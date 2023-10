Évitez les frousses de la route cette Halloween — Prévoyez toujours votre retour en toute sobriété

OAKVILLE, Ontario, 27 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada tient à rappeler à la population d’éviter les frousses de la route en s’assurant de prévoir des allers-retours sobres lors des célébrations d’Halloween ce week-end et la semaine prochaine.



« Décider de conduire avec les capacités affaiblies, même une seule fois, pourrait causer une tragédie qui vous hantera pour le reste de vos jours, a souligné Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. Nous souhaitons à tous une fête de l’Halloween amusante et sécuritaire, mais nous implorons les gens de prévoir un moyen sobre de rentrer à la maison s’ils prévoient consommer de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues. »

Chaque année, les collisions attribuables à la conduite avec les capacités affaiblies causent des centaines de morts et des milliers de blessures. Ces tragédies sont entièrement évitables. Chacun a le pouvoir de contribuer à la sécurité des célébrations d’Halloween et de nos routes en suivant ces quelques consignes :

Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies;

Ne vous laissez jamais reconduire par un conducteur aux capacités affaiblies;

Contactez le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec les capacités affaiblies.



Uber, le Transport désigné officiel de MADD Canada, est une option fiable en un clic pour toute personne à la recherche d’un moyen de rentrer à la maison en toute sécurité après une soirée d’Halloween. Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en apprendre davantage.

