445 Oma pääoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma 11 860 11 860 11 860 Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 75 692 75 692 75 692 Arvonmuutos- ja muut rahastot 316 265 265 Kurssierot 4 236 13 220 2 678 Kertyneet voittovarat 13 498 39 469 30 740 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 130 283 165 188 145 916 Velat Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 10 164 13 376 11 730 Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 185 595 424 Pitkäaikaiset varaukset 4 457 1 956 1 950 Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 10 579 12 353 11 215 Joukkovelkakirjalainat 49 410 49 257 49 295 Pitkäaikaiset velat yhteensä 74 795 77 537 74 614 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 3 245 3 141 2 855 Muut lyhytaikaiset korolliset velat 40 000 − 40 000 Joukkovelkakirjalainat − 84 990 − Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 557 3 829 289 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 70 109 80 398 79 771 Lyhytaikaiset velat yhteensä 113 911 172 358 122 915 Velat yhteensä 188 706 249 895 197 529 Oma pääoma ja velat yhteensä 318 989 415 082 343 445

TULOSLASKELMA

1 000 euroa 7-9/

2023 7-9/

2022 1-9/

2023 1-9/

2022 1-12/

2022 Liikevaihto 106 447 131 937 335 913 360 225 493 298 Hankinnan ja valmistuksen kulut -100 087 -126 723 -321 631 -343 446 -474 718 Bruttokate 6 360 5 214 14 282 16 780 18 579 Liiketoiminnan muut tuotot 2 537 3 007 4 276 4 103 5 739 Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -6 879 -6 754 -21 118 -21 551 -28 932 Tutkimus- ja kehityskulut -1 010 -925 -2 996 -2 571 -3 503 Liiketoiminnan muut kulut -367 -340 -2 619 -729 -841 Liikevoitto 640 202 -8 175 -3 969 -8 958 Nettorahoituskulut -1 152 -78 -3 982 -284 -2 923 Voitto ennen tuloveroja -512 125 -12 158 -4 253 -11 881 Tuloverot 1 288 -524 798 -801 -1 983 Raportointikauden voitto 776 -398 -11 359 -5 054 -13 863 Osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton 0,01 -0,01 -0,20 -0,09 -0,24 Laimennettu 0,01 -0,01 -0,20 -0,09 -0,24

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa 7-9/

2023 7-9/

2022 1-9/

2023 1-9/

2022 1-12/

2022 Raportointikauden voitto 776 -398 -11 359 -5 054 -13 863 Muut laajan tuloksen erät: Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi Kurssierot 2 589 8 117 1 640 20 439 8 873 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot -307 -725 -83 -1 642 -618 Yhteensä 2 282 7 392 1 557 18 797 8 255 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -17 − -17 − 137 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot − − − − -125 Yhteensä -17 − -17 − 12 Muut laajan tuloksen erät yhteensä 2 264 7 392 1 540 18 797 8 267 Raportointikauden laaja tulos yhteensä 3 041 6 994 -9 819 13 743 -5 596

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Kurssierot Oma pääoma 1.1.2023 11 860 24 681 75 692 2 678 Raportointikauden voitto − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − 1 557 Laaja tulos yhteensä − − − 1 557 Osingonjako − − − − Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden luovutus − − − − Siirrot erien välillä − − − − Oma pääoma 30.9.2023 11 860 24 681 75 692 4 236 1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2023 265 30 740 145 916 Raportointikauden voitto − -11 359 -11 359 Muut laajan tuloksen erät − -17 1 540 Laaja tulos yhteensä − -11 376 -9 819 Osingonjako − -5 767 -5 767 Osakeperusteiset maksut − -100 -100 Omien osakkeiden luovutus − 52 52 Siirrot erien välillä 51 -51 − Oma pääoma 30.9.2023 316 13 498 130 283 1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Kurssierot Oma pääoma 1.1.2022 11 860 24 681 75 692 -5 577 Raportointikauden voitto − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − 18 797 Laaja tulos yhteensä − − − 18 797 Osingonjako − − − − Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden hankinta − − − − Omien osakkeiden luovutus − − − − Siirrot erien välillä − − − − Oma pääoma 30.9.2022 11 860 24 681 75 692 13 220





1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2022 -7 56 549 163 199 Raportointikauden voitto − -5 054 -5 054 Muut laajan tuloksen erät − − 18 797 Laaja tulos yhteensä − -5 054 13 743 Osingonjako − -11 492 -11 492 Osakeperusteiset maksut − 35 35 Omien osakkeiden hankinta − -352 -352 Omien osakkeiden luovutus − 55 55 Siirrot erien välillä 272 -272 − Oma pääoma 30.9.2022 265 39 469 165 188 1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-

rahasto Kurssierot Oma pääoma 1.1.2022 11 860 24 681 75 692 -5 577 Raportointikauden voitto − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − 8 255 Laaja tulos yhteensä − − − 8 255 Osingonjako − − − − Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden hankinta − − − − Omien osakkeiden luovutus − − − − Siirrot erien välillä − − − − Oma pääoma 31.12.2022 11 860 24 681 75 692 2 678





1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2022 -7 56 549 163 199 Raportointikauden voitto − -13 863 -13 863 Muut laajan tuloksen erät − 12 8 267 Laaja tulos yhteensä − -13 851 -5 596 Osingonjako − -11 492 -11 492 Osakeperusteiset maksut − 106 106 Omien osakkeiden hankinta − -352 -352 Omien osakkeiden luovutus − 52 52 Siirrot erien välillä 272 -272 − Oma pääoma 31.12.2022 265 30 740 145 916

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022 Liiketoiminnan rahavirta Raportointikauden voitto -11 359 -5 054 -13 863 Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä 19 084 15 539 28 037 Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 7 725 10 486 14 174 Nettokäyttöpääoman muutos 16 583 -7 275 7 753 Rahoituserät -3 837 -2 009 -4 745 Tuloverot -2 824 -2 755 -3 156 Liiketoiminnan rahavirta 17 647 -1 553 14 027 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -8 060 -7 415 -9 764 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 33 0 30 Investointien rahavirta -8 027 -7 415 -9 734 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot 200 000 − 40 000 Pitkäaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut − − -85 000 Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut -202 469 -2 325 -3 003 Omien osakkeiden hankinta − -379 -379 Osingonjako -5 767 -11 492 -11 492 Rahoituksen rahavirta -8 236 -14 197 -59 875 Rahavarojen muutos 1 384 -23 165 -55 582 Rahavarat raportointikauden alussa 49 508 101 357 101 357 Valuuttakurssimuutosten vaikutus 712 6 472 3 732 Rahavarojen muutos 1 384 -23 165 -55 582 Rahavarat raportointikauden lopussa 51 603 84 664 49 508

TUNNUSLUVUT

7-9/

2023 7-9/

2022 1-9/

2023 1-9/

2022 1-12/

2022 Liikevaihdon muutos, % * -19,3 33,7 -6,7 9,9 11,3 Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 6,0 4,0 4,3 4,7 3,8 Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, % 4,9 3,9 3,1 2,9 3,1 Käyttökate, osuus liikevaihdosta, % 4,9 3,9 1,8 2,9 2,9 Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 0,6 0,2 -1,0 -1,1 -0,8 Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 0,6 0,2 -2,4 -1,1 -1,8 Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -1,1 -0,1 -1,2 -0,1 -0,6 Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % -0,5 0,1 -3,6 -1,2 -2,4 Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, % 0,7 -0,3 -3,4 -1,4 -2,8 Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 5 170 3 390 8 854 7 380 9 713 Poistot ja arvonalentumistappiot, 1 000 euroa 4 534 4 922 14 075 14 253 23 245 Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % − − -14,2 -1,6 -8,8 Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % − − -6,7 0,0 -4,2 Omavaraisuusaste, % − − 40,9 39,8 42,5 Velkaantumisaste (gearing), % − − 40,1 39,9 37,4 Henkilöstö keskimäärin (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina) − − 690 706 707 Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton 0,01 -0,01 -0,20 -0,09 -0,24 Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu 0,01 -0,01 -0,20 -0,09 -0,24 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,14 -0,19 0,31 -0,03 0,24 Osakekohtainen oma pääoma, euroa − − 2,26 2,87 2,54 Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita − − 57 692 459 57 480 727 57 480 727 Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa − − 2,85 2,64 3,00 Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa − − 2,51 2,46 2,36 Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa − − 3,48 5,27 5,27 Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa − − 2,87 3,64 3,57 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa − − 164,4 151,7 172,4 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä − − 2 312 906 9 800 783 10 902 032 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä − − 4,0 17,1 19,0 * Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Korolliset nettovelat, 1 000 euroa Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 60 579 62 353 61 215 Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 43 245 88 141 42 855 Korolliset saamiset ja rahavarat -51 603 -84 664 -49 508 Korolliset nettovelat 52 221 65 830 54 562

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2022 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2022 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS)







Raportointikauden voitto oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen = Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita









Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS)







Raportointikauden voitto = Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita









1 000 euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Raportointikauden voitto -11 359 -5 054 -13 863 Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 643 772 57 425 760 57 439 615 Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 715 794 57 510 358 57 533 196 Osakekohtainen tulos euroa Laimentamaton -0,20 -0,09 -0,24 Laimennettu -0,20 -0,09 -0,24

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta







Liiketoiminnan rahavirta = Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita









30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 17 647 -1 553 14 027 Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 692 459 57 480 727 57 480 727 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,31 -0,03 0,24



Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma







Oma pääoma yhteensä = Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita









30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 130 283 165 188 145 916 Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 692 459 57 480 727 57 480 727 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,26 2,87 2,54

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi





30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 692 459 57 480 727 57 480 727 Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 2,85 2,64 3,00 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 164,4 151,7 172,4

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita





30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 2 312 906 9 800 783 10 902 032 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 57 643 772 57 425 760 57 439 615 Osakkeiden vaihto, % 4,0 17,1 19,0

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Tammi-syyskuussa 2022 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailukelpoinen liikevoitto 1 000 euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Liikevoitto -8 175 -3 969 -8 958 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut 2 207 − − + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut 2 344 − − + Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut 104 − − + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentumistappiot 8 − 2 288 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat käyttöoikeusomaisuuserien arvonalentumistappiot 108 − 1 536 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot -16 − 971 Vertailukelpoinen liikevoitto -3 420 -3 969 -4 163

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä





1 000 euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Liikevoitto -8 175 -3 969 -8 958 + Poistot ja arvonalentumiset 14 075 14 253 23 245 Käyttökate 5 899 10 284 14 287 Käyttökate 5 899 10 284 14 287 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 4 639 − 971 Vertailukelpoinen käyttökate 10 538 10 284 15 257

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 126 410 438 Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 8 728 6 971 9 275 Bruttoinvestoinnit 8 854 7 380 9 713

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suomisen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat = Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat





1 000 euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Korolliset velat 103 234 149 741 103 365 Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 590 753 705 Rahavarat -51 603 -84 664 -49 508 Korolliset nettovelat 52 221 65 830 54 562 Korolliset velat 103 234 149 741 103 365 Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 590 753 705 Korollisten velkojen nimellisarvo 103 824 150 494 104 069

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100 Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)





1 000 euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) -20 169 -2 516 -13 863 Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2022 / 30.9.2021 / 31.12.2021 165 188 159 682 163 199 Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2022 / 31.12.2021 / 31.3.2022 145 916 163 199 153 504 Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2023 / 31.3.2022 / 30.6.2022 140 131 153 504 158 098 Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2023 / 30.6.2022 / 30.9.2022 127 236 158 098 165 188 Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2023 / 30.9.2022 / 31.12.2022 130 283 165 188 145 916 Keskiarvo 141 751 159 934 157 181 Oman pääoman tuotto (ROE), % -14,2 -1,6 -8,8

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat - rahavarat





1 000 euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 130 283 165 188 145 916 Korolliset velat 103 234 149 741 103 365 Rahavarat -51 603 -84 664 -49 508 Sijoitettu pääoma 181 914 230 264 199 773

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %



=



Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100 Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo





1 000 euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) -13 165 -94 -8 958 Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2022 / 30.9.2021 / 31.12.2021 230 264 205 786 210 975 Sijoitettu pääoma yhteensä 31.12.2022 / 31.12.2021 / 31.3.2022 199 773 210 975 205 806 Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2023 / 31.3.2022 / 30.6.2022 194 290 205 806 210 561 Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2023 / 30.6.2022 / 30.9.2022 182 005 210 561 230 264 Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2023 / 30.9.2022 / 31.12.2022 181 914 230 264 199 773 Keskiarvo 197 649 212 679 211 476 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -6,7 0,0 -4,2

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %



=



Oma pääoma yhteensä x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot





1 000 euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 130 283 165 188 145 916 Taseen loppusumma 318 989 415 082 343 445 Saadut ennakot -104 -108 -74 318 885 414 975 343 371 Omavaraisuusaste, % 40,9 39,8 42,5

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %



=



Korolliset nettovelat x 100 Oma pääoma yhteensä





1 000 euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Korolliset nettovelat 52 221 65 830 54 562 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 130 283 165 188 145 916 Velkaantumisaste, % 40,1 39,9 37,4



LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN



1 000 euroa 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022 Suomi 2 529 2 503 3 522 Muu Eurooppa 115 383 145 781 193 673 Pohjois- ja Etelä-Amerikka 217 465 210 482 294 367 Muut maat 535 1 458 1 736 Yhteensä 335 913 360 225 493 298

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

2023 2022 1 000 euroa 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 Amerikat 70 865 69 770 75 044 81 714 80 308 64 226 61 726 Eurooppa 35 553 42 896 41 756 51 401 51 701 53 819 48 530 Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit 29 7 -8 -43 -72 -26 12 Yhteensä 106 447 112 673 116 793 133 072 131 937 118 019 110 269

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

2023 2022 1 000 euroa 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 Liikevaihto 106 447 112 673 116 793 133 072 131 937 118 019 110 269 Vertailukelpoinen käyttökate 5 200 2 690 2 648 4 973 5 124 1 863 3 298 % liikevaihdosta 4,9 2,4 2,3 3,7 3,9 1,6 3,0 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -26 -4 613 − -971 − − − Käyttökate 5 174 -1 922 2 648 4 003 5 124 1 863 3 298 % liikevaihdosta 4,9 -1,7 2,3 3,0 3,9 1,6 3,0 Vertailukelpoinen liikevoitto 666 -2 102 -1 985 -194 202 -2 903 -1 268 % liikevaihdosta 0,6 -1,9 -1,7 -0,1 0,2 -2,5 -1,2 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -26 -4 621 -108 -4 795 − − − Liikevoitto 640 -6 722 -2 093 -4 989 202 -2 903 -1 268 % liikevaihdosta 0,6 -6,0 -1,8 -3,7 0,2 -2,5 -1,2 Nettorahoituskulut -1 152 -1 293 -1 537 -2 639 -78 723 -930 Voitto ennen tuloveroja -512 -8 016 -3 630 -7 628 125 -2 180 -2 198 % liikevaihdosta -0,5 -7,1 -3,1 -5,7 0,1 -1,8 -2,0

LÄHIPIIRITIEDOT



Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, joilla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 3.4.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 25 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2023 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 21 949 osaketta. Osakkeet luovutettiin 10.5.2023 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 61 457 euroa.

Yksi Suomisen osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä päättyi ja osakkeet luovutettiin järjestelmän osallistujille helmikuussa. Johtoryhmän jäsenille luovutettiin yhteensä 91 443 osaketta. Osakkeiden ja rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 552 tuhatta euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 1 000 euroa Aineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Kirjanpitoarvo kauden alussa 116 195 9 709 115 478 13 176 115 478 13 176 Investoinnit ja lisäykset 8 728 126 6 971 410 9 275 438 Myynnit ja vähennykset 0 − − − − − Poistot ja arvonalentumiset -9 012 -2 867 -8 790 -2 886 -14 393 -3 869 Kurssierot ja muut muutokset 688 1 13 878 -38 5 835 -36 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 116 599 6 969 127 537 10 662 116 195 9 709

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 1 000 euroa Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät Kirjanpitoarvo kauden alussa 11 902 15 741 15 741 Lisäykset 2 221 689 705 Myynnit ja vähennykset -46 -13 -27 Poistot ja arvonalentumiset -2 196 -2 577 -4 983 Kurssierot ja muut muutokset 17 1 049 466 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 11 898 14 890 11 902

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022 Korolliset velat yhteensä kauden alussa 103 365 149 134 149 134 Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 42 855 86 823 86 823 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset -202 469 -2 325 -88 003 Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset 200 000 − 40 000 Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 738 242 260 Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -37 -13 -15 Siirrot pitkäaikaisista lainoista 2 145 2 268 2 770 Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan − 928 938 Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 13 208 83 Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 43 245 88 131 42 855 Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 11 215 13 167 13 167 Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 1 483 448 445 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -10 − -12 Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -2 145 -2 268 -2 770 Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 38 1 007 385 Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 10 579 12 353 11 215 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa 49 295 49 144 49 144 Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 115 113 151 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 49 410 49 257 49 295 Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 103 234 149 741 103 365

VASTUUSITOUMUKSET

1 000 euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Muut vastuut Vuokravastuut 80 110 98 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 1 316 2 743 2 641 Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu 38 240 429 Takausvastuut ja muut vastuut Takaukset omista sitoumuksista 3 120 4 002 3 102 Muut omat vastuut 19 533 18 994 16 755 Yhteensä 22 653 22 996 19 857

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 1 000 euroa Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Valuuttatermiinit suojauslaskentaa ei sovelleta − − 749 -35 − −

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU



a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat d. Kirjanpitoarvo e. Käypä arvo





Luokittelu 1 000 euroa a. b. c. d. e. Oman pääoman ehtoiset instrumentit − − 421 421 421 Myyntisaamiset − 59 776 − 59 776 59 776 Korko- ja muut rahoitussaamiset − 234 − 234 234 Rahavarat − 51 603 − 51 603 51 603 Yhteensä 30.9.2023 − 111 614 421 112 035 112 035 1 000 euroa a. b. c. d. e. Oman pääoman ehtoiset instrumentit − − 421 421 421 Myyntisaamiset − 66 648 − 66 648 66 648 Korko- ja muut rahoitussaamiset − 334 − 334 334 Rahavarat − 49 508 − 49 508 49 508 Yhteensä 31.12.2022 − 116 490 421 116 911 116 911

Suominen on käyttänyt vuonna 2023 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2022.



RAHOITUSVELAT



30.9.2023 31.12.2022 1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Pitkäaikaiset rahoitusvelat Joukkovelkakirjalainat 49 410 40 825 50 000 49 295 39 425 50 000 Vuokrasopimusvelat 10 579 10 579 10 579 11 215 11 215 11 215 Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 59 990 51 404 60 579 60 510 50 640 61 215 Lyhytaikaiset rahoitusvelat Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Vuokrasopimusvelat 3 245 3 245 3 245 2 855 2 855 2 855 Korkovelat 439 439 439 734 734 734 Muut lyhytaikaiset velat 380 380 380 353 353 353 Ostovelat 54 508 54 508 54 508 64 565 64 565 64 565 Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 98 572 98 572 98 572 108 506 108 506 108 506 Yhteensä 158 562 149 977 159 152 169 016 159 146 169 721

Suominen on käyttänyt vuonna 2023 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2022.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET



1 000 euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3 Käypään arvoon arvostetut varat Oman pääoman ehtoiset instrumentit − − 421 Yhteensä − − 421

Suominen on käyttänyt vuonna 2023 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2022.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.



SUOMINEN OYJ

Hallitus



Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Tommi Björnman, puh. 010 214 3018

Talousjohtaja Janne Silonsaari, puh. 050 409 9264





Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2022 oli 493,3 milj. euroa ja työllistämme noin 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.





